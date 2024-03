Warum Public Cloud-Lösungen auf der SAP BTP?

Mit dem Übergang zur neuen Produktgeneration S/4HANA leitet SAP einen Paradigmenwechsel ein, was die Individualisierung seiner Produkte angeht. Der Softwarekern soll künftig möglichst unberührt bleiben, auch »Clean Core« genannt. Was aber ist mit den zahlreichen Anpassungen, die SAP-Anwenderunternehmen bislang an ihrer ERP-Software vorgenommen haben, um individuelle Anforderungen zu erfüllen?

Individuelle Konfigurationen für die Prozesse in Unternehmen sollen künftig über cloud-basierte Services auf der SAP Business Technology Platform (BTP) realisiert werden. Die BTP ist die neue Plattform von SAP für die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung neuer Anwendungen in der Cloud. Der Kern des eigentlichen SAP-ERP-Systems bleibt von den auf der SAP BTP platzierten Softwareentwicklungen unberührt, er konzentriert sich auf wesentliche Funktionen. Ziel sind geringere Komplexität und damit höhere Stabilität, Zuverlässigkeit und Agilität des Systems. Somit wird eine schnelle Marktfähigkeit für das Gesamtsystem erreicht.

Anwendungsfall Rechnungsbearbeitung

Anwendungsfälle auf der SAP BTP gibt es inzwischen zahlreiche. So hat xSuite die Plattform für Eigenentwicklungen genutzt und nach dem Business Partner Portal ihren Invoice-Workflow dort bereitgestellt. Mit diesem lässt sich die Rechnungseingangsverarbeitung inkl. E-Invoicing vollständig automatisieren. Die Software ist nutzerfreundlich im Look & Feel einer SAP Fiori App angelegt. Sie verarbeitet eingehende Rechnungen in beliebigen Formaten (wie E-Mail, PDF, XML, Papier). Die Rechnungsdaten werden extrahiert, konvertiert und automatisch ins SAP-System übertragen. Die Anbindung an SAP S/4HANA und SAP S/4HANA Cloud (Private Edition, Public Edition) ist möglich. Die Capture- bzw. E-Invoice-Komponenten sind wahlweise als Public oder Private Cloud verfügbar. Die Anbindung erfolgt über APIs, es ist keinerlei Installation im SAP-System erforderlich, somit unterstützt die Lösung eine Clean-Core-Strategie.

Anbindung externer Systeme

Den Clean Core mit individuellen Prozessen vereinen können SAP-Anwenderunternehmen auch im Bereich Customer Experience. Dort stehen BTP-Services wie die SAP Commerce Cloud oder SAP Marketing Cloud bereit, mittels derer man die Kundenansprache verbessern und personalisierte Erlebnisse schaffen kann, ohne das ERP-Kernsystem stark anpassen zu müssen. Die SAP BTP bietet außerdem Integrationsfunktionen zur Verbindung des Kern-ERP mit externen Systemen, Lieferanten und Kunden. Sie ermöglicht ferner bessere Auswertungen über die SAP Analytics Cloud oder SAP Data Warehouse Cloud.

Unabhängigkeit durch Entwicklungen auf der SAP BTP

Warum aber nun überhaupt ein funktional reduzierter ERP-Kern? Das wird vor dem Hintergrund des S/4HANA-Wechsels sichtbar. SAPs »Keep the Core clean«-Prinzip hilft Unternehmen dabei, Richtlinien vor und nach der Migration zu S/4HANA einzuhalten, um die Funktionalität benutzerdefinierter Objekte zu gewährleisten. Und da sie im Zuge ihrer S/4HANA-Migration vermehrt eine Cloud-First-Strategie verfolgen, stellt sich diese meist als eine Reise von On-Premises-Systemen über die Private bis zur Public Cloud dar.

Während dabei ein komplexes Transitionprojekt bewältigt werden muss, ist die Aufrechterhaltung eines funktionalen Kerns von größter Bedeutung. Zugleich sind CIOs gefordert, die individuellen Anforderungen ihrer Fachbereiche zu erfüllen und ihnen die Tools zu bieten, die sie kennen und benötigen. Mit der SAP BTP setzen sie diese Strategie um, denn auf der BTP entwickelte Lösungen – wie die Rechnungsbearbeitung oder das Business Partner Portal von xSuite – haben den Vorteil, dass sie sich für jedes SAP S/4HANA-Betriebsmodell eignen: SAP S/4HANA Cloud Public Edition, Cloud Private Edition und für On-Premises-Installationen. SAP-Anwenderunternehmen haben damit volle Flexibilität, was ihnen den Umstieg deutlich vereinfacht.

Dina Haack,

Head of Marketing,

xSuite Group GmbH

xSuite ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumentenbasierte Prozesse und stellt weltweit standardisierte, digitale Lösungen bereit, die ein einfaches, sicheres und schnelles Arbeiten ermöglichen. Die Automatisierung wichtiger Arbeitsprozesse in Verbindung mit einem durchgängigen Dokumentenmanagement steht im Mittelpunkt. Kernkompetenz ist die Eingangsrechnungsverarbeitung in SAP inkl. E-Invoicing für führende Unternehmen weltweit sowie öffentliche Auftraggeber. Ergänzt wird dies durch Anwendungen für Einkaufs- und Auftragsprozesse sowie Archivierung. Die Software wird in der Cloud oder hybrid betrieben. xSuite liefert alles aus einer Hand (Softwarekomponenten und Dienstleistungen). Regelmäßige SAP-Zertifizierungen bestätigen den hohen Qualitätsstandard. Sie gelten für verschiedene Lösungen und Einsatzumgebungen von SAP. Mit xSuite verarbeiten mehr als 300.000 User pro Jahr über 80 Millionen Dokumente in über 60 Ländern.