Data Loss Prevention: Schlüssel zur Datensicherheit und Nachhaltigkeit

486,2 Millionen persönliche Daten wurden in den letzten 20 Jahren in Deutschland veröffentlicht. Laut einer Studie der Statistiken zu Datenschutzverletzungen von Cybersecurity-Unternehmen Surfshark, gab es in Deutschland im zweiten Quartal in 2024 insgesamt 2,86 Millionen geleakte Online-Konten, was ein Rückgang von 4 % im Vergleich zum ersten Quartal in 2024 (2,99 Millionen) ist [1].…

