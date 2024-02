Skyhigh Security stellt mit Regular Expression Generator zur Datenklassifizierung den ersten KI-gestützten DLP-Assistenten vor

Kunden profitieren von detaillierten Datenklassifizierungen sowie höherer Effizienz und Genauigkeit.

Skyhigh Security stellt als erstes Unternehmen auf dem Markt einen KI-gestützten DLP-Assistenten als erweitertes DLP-Feature innerhalb des Security-Service-Edge-Portfolios (SSE) vor. Der KI-gestützte Assistent vereinfacht viele komplexe DLP-Aufgaben, insbesondere das Formulieren komplexer Ausdrücke in natürlicher Sprache. Kunden können so detaillierte Datenklassifizierungen vornehmen, ihre betriebliche Effizienz steigern sowie False Positives und False Negatives minimieren.

Laut Gartner werden im Jahr 2026 mehr als 80 Prozent der Unternehmen generative KI-APIs oder -Modelle nutzen und/oder entsprechende Anwendungen in ihren Produktionsumgebungen im Einsatz haben. Im Jahr 2023 waren es noch weniger als fünf Prozent [1].

»Aus Studien und unseren proprietären Telemetriedaten geht hervor, dass Unternehmen aller Branchen KI in ihre Workflows integrieren, um von Kreativität, Effizienz und Zeitersparnis zu profitieren«, so Kelly Elliott, Director of Product Marketing bei Skyhigh Security. »Unser RegEx-Tool nutzt das Potenzial von KI, um einen zentralen Pain Point aufseiten der Kunden zu adressieren: große Mengen sensibler Daten schnell und genau zu klassifizieren.«

Der KI-gestützte DLP-Assistent von Skyhigh Security, der Abfragen in allen natürlichen Sprachen unterstützt, ermöglicht es Nutzern, schnell und einfach benutzerdefinierte Datenklassifizierungen vorzunehmen, zu testen und zu validieren. Dies verbessert den Zero-Day-Schutz und verhindert den Verlust kritischer Daten. Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Zeitersparnis: Echtzeit-Klassifizierungen in jeder natürlichen Sprache erleichtern das schnelle Formulieren maßgeschneiderter Ausdrücke für Szenarien, in denen individuell vordefinierte Klassifizierungen benötigt werden.

Echtzeit-Klassifizierungen in jeder natürlichen Sprache erleichtern das schnelle Formulieren maßgeschneiderter Ausdrücke für Szenarien, in denen individuell vordefinierte Klassifizierungen benötigt werden. Weniger Komplexität und Wissenslücken: Nutzt das Potenzial von KI, um mühelos komplexe Ausdrücke zu formulieren, ohne dass RegEx-Kenntnisse oder Zugriff auf KI-Anwendungen erforderlich sind.

Nutzt das Potenzial von KI, um mühelos komplexe Ausdrücke zu formulieren, ohne dass RegEx-Kenntnisse oder Zugriff auf KI-Anwendungen erforderlich sind. Höhere Klassifizierungsgenauigkeit: Verbessert die Klassifizierungsgenauigkeit dank detaillierter Echtzeit-Empfehlungen in natürlicher Sprache – ausschließlich im Google RE2-Format, unter Verwendung des KI-Assistenten.

Verbessert die Klassifizierungsgenauigkeit dank detaillierter Echtzeit-Empfehlungen in natürlicher Sprache – ausschließlich im Google RE2-Format, unter Verwendung des KI-Assistenten. Übersichtliche Benutzeroberfläche: Formuliert nahtlos hochkomplexe Ausdrücke über eine intuitive, konversationsbasierte Benutzeroberfläche.

Skyhigh Security hat das Potenzial von generativer KI als innovativer Technologie erkannt und hat es sich zum Ziel gesetzt, Kunden bei deren Nutzung zu unterstützen und gleichzeitig geschäftskritische Daten zu schützen. Skyhigh Security trackt mehr als 700 verschiedene KI-Cloud-Services im Rahmen der Cloud Registry, einer umfassenden Datenbank mit mehr als 38.000 Cloud-Services, die auf einer detaillierten Sicherheitsbewertung anhand von mehr als 75 Kriterien basiert – und bietet Kunden so erhöhte Transparenz und Kontrolle. Die Registry identifiziert zeitnah neue generative KI-Anwendungen sowie die damit verbundenen Risikolevel.

Als einer der Marktführer im Bereich SSE hat es sich Skyhigh Security auf die Fahne geschrieben, datenzentrierte Sicherheit zu bieten, die bedienfreundlich ist, und gleichzeitig innovative Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes ausgerichtet sind. Ganz im Zeichen der ausgeprägten Innovationskultur des Unternehmens, hält die Roadmap von Skyhigh Security in naher Zukunft eine Vielzahl weiterer innovativer Features bereit.

