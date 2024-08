Whitepaper: Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Netzwerkangriffen

Die digitale Transformation hat die Anforderungen an die Cybersicherheit in Unternehmen grundlegend verändert. Die Zahl der angeschlossenen Geräte nimmt weiter zu, Grenzen zwischen den Netzwerken verschwinden, und die alten Methoden der Netzwerksicherheit können nicht mehr mithalten.

Viele Jahre lang boten moderne Technologien keinerlei Sicherheit. Täglich wurde von neuen Gefahren für die IT-Sicherheit berichtet. Sie gingen auf Schwachstellen im Betriebssystem (OS) oder Lücken in der Anwendungssicherheit zurück: Die Leute konnten einfach nicht mit den ständig neu veröffentlichten Software-Patches Schritt halten. Im Laufe der Zeit sind neue Bedrohungen aufgetaucht, die sämtliche Computer-Komponenten für ein breites Spektrum von Angriffen anfällig machen. Gleichzeitig hat das Zusammenführen mehrerer Geräte und Komponenten in IP-Infrastrukturen dazu geführt, dass diese Bedrohungen nicht mehr nur Personalcomputer oder Server betreffen. Die Nachfrage ist aufgrund neuer Plattformen wie Tablets und Smartphones und neuer Technologien wie Bring your Own Device (BYOD) gestiegen. Das eröffnet Cyberkriminellen neue Möglichkeiten, in Unternehmensnetzwerke einzudringen. Zwar nutzen die meisten PC-Anwender immer noch Microsoft® Windows. Allerdings hat sich inzwischen ein Großteil der Entwicklung auf andere Plattformen verlagert, etwa auf Webanwendungen und mobile Lösungen. Die Unternehmen müssen deshalb die Sicherheitsrisiken neuer Umgebungen wie etwa Android mit berücksichtigen

Hier finden Sie einige wichtige Erkenntnisse darüber, wie Sie Ihr Unternehmen mit einem vielschichtigen Cybersicherheitsansatz vor Sicherheitsverletzungen schützen können.

Dieses Dokument erklärt, mit welchen technischen und organisatorischen Strategien Alcatel-Lucent Enterprise allgemeine und persönliche Daten schützt. Die Maßnahmen gelten für Produkte und Dienstleistungen sowie das Design und die Entwicklung. Die beschriebenen Schritte sind notwendig, um die Kontrollstandards hinsichtlich der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu erfüllen. Wir weisen dabei über einen standardisierten Prozess nach, dass wir das für einen effizienten Datenschutz notwendige Niveau erreichen:

Download Whitepaper

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/t-to-z/technical-organizational-measures-oxe-omts-8770-whitepaper-de.pdf

