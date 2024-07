Cloud-Visibility: Die Cloud wie das eigene Netzwerk verwalten

Cloud-Services sind heute ein integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse und müssen die Anforderungen von Kunden und Mitarbeitenden erfüllen. Im Vergleich zu Anwendungen, die sich innerhalb der IT-Umgebung befinden, können IT-Teams jedoch die Systeme von Drittanbietern, auf die sie jetzt angewiesen sind, weder sehen noch kontrollieren. Mit Hilfe einer End-to-End-Lösung profitieren sie von einer umfassenden Cloud-Visibility – so wie easyJet.

Als eine der größten Fluggesellschaften der Welt setzt easyJet bei Spitzenauslastung bis zu vier Airbus A-320 pro Minute ein. Damit alle Kunden pünktlich fliegen, um zu ihren Zielen zu gelangen, ist die Ausfallsicherheit der Fluggesellschaft und des Netzwerks absolut geschäftskritisch.

easyJet hat seine Infrastruktur weiterentwickelt, um den Anforderungen einer verteilten Belegschaft gerecht zu werden, die sich von zu Hause, von der Basis oder von jedem beliebigen Flughafen aus vernetzt. Die Fluggesellschaft arbeitet nun mit dem Internet als ihrem neuen Netzwerk und zunehmend mit der Cloud als ihrem neuen Rechenzentrum.

In dieser neuen Realität, erklärt Simon Challis, Senior Technology Manager bei easyJet, reicht durch die Abhängigkeit von Cloud-nativen Diensten und die Nutzung von Software-as-a-Service der bisherige Monitoring-Stack nicht mehr aus. Denn man benötigt nun eine Möglichkeit, damit die genutzten Cloud-Dienste die vereinbarten Service Level Agreements (SLAs) erfüllen.

Umfassende Einblicke notwendig

In der heutigen digitalen Landschaft hängen Markenreputation und Produktivität der Mitarbeitenden von einem durchgängigen Zugriff auf verschiedene Internetdienste ab. So ist es unerlässlich, die Leistung und die Bereitstellung digitaler Benutzererlebnisse über die Cloud und SaaS hinweg sicherzustellen.

»Wir benötigen Visibilität für das Routing unserer Anwendungen, ihre Performance und die Qualität der Verbindungen«, ergänzt Simon Challis. »Die Enterprise Agents und Endpoint Agents von Cisco ThousandEyes bieten uns den Blick von innen nach außen, den wir brauchen, um zu sehen und zu verstehen, wie unsere Anwendungen für unsere Kunden und für unsere Mitarbeitenden funktionieren.«

Dadurch konnte easyJet die durchschnittliche Zeit zur Reaktion auf Probleme reduzieren. »Wir haben dies geschafft, indem wir mit ThousandEyes als allererster Instanz ermitteln, wo die Probleme auftreten«, so Simon Challis. »Indem wir Störungen frühzeitig erkennen, konnten wir auch die Anzahl der Vorfälle reduzieren. Zudem können wir schneller feststellen, ob sich das Problem in unseren Systemen oder im Netzwerk eines der von uns genutzten Anbieter befindet. So verschwenden wir keine Zeit mehr mit der Fehlersuche und können stattdessen unsere Anbieter informieren und direkt mit ihnen zusammenarbeiten.«

Digital Experience Assurance

Eine solche End-to-End-Visibility ist heute notwendig, da die Performance der externen Lösungen die Digital Experience für Endkunden und Mitarbeitende beeinflusst. Treten Probleme auf, müssen IT-Teams schnell herausfinden, wo genau die Ursache liegt. Ist es der Cloud-Dienst, die Internet-Anbindung oder ein Drittanbieter?

Um diese Anforderung zu erfüllen, benötigen Unternehmen eine ähnlich hohe Sichtbarkeit für die genutzten Cloud-Angebote wie beim eigenen Netzwerk. Nur so lassen sich Störungen und Schwankungen sofort erkennen und frühzeitig Abhilfemaßnahmen durchführen. Dann lässt sich ein Ausfall oder Engpass eventuell schon beheben, bevor ihn der Nutzer überhaupt bemerkt.

Eine Digital Experience Assurance wird in der heutigen komplexen digitalen Landschaft zum immer entscheidenderen Wettbewerbsfaktor. Denn Kunden, Partner und Mitarbeitende erwarten eine hochperformante User Experience überall und zu jeder Zeit. Daher benötigen Unternehmen eine Technologielösung zum Visualisieren und Verstehen der zugrunde liegenden Abhängigkeiten zwischen User, Geräten, Netzwerk und Services innerhalb und außerhalb ihrer Organisation.

Dieser Ansatz geht über die bisherigen isolierten Betrachtungen hinaus und bietet einen umfassenden Blick auf die unterschiedlichen Faktoren, welche die Digital User Experience beeinflussen. Dies hilft wesentlich dabei, die Qualität und Leistung der digitalen Interaktionen zu optimieren.

Mit Hilfe solcher Lösungen für eine ganzheitliche Digital Experience Assurance lassen sich Störungen rasch identifizieren und beheben. Denn nur durch End-to-End-Visibilität und ausführbare Informationen können Unternehmen mögliche Probleme in der gesamten digitalen Lieferkette zuverlässig erkennen und lösen, damit sie geschäftsschädigende Störungen und Ausfälle schnell beheben. Denn für viele Unternehmen sind Ausfälle heute einfach keine Option mehr.

Eine weltweite Sicht

Auf Basis von Millionen von Aussichtspunkten und mehr als 650 Milliarden täglichen Messungen auf der ganzen Welt bietet ThousandEyes End-to-End-Transparenz in Internet-, Cloud- und SaaS-Umgebungen. Dies versetzt Kunden in die Lage, Störungen in eigenen und fremden Netzwerken zu erkennen und zu managen, um digitale Erfahrungen zu optimieren

Denn gerade bei Cloud-Services und steigender Abhängigkeit der Unternehmen von diesen fremden Umgebungen ist eine schnelle Identifikation und Behebung von Problemen für eine hohe Produktivität und Kundenzufriedenheit entscheidend. Umfassende und nachvollziehbare Einblicke in die Pfade und Eigenschaften der weltweit verteilten Anwendungen sind eine wichtige Voraussetzung, um Performance-Probleme mit dem entsprechenden Drittanbieter zu klären. Mit Hilfe von datenbasierten Einblicken können Unternehmen gemeinsam mit dem Provider das Problem lösen und somit die User Experience optimieren.

Von reaktivem zu proaktivem Networking

Die Erweiterung der Sichtbarkeit und Assurance für lokale und öffentliche Cloud-Umgebungen in Kombination mit Internet- und SaaS-Einblicken ermöglicht den Übergang von reaktiven zu proaktiven Prozessen. Die Erschließung von Visibilität in Bereichen, die außerhalb der Kontrolle von IT-Teams liegen, ermöglicht einen proaktiveren Ansatz für die Performance-Optimierung und die Fehlerbehebung.

Neue KI-native Funktionen können Muster und einzigartige Kombinationen aus unterschiedlichen Quellen korrelieren, um die Ursache eines Problems sofort zu ermitteln. Sie zeigen den IT-Teams, welche Vorfälle Aufmerksamkeit erfordern und welche nicht. Ebenso können prädiktive Analyselösungen historische Daten nutzen, um Prognosen zu erstellen und Empfehlungen und die optimale Implementierung der Richtlinienkonfigurationen zu ermöglichen.

Mit durchgängiger Transparenz und umsetzbaren Informationen profitieren Unternehmen von folgenden Vorteilen:

Verbesserte User Experience durch Vermeiden von Störungen, bevor sie die Digital Experience beeinträchtigen

Kontinuierliche Optimierung der Netzwerk- und Anwendungsleistung

Effizienterer Einsatz von IT- und Betriebspersonal

Grundlage für eine intelligente Netzwerkautomatisierung

Fazit

In den letzten Jahren sind die Nutzer immer stärker verteilt und abhängiger von digitalen Diensten geworden. Arbeitnehmer verbinden sich von zu Hause aus, in Cafés, Flugzeugen und weiteren Orten. Nahezu jedes Unternehmen ist auf digitale Konnektivität angewiesen, sei es für Marketing, Produktivität, Patientenbehandlung, Produktionseffizienz, Finanz- und Lieferkettenmanagement oder andere wichtige Bereiche. In dieser digitalisierten Welt benötigen Unternehmen heute moderne Lösungen für die Digital Experience Assurance – nicht nur in den eigenen Umgebungen, sondern auch in denjenigen, die ihnen nicht gehören.

Marcus Gerstmann, Head of Sales – DACH & Central Europe – ThousandEyes bei Cisco

388 Artikel zu „Cloud Sichtbarkeit“

NEWS | CLOUD COMPUTING | INFRASTRUKTUR | STRATEGIEN Hybrid-Cloud: Vorteile für datengesteuerte Unternehmen Moderne datengesteuerte Unternehmen nutzen Daten als wertvollen Bestandteil ihrer Entscheidungsprozesse, der Strategieentwicklung und des Tagesgeschäfts. Diese kommen aus verschiedenen Quellen – darunter Kundeninteraktionen, Markttrends, Betriebskennzahlen und interne Prozesse – und sind nicht nur Nebenprodukt von Geschäftsaktivitäten. Aktiv gesammelt, gespeichert und analysiert, sind sie wichtig, um Geschäftsentscheidungen zu treffen. Unternehmen suchen daher nach Möglichkeiten, den… Weiterlesen →

NEWS | CLOUD COMPUTING | IT-SECURITY Sicherheit von Cloud-Native-Infrastrukturen: Was bedeutet eigentlich CNAPP? An Abkürzungen mangelt es in der IT-Industrie im Allgemeinen nicht. Ständig werden neue Technologien entwickelt, die dann einen passenden Namen brauchen. Nur selten gelingt das Branding einer neuen Technologie so passend, wie etwa bei der »Cloud«. Und selbst wenn man weiß, was sich hinter den Buchstaben der immer länger werdenden Akronyme verbirgt, weiß man noch… Weiterlesen →