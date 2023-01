Geldanlage: So würden Deutsche 100.000 Euro investieren

https://de.statista.com/infografik/28236/anteil-der-befragten-die-100000-euro-wie-folgt-investieren-wuerden/

Trotz Inflation und Spannung auf dem Energiemarkt, nimmt der Optimismus an den Börsen zu. Der DAX befindet sich momentan bei über 13.400 Punkten und hat seit Anfang September rund 500 Punkte zugelegt. Vor allem Bankaktien sind gerade sehr gefragt – steigende Zinsen kurbeln die Gewinne aus Kreditgeschäften heben den Aktienwert an.

Laut einer Umfrage im Rahmen des Statista Global Consumer Surveys sind Aktien und Investmentfonds auch in schwierigen Zeiten die favorisierte Anlagemöglichkeit der Deutschen. Statista hat mehr als 1.000 Personen in Deutschland befragt, wie sie 100.000 Euro investieren würden – rund 57 Prozent entschieden sich für Aktien, Aktienfonds und Investmentfonds. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten wählte die weniger spekulative Anlage des Geldes in Form von Sparverträgen und Spareinlagen oder dem Deponieren auf dem Sparbuch.

Etwa 45 Prozent der Umfrageteilnehmer würden zumindest einen Teil der 100.000 Euro in Immobilien stecken, 40 Prozent investieren in Rohstoffe, Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere sind für 38 Prozent attraktiv.

Kryptowährungen werden von etwa einem Drittel der Befragten in Betracht gezogen, ebenso viele halten ein Investment in eine private Renten- und Lebensversicherung für eine gute Idee.

Trotz der Vielzahl an Anlagemöglichkeiten haben 36 Prozent der befragten Personen angegeben, dass sie, angenommen sie würden 100.000 Euro erhalten, nicht den gesamten Betrag investieren wollen würden. René Bocksch