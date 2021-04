Strategischer Partner oder IT-Kostenstelle? Die Rolle des CIO im Wandel 

»Die Rolle des Chief Information Officer verändert sich, weil sich die Rolle der IT im Zuge der digitalen Transformation verändert. Sie ist nicht länger die stille Dienstleistung für einige Businessfunktionen, sondern die Grundlage für neue Produkte, Services, Herstellungsverfahren und Vertriebswege. Digitalisierung ist inzwischen Chefsache. Mit der digitalen Transformation richtet sich deshalb auch das Tätigkeitsprofil des CIO stärker auf das Geschäftsmodell des betreffenden Unternehmens aus.

In eher traditionell und hierarchisch organisierten Unternehmen ist die Rolle des CIO leicht zu bestimmen: Seine Kernaufgaben sind Planung und Betrieb der IT. Dazu gehören Aufgaben wie Auswahl der Technologie, Aufbau einer skalierbaren Infrastruktur, Informationssicherheit, Betrieb der IT-Systeme sowie die Bereitstellung von Daten und IT-Services. Im Großen und Ganzen ging es um Kosteneffizienz im IT-Betrieb.«

»Die Rolle des CIO im Rahmen eines Unternehmens ist nicht unumstritten. Viele Vorstände betrachten ihren »IT-Leiter« als Kostenstelle und reine Effizienzmaschine, die Technologie kostengünstig betreibt.«

Zu diesem Thema haben wir Jason Schmitt, General Manager der Synopsys Software Integrity Group befragt

Wie hat sich die Rolle des CIO in den letzten Jahren verändert? Ist der CIO inzwischen im Zentrum des Unternehmen angekommen?

Für jedes Unternehmen, in dem die Informationstechnologie von strategischer Bedeutung ist oder sie es inzwischen geworden ist, wird die Rolle des CIO immer wichtiger und die Position einflussreicher. Heute treibt ein CIO die Geschäftsstrategie eines Unternehmens aktiv voran und hat sich von einer rein unterstützenden Funktion längst verabschiedet. In den meisten Unternehmen außerhalb der technologischen Kernmärkte hat man die Rolle eines CIO allerdings viele Jahre lang eher unter dem Aspekt einer Kostenstelle betrachtet: Der CIO, betraut mit den Aufgaben eines internen Infrastrukturanbieters und geeignet, seine Aufgaben so weit wie möglich zu begrenzen und gegebenenfalls auszulagern. Inzwischen haben die Entwicklung des Internets und die Globalisierungskräfte zu existenziellen Sicherheitsbedrohungen geführt. In kaum einem Unternehmen ist Technologie nicht Teil der Produkte oder bildet eine wesentliche Grundlage für Skalierbarkeit, Kundenerfahrung und die Geschwindigkeit, mit der geschäftliche Prozesse ablaufen. In erfolgreichen, wachsenden Unternehmen ist der CIO inzwischen zu einem der wichtigsten Wegbereiter geworden. Und für die Geschäftsprozesse agiler Unternehmen macht er oft den entscheidenden Unterschied gegenüber der Konkurrenz.

Welche Faktoren haben den Wandel beschleunigt? Etwa die digitale Transformation, höhere Erwartungen an die User Experience, der Fokus auf Datenschutz und Sicherheit im Zuge der DSGVO?

Es gibt zwei wesentliche Faktoren, die für den Rollenwandel des CIO verantwortlich sind: die Einführung der Cloud als entscheidender Treiber der digitalen Transformation und die Dynamik des globalen Handels. Cloud Computing hat die Zugangsbarrieren in vielen Branchen und Märkten gesenkt. Gleichzeitig sind dadurch die Anforderungen der meisten Unternehmen an eine kontinuierlich verfügbare User Experience gestiegen. Das hat Konsequenzen. Ein Start-up, das komplett in der Cloud arbeitet, ist in der Lage selbst sehr große und etablierte Unternehmen in Finanzen, Handel oder Technologie herauszufordern. Diese Unternehmen werden dadurch gezwungen, sich aggressiv zu modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Davor fokussierten sich Initiativen zur digitalen Transformation im Wesentlichen auf die Infrastruktur – mit dem Ziel, Ressourcenaufwendungen und Investitionen zu optimieren. Inzwischen konzentrieren sich strategische Initiativen darauf, wie ein Unternehmen die Cloud optimal für sich nutzen kann, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Das erfordert im Gegenzug eine gewisse Offenheit und Konnektivität. Genau die verursacht aber bei den meisten Unternehmen eine Menge Probleme hinsichtlich von Datenschutz, Sicherheit und Handels-Compliance. CIOs solcher Firmen müssen folglich in wesentlich mehr Geschäftsbereiche involviert sein, als lediglich in die Bereitstellung der IT-Infrastruktur.

Wie gelingt es CIOs den Wert der IT-Abteilung gegenüber der Geschäftsleitung und dem Vorstand zu legitimieren? Wie sollten sie Verhandlungen zu Ausgaben und Datenschutz angehen?

Die effektivste Strategie ist eine möglichst klare und nachvollziehbare Quantifizierung des Return on Investment (ROI). So demonstriert der CIO den Wert der IT-Abteilung, und kann die Finanzierung von strategischen Investitionsprogrammen plausibel machen. Bevor Sie Geld für eine IT-Initiative ausgeben, definieren Sie KPIs oder Metriken, mit denen sich die IT-Ausgaben direkt verknüpfen lassen. Danach sollten Sie die ansonsten tangentialen IT-Ausgaben direkt an die Geschäftsziele des Unternehmens koppeln. Dabei ist es wichtig, nicht in den üblichen IT-Jargon zu verfallen oder sich auf IT-übliche Metriken zu konzentrieren. Verbinden Sie stattdessen die eigenen Ziele mit denen des Unternehmens und demonstrieren Sie Geschäftsleitung und Vorstand, inwieweit Sie für diese Ziele verantwortlich zeichnen.

Wird der CIO zukünftig weiter an Bedeutung und Einfluss gewinnen?

Als Folge der Covid-19 Pandemie hat sich die Art und Weise wie wir auf dem globalen Markt agieren, komplett verändert. Die Einführung von Cloud-Computing in so gut wie allen Geschäftsbereichen hat sich drastisch beschleunigt. Unsere Technologieabhängigkeit wird in diesem Umfeld weiter zunehmen. Dadurch wird auch die Rolle des CIO immer wichtiger für kritische Entscheidungen eines Unternehmens in punkto Wettbewerb, Investitionen und solche, die direkt das Überleben einer Firma betreffen.

