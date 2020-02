CIO-Umfrage: Behördensektor hinkt in allen Aspekten der Strategie anderen Branchen hinterher

Organisatorische Störungen und Finanzierungsdefizite sind zentrale Herausforderungen für Behörden. Data and Analytics, KI und Cloud-Technologien bleiben Game-Changer.

Laut einer weltweiten Umfrage des Research- und Beratungsunternehmen Gartner waren 58 Prozent der Behörden-CIOs in den vergangenen vier Jahren mit organisatorischen Störungen konfrontiert. 52 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in diesem Zeitraum auch mit einer Finanzierungslücke konfrontiert waren. Diese Zahlen sind höher als die für alle anderen Branchen.

»Die Behörden haben in vielen Bereichen Probleme, darunter sind Führungswechsel, Umstrukturierungen und Finanzierungsengpässe zu nennen. Für viele Behörden-CIOs werden sich die Störungen auf das Wachstum ihres IT-Budgets auswirken und die Finanzierung und Einführung neuer Initiativen werden darunter leiden«, sagt Alia Mendonsa, Senior Research Director bei Gartner. »Unflexible Finanzierungsmodelle aufgrund von Haushaltsprozessen und -zyklen innerhalb der Behörden verschlimmern dieses Problem noch.«

Behörden-CIOs entwickeln ihre digitalen Führungsqualitäten und -strategien weiterhin. »Der Behördensektor hinkt in allen Aspekten der Strategie anderen Branchen hinterher, insbesondere in der Fähigkeit, eine klare und konsistente Geschäftsstrategie zu vermitteln, die deutlich macht, wie die Organisation ihre Vision erreichen wird«, so Alia Mendonsa.

Gartner CIO Survey Identifies Organisational Disruption and Funding Shortfalls as Key Challenges for Governments

Data and Analytics, AI and Cloud Technologies Remain Game-Changers

Fifty-eight per cent of government CIOs faced organisational disruption during the past four years, according Gartner, Inc.’s 2020 global survey of CIOs. Fifty-two per cent of respondents said they had also faced a funding shortfall in that same time frame. These figures are higher than those for all other industries.

»Governments are struggling in many areas, following disruptions including changes in leadership, reorganisations and funding shortfalls. For many government CIOs, disruption will affect their IT budget growth, and the funding and launch of new business initiatives will suffer,« said Alia Mendonsa, senior research director at Gartner. »Inflexible funding models exacerbate this issue, due to budgetary processes and cycles within government.«

CIOs of government organisations are still developing their digital leadership skills and strategy. »The government sector is lagging behind other industries in all aspects of strategy, particularly in its ability to communicate a clear and consistent business strategy that articulates how the organisation will achieve its vision,« said Ms Mendonsa.

The survey found that less than half (48 %) of government CIOs said their organisation had a clear and consistent overall business strategy. »In the absence of a formal business strategy, government CIOs need to incorporate strategic business outcomes into their digital government strategy. Business outcomes will be validated by the business as part of the strategy approval process,« said Ms Mendonsa.

The survey results showed that government CIOs are ahead of other industries in enhancing citizen-centricity by developing and delivering digital services, however they remain slightly behind other industries in most IT process domains. »To fix this, government CIOs should assess the maturity of their IT processes to identify areas of strength and weakness, and then prioritise implementation of improved processes and workflows according to the results,« said Ms Mendonsa.

The survey found that data and analytics, artificial intelligence (AI) and cloud technologies remain game-changers for government CIOs in 2020. Survey results showed that within the next 12 months the majority of the respondents had already deployed or are focused on deploying cybersecurity (84 %), AI (37 %) and robotic process automation (33 %).

»Government CIOs need to prioritise investment in emerging technologies according to potenzial value for their institution,” said Ms Mendonsa. »More mature technologies such as cloud and data and analytics offer immediate benefits in terms of capability and scalability for delivering digital government services, and therefore may be prioritised. Experiments with AI and robotic process automation may start small initially, and once their value can be demonstrated, initiatives involving these emerging technologies may be scaled up over time.«

Gartner clients can learn more in the report »2020 CIO Agenda: A Government Perspective.«

[1] The 2020 Gartner CIO Survey was conducted online from June 2019 through August 2019 among Gartner Executive Programs members and other CIOs. A total of 130 government CIOs took part in the survey.

