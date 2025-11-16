2026 sollen die IT-Ausgaben in Europa um 11 % steigen

Ausgaben für GenAI-Modelle in Europa steigen um 78 %.

Bis 2027 werden 35 % der Länder an regionsspezifische KI-Plattformen gebunden sein.

Laut der aktuellen Prognose von Gartner werden die IT-Ausgaben in Europa im Jahr 2026 voraussichtlich 1,4 Billionen US-Dollar erreichen, ein Plus von 11,1 % gegenüber 2025 [1]. Für 2025 erwartet Gartner IT-Ausgaben von rund 1,3 Billionen US-Dollar.

» KI , Cloud und Cybersecurity treiben das Wachstum der IT-Ausgaben europäischer Unternehmen im Jahr 2026 entscheidend voran«, so John-David Lovelock , Distinguished VP Analyst bei Gartner. »Trotz knapper Budgets und kaum wachsender IT-Teams investieren europäische CIOs massiv in Software, um Zugang zu neuen KI-Funktionen ihrer bestehenden Anbieter zu erhalten. Gartner prognostiziert, dass die Endnutzerausgaben für GenAI -Modelle in Europa 2026 um 78,2 % steigen werden.«

»Cloud-Investitionen in Europa werden 2026 stärker schwanken, da CIOs den Fokus auf digitale Souveränität legen und ihre Cloud-Dienste näher an ihren Standort verlagern«, so Lovelock weiter. Gartner erwartet hier einen Anstieg der Ausgaben für öffentliche Cloud-Dienste um 24 %.

Auch 2026 werden europäische Unternehmen ihre Softwarebudgets ausweiten, um intelligentere, effizientere und stärker personalisierte Anwendungen zu entwickeln (siehe Tabelle 1). Hinzu kommen Preiserhöhungen in nahezu allen Softwarekategorien, die das Ausgabenwachstum zusätzlich ankurbeln.

Table 1. Europe IT Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2025 Spending 2025 Growth ( %) 2026 Spending 2026 Growth ( %) Data Centre Systems 83,632 38.2 99,335 18.8 Devices 143,668 11.0 158,193 10.1 Software 290,235 14.7 335,409 15.6 IT Services 490,398 9.0 539,927 10.1 Communications Services 277,826 7.0 294,988 6.2 Overall IT 1,285,760 11.6 1,427,852 11.1

Source: Gartner (November 2025)

Der Aufbau der IT-Infrastruktur bleibt im Jahr 2026 von größter Bedeutung

Der Vorstoß zur Entwicklung von KI-Infrastrukturen wird die Nachfrage und Wachstumserwartungen für Server, insbesondere KI-optimierte Server, weiter steigern. In Europa wird erwartet, dass die Ausgaben der Endnutzer für KI-optimierte Server im Jahr 2026 46,8 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 39,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, was einen entfernten dritten Platz hinter den prognostizierten Ausgaben Nordamerikas von 170 Milliarden US-Dollar und Chinas von 67 Milliarden US-Dollar darstellt.

»Europa steht unter regulatorischem Druck, im Wettbewerb zwischen den Ländern, geopolitischen Spannungen und nationalen Sicherheitsbedenken – alles konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass Europa KI-Systeme eigenständig entwickeln und verwalten kann, ohne auf ausländische Plattformen oder Anbieter angewiesen zu sein«, sagte Lovelock.

Lovelock fügte hinzu, dass während bestehende Softwareanbieter GenAI-Funktionen zu ihren Produkten hinzufügen, um die GenAI-Akzeptanz zu fördern, KI-Plattformen, die für Europa entwickelt wurden, Teil wichtiger nationaler Infrastrukturen werden.

Gartner prognostiziert, dass bis 2027 35 % der Länder an regionsspezifische KI-Plattformen gebunden sein werden, die proprietäre kontextuelle Daten verwenden. Gartner sagt, dass die Plattformbindung bis 2027 von 5 % auf 35 % steigen wird, da die Regierungen die großen Cloud-Anbieter dazu drängen werden, mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ihre Plattformen regionaler zu gestalten, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und nationale Interessen zu unterstützen.

Die Prognosemethodik von Gartner für IT-Ausgaben stützt sich stark auf eine rigorose Analyse der Verkäufe von über tausend Anbietern über das gesamte Spektrum der IT-Produkte und -Dienstleistungen hinweg. Gartner verwendet primäre Forschungstechniken, ergänzt durch sekundäre Forschungsquellen, um eine umfassende Datenbank mit Marktdaten zu erstellen, auf deren Grundlage die Prognose basiert.

Weitere Informationen zur Prognose finden Sie im kostenlosen Gartner-Webinar »IT Spending Forecast, 3Q25 Update: How The Intelligence Supercycle Will Transform IT Buying«. https://www.gartner.com/en/webinar/765396/1736483-it-spending-forecast-3q25-update-how-the-intelligence-supercycle-will-transform-it-buying

[1] Gartner AI Use Case Insights ist ein interaktives Tool, das Technologie- und Geschäftsführern hilft, KI-Anwendungsfälle effizient zu entdecken, zu bewerten und zu priorisieren, die möglicherweise verfolgt werden sollen. Kunden können über 500 Anwendungsfälle (Anwendungen von KI in spezifischen Branchen) und über 380 Fallstudien (Beispiele aus der Praxis) basierend auf Branche, Geschäftsbereich und der Bewertung des potenziellen Geschäftswerts durch Gartner durchsuchen. Kunden können auf das interaktive Tool unter https://tools.gartner.com/use-case-insights zugreifen.

2094 Artikel zu „Ausgaben IT“