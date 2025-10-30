2026: Mit dem Abklingen des KI-Hypes werden Unternehmen 25 % ihrer geplanten KI-Ausgaben auf 2027 verschieben

Laut Forresters Technologie- und Sicherheitsprognosen für 2026 wird KI im nächsten Jahr eine Bewährungsprobe durchlaufen – die Kluft zwischen übertriebenen Versprechungen der Anbieter und dem tatsächlichen Nutzen für Unternehmen vergrößert sich, was eine Marktkorrektur erforderlich macht, um die Erwartungen an die Realität anzupassen [1].

Da weniger als ein Drittel der Entscheidungsträger in der Lage sind, den Wert von KI mit dem finanziellen Wachstum ihres Unternehmens in Verbindung zu bringen, werden sich CEOs 2026 stärker auf ihre CFOs stützen, um KI-Investitionen auf der Grundlage ihres ROI zu genehmigen. Da finanzielle Strenge die Produktionsbereitstellung verlangsamt und Proofs of Concept zunichte macht, werden Unternehmen ein Viertel ihrer geplanten KI-Ausgaben auf 2027 verschieben.

Zu den wichtigsten Highlights der Technologie- und Sicherheitsprognosen von Forrester für 2026 gehören:

Neoclouds werden einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar erzielen und damit die Dominanz der Hyperscaler im Bereich genAI untergraben.

2026 wird die Akzeptanz von Neoclouds – spezialisierte Cloud-Anbieter, die sich auf hochleistungsfähige Grafikprozessoren (GPUs) für KI-Workloads konzentrieren – in Unternehmen stark zunehmen, da sie ihre Orchestrierungsfähigkeiten erweitern, Open-Source-Modelle unterstützen und souveräne KI-Lösungen anbieten.

2026 wird die Akzeptanz von Neoclouds – spezialisierte Cloud-Anbieter, die sich auf hochleistungsfähige Grafikprozessoren (GPUs) für KI-Workloads konzentrieren – in Unternehmen stark zunehmen, da sie ihre Orchestrierungsfähigkeiten erweitern, Open-Source-Modelle unterstützen und souveräne KI-Lösungen anbieten. Die Zeit für die Besetzung von Entwicklerstellen wird sich verdoppeln.

Da Unternehmen das Fachwissen erfahrener Entwickler mit KI integrieren, um überlegene technische Ergebnisse zu erzielen, werden sie Kandidaten suchen, die über fundierte Kenntnisse in der Systemarchitektur verfügen.

Da Unternehmen das Fachwissen erfahrener Entwickler mit KI integrieren, um überlegene technische Ergebnisse zu erzielen, werden sie Kandidaten suchen, die über fundierte Kenntnisse in der Systemarchitektur verfügen. Die Ausgaben für Quantensicherheit werden 5 % des gesamten IT-Sicherheitsbudgets übersteigen.

2026 werden Sicherheitsteams die Ausgaben für Quantensicherheit in Schlüsselbereichen rasch erhöhen, darunter Beratungsdienste zur Planung von Quantensicherheitsmigrationen sowie Tools zur kryptografischen Erkennung und Bestandsaufnahme, um die Migration von Systemen mit hoher Auswirkung zu priorisieren.

»2026 endet die KI-Hype-Phase, da der Druck, echte, messbare Ergebnisse aus sicheren KI-Initiativen zu liefern, zunimmt«, sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. »Da die Ära der Volatilität anhält, werden Technologie- und Sicherheitsverantwortliche aufgefordert sein, ihre Investitionen unter strengerer finanzieller Kontrolle und Governance neu zu kalibrieren und gleichzeitig zunehmend komplexe geopolitische und wirtschaftliche Risiken zu bewältigen. Die Prognosen von Forrester sollen Führungskräften helfen, sichere Entscheidungen zu treffen, indem sie die zukunftsweisenden Trends verstehen, die ihre Branche, ihre Funktion und ihre Rolle im kommenden Jahr prägen werden.«

[1] Laden Sie nach Registrierung die Prognosen von Forrester für 2026 für Technologie- und Sicherheitsverantwortliche; B2C-Marketing- und Kundenerlebnisverantwortliche sowie sowie B2B-Marketing- und Vertriebsverantwortliche herunter. https://www.forrester.com/predictions/technology-2026/

Die Prognoseberichte von Forrester bieten zukunftsorientierte Einblicke in Trends und Signale, die Führungskräfte und ihre Teams in die Lage versetzen, über Konventionelles hinauszudenken und im kommenden Jahr mutige Ideen zu entwickeln. Die Technologie- und Sicherheitsprognosen von Forrester decken Themen wie künstliche Intelligenz; Automatisierung und Robotik; Technologieführerschaft; Cloud Computing, Technologieinfrastruktur und -betrieb, Unternehmenssoftware, Softwareentwicklung; Cybersicherheit und Risiken sowie intelligente Fertigung und Mobilität ab.