Die weltweiten Ausgaben für Endnutzer in der Public Cloud im Jahr 2024 werden um 20 Prozent steigen

Laut der Prognose von Gartner, Inc. werden die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für öffentliche Cloud-Dienste voraussichtlich um 20,4 % auf insgesamt 678,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 steigen, gegenüber 563,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

»Die Cloud ist aus der IT nicht mehr wegzudenken«, sagt Sid Nag, Vice President Analyst bei Gartner. »Das bedeutet jedoch nicht, dass Cloud-Innovationen aufhören oder sogar verlangsamt werden können. Für Cloud-Anbieter wendet sich das Blatt, da Cloud-Modelle nicht mehr die Geschäftsergebnisse bestimmen, sondern die Geschäftsergebnisse die Cloud-Modelle prägen.«

»Zum Beispiel werden Unternehmen, die generative KI-Dienste (GenAI) einsetzen, angesichts des Umfangs der erforderlichen Infrastruktur auf die Public Cloud setzen«, so Nag. »Um GenAI effektiv einsetzen zu können, müssen sich diese Unternehmen jedoch mit nicht-technischen Fragen in Bezug auf Kosten, Wirtschaftlichkeit, Souveränität, Datenschutz und Nachhaltigkeit befassen. Hyperscaler, die diese Anforderungen unterstützen, werden in der Lage sein, eine brandneue Umsatzchance zu nutzen, wenn die Einführung von GenAI zunimmt.«

Für 2024 wird ein Wachstum in allen Segmenten des Cloud-Marktes erwartet. Es wird prognostiziert, dass Infrastructure-as-a-Service (IaaS) im Jahr 2024 mit 26,6 % das höchste Wachstum der Endnutzerausgaben verzeichnen wird, gefolgt von Platform-as-a-Service (PaaS) mit 21,5 % (siehe Tabelle).

Tabelle. Prognose der weltweiten Endbenutzerausgaben für öffentliche Cloud-Dienste (Millionen US-Dollar)

Ein weiterer wichtiger Trend, der die Cloud-Ausgaben antreibt, ist der anhaltende Anstieg von Cloud-Plattformen in der Branche. Branchen-Cloud-Plattformen adressieren branchenrelevante Geschäftsergebnisse, indem sie zugrunde liegende Software-as-a-Service (SaaS)-, PaaS- und IaaS-Dienste zu einem Gesamtproduktangebot mit Composable-Funktionen kombinieren. Gartner prognostiziert, dass bis 2027 mehr als 70 % der Unternehmen Cloud-Plattformen nutzen werden, um ihre Geschäftsinitiativen zu beschleunigen, gegenüber weniger als 15 % im Jahr 2023.

»Die Einführung von GenAI wird auch das Wachstum der Cloud-Plattformen der Branche unterstützen«, sagte Nag. »GenAI-Modelle, die in verschiedenen Branchen anwendbar sind, erfordern möglicherweise erhebliche Anpassungen, die sich auf die Skalierbarkeit und Kosteneffizienz auswirken. Public-Cloud-Anbieter können sich als Partner bei der verantwortungsvollen und maßgeschneiderten Einführung von GenAI positionieren, indem sie auf den gleichen Ansätzen aufbauen, die auch für Industry Clouds, Sovereign Clouds und Distributed Clouds gelten.«

Weitere Informationen finden Gartner-Kunden in »Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2021-2027, 3Q23 Update«.

Ausgaben für IT-Dienste werden 2024 erstmals die Ausgaben für Kommunikationsdienste übertreffen.

Laut der jüngsten Prognose von Gartner werden sich die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2024 auf fast 5 Billionen US-Dollar belaufen, was einem Anstieg von 6,8 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Dies ist ein Rückgang gegenüber der Vorquartalsprognose von 8 Prozent Wachstum. Während generative KI (GenAI) im Jahr 2023 einen großen Hype erlebte, wird sie das Wachstum der IT-Ausgaben in naher Zukunft nicht wesentlich verändern.

»Während GenAI alles verändert, wird es keinen signifikanten Einfluss auf die IT-Ausgaben haben, ähnlich wie bei IoT, Blockchain und anderen großen Trends, die wir erlebt haben«, sagte John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bei Gartner. »2024 wird das Jahr sein, in dem Unternehmen tatsächlich in die Einsatzplanung von GenAI investieren. Die IT-Ausgaben werden jedoch durch traditionellere Kräfte wie Rentabilität und Arbeitskraft getrieben und durch eine anhaltende Welle der Veränderungsmüdigkeit nach unten gezogen.«

IT-Services werden 2024 zum größten Segment der IT-Ausgaben

IT-Services werden auch im Jahr 2024 weiter wachsen und zum ersten Mal das größte Segment der IT-Ausgaben werden. Es wird erwartet, dass die Ausgaben für IT-Dienstleistungen im Jahr 2024 um 8,7 % auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen werden (siehe Tabelle 1). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Unternehmen in organisatorische Effizienz- und Optimierungsprojekte investieren. Diese Investitionen werden in dieser Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit von entscheidender Bedeutung sein.

»Die Akzeptanz von Geräten und Kommunikationsdiensten bei den Verbrauchern stagnierte vor über einem Jahrzehnt. Das Niveau der Verbraucherausgaben wird in erster Linie durch Preisänderungen und Ersatzzyklen bestimmt, so dass es unvermeidlich war, von Software und Dienstleistungen überholt zu werden«, sagte Lovelock. »Unternehmen finden immer mehr Verwendungsmöglichkeiten für Technologie – die IT hat sich aus dem Backoffice durch das Frontoffice verlagert und generiert jetzt Einnahmen, bis es ein Plateau dafür gibt, wie und wo Technologie in einem Unternehmen eingesetzt werden kann, kann es kein Plateau bei den IT-Ausgaben des Unternehmens geben.«

Tabelle. Prognose der weltweiten IT-Ausgaben (Millionen US-Dollar)

Ausgaben 2023 Wachstum 2023 ( %) Ausgaben 2024 Wachstum 2024 ( %) Systeme für Rechenzentren 243.063 7,1 261.332 7,5 Geräte 699.791 -8,7 732.287 4,6 Software 913.334 12,4 1.029.421 12,7 IT-Dienstleistungen 1.381.832 5,8 1.501.365 8,7 Kommunikationsdienste 1.440.827 1,5 1.473.314 2,3 Gesamt-IT 4.678.847 3,3 4.997.718 6,8

Quelle: Gartner (Januar 2024)

Die Veränderungsmüdigkeit der CIOs wirkt sich weiterhin auf die IT-Ausgaben aus

Die Gesamtwachstumsrate der IT-Ausgaben für 2023 betrug 3,3 %, was einem Anstieg von nur 0,3 % gegenüber 2022 entspricht. Dies war vor allem auf die Veränderungsmüdigkeit der CIOs zurückzuführen. Im Jahr 2024 wird die Dynamik wieder zunehmen, wobei die IT-Gesamtausgaben um 6,8 % steigen werden.

Selbst mit der erwarteten Wiedererholung der Dynamik im Jahr 2024 bleibt das breitere IT-Ausgabenumfeld durch Veränderungsmüdigkeit leicht eingeschränkt. Veränderungsmüdigkeit könnte sich in Veränderungsresistenz manifestieren – CIOs zögern, neue Verträge zu unterzeichnen, sich zu langfristigen Initiativen zu verpflichten oder neue Technologiepartner zu übernehmen. Für die neuen Initiativen, die gestartet werden, benötigen CIOs ein höheres Maß an Risikominderung und eine größere Ergebnissicherheit.

Die Prognosemethodik von Gartner für IT-Ausgaben stützt sich stark auf eine gründliche Analyse der Verkäufe von über tausend Anbietern über die gesamte Palette von IT-Produkten und -Dienstleistungen hinweg. Gartner verwendet primäre Forschungstechniken, ergänzt durch sekundäre Forschungsquellen, um eine umfassende Datenbank mit Marktgrößendaten aufzubauen, auf die sich seine Prognose stützen kann.

Die vierteljährliche IT-Ausgabenprognose von Gartner bietet eine Perspektive auf die IT-Ausgaben in den Segmenten Hardware, Software, IT-Services und Telekommunikation. Diese Berichte helfen Gartner-Kunden, Marktchancen und -herausforderungen zu verstehen. Die neuesten Forschungsergebnisse zur Prognose der IT-Ausgaben stehen Gartner-Kunden im »Gartner Market Databook, 4Q23 Update« zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr im kostenlosen Gartner-Webinar IT Spend Forecast 4Q23: What to Expect in 2024 and Beyond.