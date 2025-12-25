KI im Auto: Marktpotenzial von 238 Milliarden US-Dollar bis 2030

Edge-KI im Fahrzeug revolutioniert, wie OEMs Fahrzeuge entwickeln, betreiben und über den gesamten Lebenszyklus hinweg monetarisieren.

Laut einer neuen, von Sonatus unterstützten Studie von Frost & Sullivan, ist die künstliche Intelligenz in Fahrzeugen auf dem besten Weg, eine der transformativsten Technologien in der Automobilindustrie zu werden. Das Potenzial des Gesamtmarktes soll von 43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 238 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass KI-gesteuerte Innovationen wie Prognosen, KI-Assistenten im Fahrzeug, Batteriemanagementsysteme und Sensorenvirtualisierung die Art und Weise, wie Automobilhersteller Fahrzeuge konstruieren, betreiben und monetarisieren, grundlegend verändern.

Die Ergebnisse zeigen einen klaren Wandel: KI entwickelt sich von einer überwiegend cloudbasierten, vor allem im Premiumsegment eingesetzten Technologie, hin zu einer massentauglichen Edge-KI, die direkt im Fahrzeug läuft. Das führt zu deutlich niedrigeren Kosten, höheren Sicherheitsstandards und neuen Umsatzpotenzialen für Hersteller. Für Europa, Nordamerika und Japan wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 40 Prozent prognostiziert.

Automobilhersteller investieren verstärkt in zentralisierte Rechenplattformen, Over-the-Air-Updates (OTA) sowie adaptive und personalisierte KI-Funktionen. Adaptive intelligente Funktionen ermöglichen es Fahrzeugen, ihre Leistung und Konfiguration fortlaufend an reale Bedingungen und das Fahrverhalten und den Straßenzustand anzupassen. Personalisierte intelligente Funktionen sorgen hingegen dafür, dass das Fahrerlebnis im Innenraum individuell auf die Vorlieben der Insassen zugeschnitten wird. Diese Entwicklungen gewinnen massiv an Bedeutung, da OEMs mit steigenden Energiekosten, strengeren Regulierungen, höheren Sicherheitsanforderungen sowie wachsenden Garantie- und Rückrufkosten konfrontiert sind.

Parallel dazu treiben strukturelle Veränderungen den technologischen Wandel weiter voran: Fahrzeugarchitekturen werden zu zentralisierten Recheneinheiten zusammengeführt und Fahrzeuge generieren täglich Gigabytes an potenziell monetarisierbaren Daten. Hinzu kommt, dass Konsumenten heute ein Innovationstempo erwarten, das dem von Smartphones oder Apps entspricht. KI-Funktionen werden damit zunehmend zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal bei Entwicklung, Betrieb und Vermarktung moderner Fahrzeuge.

Die finanziellen Auswirkungen für die Branche sind erheblich. Die Studie von Frost & Sullivan untersucht verschiedene Anwendungsfälle für Edge-KI und deren wirtschaftliche Auswirkungen und zeigt auf, wie intelligente Fahrzeugfunktionen Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe und neue Umsatzquellen ermöglichen. Auch wenn diese Beispiele nur einen Teil des gesamten Potenzials abbilden, verdeutlichen sie doch das Ausmaß des bereits laufenden Transformationsprozesses:

Energieeffizienzgewinne:

2,84 Mrd. US-Dollar (2025) auf 20,93 Mrd. US-Dollar (2030) – 42 % CAGR

2,84 Mrd. US-Dollar (2025) auf 20,93 Mrd. US-Dollar (2030) – 42 % CAGR Senkung der Garantiekosten:

0,65 Mrd. US-Dollar (2025) auf 11,77 Mrd. US-Dollar (2030) – 78,5 % CAGR

0,65 Mrd. US-Dollar (2025) auf 11,77 Mrd. US-Dollar (2030) – 78,5 % CAGR Reduzierung der Batteriealterung:

0,72 Mrd. US-Dollar (2025) auf 6,10 Mrd. US-Dollar (2030) – 53,3 % CAGR

»Edge-KI verändert die Spielregeln der Automobilindustrie. Sie entwickelt sich von isolierten Anwendungsfällen zu einem zentralen Bestandteil in Entwicklung, Betrieb und Monetarisierung von Fahrzeugen«, so Ajit Chander Swaminathan, Associate Partner Head of Mobility Americas bei Frost & Sullivan. »Unsere Analyse zeigt, dass das Zusammenspiel aus zentralisierten Rechenplattformen, der Fülle an Fahrzeugdaten und dem Wunsch der Verbraucher nach personalisierten Erlebnissen ein Marktpotenzial von 238 Milliarden US-Dollar für den SDV-Bereich schafft. Zusammen machen diese Entwicklungen KI-Anwendungen zu einer tragenden Säule, nicht nur zu einer Funktion.«

Die vollständige Studie finden Sie hier: https://www.sonatus.com/resources/in-vehicle-edge-and-cloud-ai-at-scale/ .

Sonatus, ein führender Anbieter intelligenter, softwaredefinierter Fahrzeugtechnologie, stellt die KI-Toolchain und Fahrzeugorchestrierung bereit, die Edge-KI skalierbar und praxistauglich für den Massenmarkt macht. Das Unternehmen ermöglicht OEMs, Fahrzeugverhalten zu überwachen, Daten zu analysieren, gewonnene Erkenntnisse aus allen Fahrzeugbereichen nutzbar zu machen und KI überall im Fahrzeug einzubetten – von Antriebsstrang und Batterie über Sicherheit und Komfortfunktionen bis hin zur Personalisierung. Die Technologien von Sonatus sind bereits in mehr als sechs Millionen Serienfahrzeugen im Einsatz und werden gemeinsam mit zahlreichen Partnern kontinuierlich weiterentwickelt, um unmittelbare, messbare Resultate zu erzielen.

»Intelligenz ist die neue Pferdestärke«, sagt Sanjay Khatri, Leiter Produktmarketing bei Sonatus. »Es reicht nicht mehr aus, dass Fahrzeuge Daten sammeln, sie müssen in Echtzeit darauf reagieren können. Mit KI, die steuert, wie Daten im Fahrzeug erfasst, interpretiert und genutzt werden, bietet Sonatus Herstellern einen schnelleren und intelligenten Weg zu höherer Betriebseffizienz, mehr Fahrzeugsicherheit und personalisierten Services, für die Kunden bereit sind zu bezahlen.«

