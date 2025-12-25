KI im Auto: Marktpotenzial von 238 Milliarden US-Dollar bis 2030

Edge-KI im Fahrzeug revolutioniert, wie OEMs Fahrzeuge entwickeln, betreiben und über den gesamten Lebenszyklus hinweg monetarisieren.
Laut einer neuen, von Sonatus unterstützten Studie von Frost & Sullivan, ist die künstliche Intelligenz in Fahrzeugen auf dem besten Weg, eine der transformativsten Technologien in der Automobilindustrie zu werden. Das Potenzial des Gesamtmarktes soll von 43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 238 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass KI-gesteuerte Innovationen wie Prognosen, KI-Assistenten im Fahrzeug, Batteriemanagementsysteme und Sensorenvirtualisierung die Art und Weise, wie Automobilhersteller Fahrzeuge konstruieren, betreiben und monetarisieren, grundlegend verändern.
Die Ergebnisse zeigen einen klaren Wandel: KI entwickelt sich von einer überwiegend cloudbasierten, vor allem im Premiumsegment eingesetzten Technologie, hin zu einer massentauglichen Edge-KI, die direkt im Fahrzeug läuft. Das führt zu deutlich niedrigeren Kosten, höheren Sicherheitsstandards und neuen Umsatzpotenzialen für Hersteller. Für Europa, Nordamerika und Japan wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 40 Prozent prognostiziert.
Automobilhersteller investieren verstärkt in zentralisierte Rechenplattformen, Over-the-Air-Updates (OTA) sowie adaptive und personalisierte KI-Funktionen. Adaptive intelligente Funktionen ermöglichen es Fahrzeugen, ihre Leistung und Konfiguration fortlaufend an reale Bedingungen und das Fahrverhalten und den Straßenzustand anzupassen. Personalisierte intelligente Funktionen sorgen hingegen dafür, dass das Fahrerlebnis im Innenraum individuell auf die Vorlieben der Insassen zugeschnitten wird. Diese Entwicklungen gewinnen massiv an Bedeutung, da OEMs mit steigenden Energiekosten, strengeren Regulierungen, höheren Sicherheitsanforderungen sowie wachsenden Garantie- und Rückrufkosten konfrontiert sind.
Parallel dazu treiben strukturelle Veränderungen den technologischen Wandel weiter voran: Fahrzeugarchitekturen werden zu zentralisierten Recheneinheiten zusammengeführt und Fahrzeuge generieren täglich Gigabytes an potenziell monetarisierbaren Daten. Hinzu kommt, dass Konsumenten heute ein Innovationstempo erwarten, das dem von Smartphones oder Apps entspricht. KI-Funktionen werden damit zunehmend zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal bei Entwicklung, Betrieb und Vermarktung moderner Fahrzeuge.
Die finanziellen Auswirkungen für die Branche sind erheblich. Die Studie von Frost & Sullivan untersucht verschiedene Anwendungsfälle für Edge-KI und deren wirtschaftliche Auswirkungen und zeigt auf, wie intelligente Fahrzeugfunktionen Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe und neue Umsatzquellen ermöglichen. Auch wenn diese Beispiele nur einen Teil des gesamten Potenzials abbilden, verdeutlichen sie doch das Ausmaß des bereits laufenden Transformationsprozesses:
- Energieeffizienzgewinne:
2,84 Mrd. US-Dollar (2025) auf 20,93 Mrd. US-Dollar (2030) – 42 % CAGR
- Senkung der Garantiekosten:
0,65 Mrd. US-Dollar (2025) auf 11,77 Mrd. US-Dollar (2030) – 78,5 % CAGR
- Reduzierung der Batteriealterung:
0,72 Mrd. US-Dollar (2025) auf 6,10 Mrd. US-Dollar (2030) – 53,3 % CAGR
»Edge-KI verändert die Spielregeln der Automobilindustrie. Sie entwickelt sich von isolierten Anwendungsfällen zu einem zentralen Bestandteil in Entwicklung, Betrieb und Monetarisierung von Fahrzeugen«, so Ajit Chander Swaminathan, Associate Partner Head of Mobility Americas bei Frost & Sullivan. »Unsere Analyse zeigt, dass das Zusammenspiel aus zentralisierten Rechenplattformen, der Fülle an Fahrzeugdaten und dem Wunsch der Verbraucher nach personalisierten Erlebnissen ein Marktpotenzial von 238 Milliarden US-Dollar für den SDV-Bereich schafft. Zusammen machen diese Entwicklungen KI-Anwendungen zu einer tragenden Säule, nicht nur zu einer Funktion.«
Die vollständige Studie finden Sie hier: https://www.sonatus.com/resources/in-vehicle-edge-and-cloud-ai-at-scale/ .
Sonatus, ein führender Anbieter intelligenter, softwaredefinierter Fahrzeugtechnologie, stellt die KI-Toolchain und Fahrzeugorchestrierung bereit, die Edge-KI skalierbar und praxistauglich für den Massenmarkt macht. Das Unternehmen ermöglicht OEMs, Fahrzeugverhalten zu überwachen, Daten zu analysieren, gewonnene Erkenntnisse aus allen Fahrzeugbereichen nutzbar zu machen und KI überall im Fahrzeug einzubetten – von Antriebsstrang und Batterie über Sicherheit und Komfortfunktionen bis hin zur Personalisierung. Die Technologien von Sonatus sind bereits in mehr als sechs Millionen Serienfahrzeugen im Einsatz und werden gemeinsam mit zahlreichen Partnern kontinuierlich weiterentwickelt, um unmittelbare, messbare Resultate zu erzielen.
»Intelligenz ist die neue Pferdestärke«, sagt Sanjay Khatri, Leiter Produktmarketing bei Sonatus. »Es reicht nicht mehr aus, dass Fahrzeuge Daten sammeln, sie müssen in Echtzeit darauf reagieren können. Mit KI, die steuert, wie Daten im Fahrzeug erfasst, interpretiert und genutzt werden, bietet Sonatus Herstellern einen schnelleren und intelligenten Weg zu höherer Betriebseffizienz, mehr Fahrzeugsicherheit und personalisierten Services, für die Kunden bereit sind zu bezahlen.«
8436 Artikel zu „KI Auto“
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Wenn Automatisierung zur Managementdisziplin wird
Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Unternehmen Kundenservice verstehen, führen und gestalten. Erfolgreich sind diejenigen, die Technologie, Prozesse und Menschen in ein neues Gleichgewicht bringen. Die Esker-Trendstudie 2025 zeigt: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Customer Service hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt [1]. Wer diesen Wandel gestalten will, muss ihn als Führungsaufgabe…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Services
Vertrauen unter Beschuss: KI und Automatisierung befeuern eine neue Welle zielgerichteter Cyberkriminalität
Was sind die wichtigsten Veränderungen in der globalen Cybersicherheitslandschaft zwischen Juli und September 2025? Neue Erkenntnisse: KI-gestützte Phishing-Fabriken, zunehmende SMS-Kampagnen, Datenlecks und digitales Tracking prägen die Cyberkriminalitätslandschaft im dritten Quartal. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts Q3/2025 Gen Threat Report von Gen gehören 140.000 global durch KI generierte Phishing-Websites, einen Anstieg von durch KI…
News | Business | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Kleinstaaterei bei der KI-Regulierung bremst Automotive-Innovationen aus
Kommentar von Craig Melrose, Global Managing Partner – Advanced Technologies bei HTEC Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit – inzwischen beantwortet sie zuverlässig Fragen an Hotlines, kann weit über 100 Tumorarten unterscheiden und steuert selbstständig ganze Produktionsstraßen. Dafür verantwortlich sind IT-Systeme mit immer größerer Rechenleistung, bessere KI-Modelle und eine smartere Nutzung der verfügbaren Daten.…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie – hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch Automatisierung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters Tietoevry Create unter 200 C-Level-Entscheider und Führungskräften in Deutschland zeigt: Managerinnen und Manager in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen zwar das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Digitalisierung, KI & Automatisierung – Deutschland darf diese Zeitenwende nicht verschlafen
Der globale Wettbewerb wird zunehmend digital und technologieorientiert. Die Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien mit Fokus auf IT, künstlicher Intelligenz und Automatisierung sorgt für nachhaltiges Wachstum und Effizienzsteigerung. Kontinuierliche Innovation ist Teil eines umfassenden Transformationsprozesses.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Wirtschaft und Verwaltung: KI-gestützte Dokumentenautomatisierung
Die KI-gestützte Dokumentenautomatisierung verändert die Arbeitsweise in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Sie beschleunigt Abläufe, senkt Fehlerquoten, verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und automatisiert zunehmend Entscheidungen. Ihr Einfluss geht dabei über reine Effizienz hinaus. Die Technologie verändert die organisatorischen Strukturen von Grund auf – branchenübergreifend und nachhaltig. Abbyy, Experte für smartes, KI-basiertes Dokumentenmanagement (IDP, Intelligent Document…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services | Strategien
Kein Auto ohne KI: So verändert KI die Automobilproduktion und das Fahrerlebnis
Die Automobilbranche erlebt gerade eine KI-Revolution, denn Künstliche Intelligenz wird nicht nur die Grundlage für das autonome Fahren. Sie verändert auch, wie Menschen mit Fahrzeugen interagieren und wie die Hersteller ihre neuen Modelle entwickeln, fertigen und vermarkten. Experten erklären, wie KI den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs durchziehen kann. Ohne KI geht in der Automobilbranche…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Services
Hyperautomatisierung in der Finanzbranche: Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit durch KI
Die Digitalisierung hat den Finanzsektor tiefgreifend verändert. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Hyperautomatisierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept, und wie profitieren Finanzunternehmen konkret davon? Was ist Hyperautomatisierung? Hyperautomatisierung…
News | Geschäftsprozesse | TechTalk | Künstliche Intelligenz
»manage it« TechTalk: Mit der generativen KI lassen sich Geschäftsprozesse erheblich automatisieren
Mit Jonathan Weiss haben wir uns auf dem AWS Summit 2025 über die aktuellen KI-Strategien und -Forschungsaktivitäten ausgetauscht, mit denen sich Amazon Web Services derzeit unter anderem in Berlin beschäftigt. Und welches Potenzial in der generativen Künstlichen Intelligenz für deutsche Unternehmen schlummert, hat uns ebenfalls interessiert.
Trends 2025 | News | Trends Mobile | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Automobilindustrie setzt auf KI sowie Echtzeitfunktionen – und kämpft mit Integration und Vertrauen
KI, OTA-Updates und softwaregetriebene Innovationen gewinnen in der globalen Automobilindustrie rasant an Bedeutung. Doch während OEMs den Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen vorantreiben, bremsen hohe Kosten, technische Komplexität und mangelndes Vertrauen in sicherheitskritische Systeme den Fortschritt. Das zeigt die aktuelle Branchenumfrage von Wards Intelligence, inzwischen Teil von Omdia, in Zusammenarbeit mit Sonatus [1]. Die Studie…
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…
Trends 2025 | News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Trends in der Automatisierung: Sicherheit, KI und Nachhaltigkeit sind Zukunftstreiber
Cyber Resilience Act fördert umfassendere Sicherheitsmaßnahmen. Immer mehr KI-gestützte Anwendungen fließen in Automatisierungssysteme ein. Nachhaltige Produktion wird zum strategischen Ziel. Die Zukunft liegt in Ökosystemen und kollaborativen Innovationen. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, künstliche Intelligenz und mehr Nachhaltigkeit. Das sind die Automatisierungstrends aus Sicht von Bosch Rexroth für das Jahr 2025. (Bildquelle: Bosch Rexroth AG, mithilfe von…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Logistik
Logistik-Trends 2025: KI, Nachhaltigkeit, Arbeitsoptimierung und Automatisierung
Der Blick nach vorne ist gleichzeitig ein Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate – mit dem signifikanten Unterschied, dass die Herausforderungen und Chancen im Jahr 2025 noch zunehmen werden. Die Logistik- und Distributionsbranche ist – wie nahezu jeder andere Wirtschaftszweig auch – von ökonomischen Unsicherheiten, Lieferkettenproblemen und sich rasant ändernden Kundenerwartungen geprägt. Das…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Whitepaper
Agentic Automation: Die KI- und Automatisierungstrends 2025
In den letzten Jahren haben Unternehmen darum gewetteifert, die Vorteile von KI zu nutzen. Doch 2025 wird das Jahr, in dem diese KI-Nutzung eine neue Reife erreicht. Das ermöglicht den Durchbruch von Agentic Automation, die es KI-Agenten erstmals erlaubt, Wissensarbeitende zuverlässig zu unterstützen. UiPath, ein Unternehmen für Agentic Automation und KI, beleuchtet in seinen…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2024
KI-Zukunft mit autonomen Agenten – Zwischen Vision und Realität
Autonome Agenten, also Softwaresysteme, die selbstständig Entscheidungen treffen können, haben die Art und Weise, wie wir Technologie verstehen und nutzen, grundlegend verändert. Von smarten Haushaltsgeräten bis zu autonomen Fahrzeugen versprechen diese Technologien nicht nur Effizienz, sondern auch eine Transformation unseres Alltags. Doch was genau steckt dahinter?
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
Digitalisierung, KI & Automatisierung – Deutschland darf diese Zeitenwende nicht verschlafen
Deutschlands Wirtschaft steht an einem kritischen Wendepunkt. Jahrzehntelang hat das Land von einer wirtschaftlichen Struktur profitiert, die auf kostengünstiger Energie aus Russland basierte, um energieintensive Industrien zu betreiben. Mit den geopolitischen Verschiebungen und der Erosion dieser Energiequellen ist dieses Modell nicht länger tragbar. In einer Zeit, in der sich traditionelle Pfeiler der Wirtschaftlichkeit als zunehmend…
News | Business | New Work | Strategien | Ausgabe 7-8-2024
Fachkräftemangel – KI und Automatisierung bieten eine Lösung: Fehlen IT-Spezialisten – fehlen Umsätze
Der akute Mangel an IT-Fachkräften stellt Deutschland vor erhebliche Herausforderungen. Trotz der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung von IT-Sicherheit sinkt das Interesse an Informatikstudiengängen seit einigen Jahren kontinuierlich, was die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage weiter verschärft [1]. Diese Entwicklung gefährdet nicht nur die Innovationskraft, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und birgt das Risiko, die dringend benötigte digitale Transformation auszubremsen [2].
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Automatisierung und KI: Innovationen in der Krankenversicherungsbranche
Wie KI und Automatisierung die Krankenversicherungsbranche revolutionieren, von der Verbesserung der Kundeninteraktion bis hin zur Optimierung von Verwaltungsprozessen. In der Krankenversicherungsbranche vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel durch die fortschreitende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierungstechnologien. Dieser Wandel manifestiert sich in verschiedenen Aspekten des Sektors, von der Kundeninteraktion über die Schadensabwicklung bis hin zur…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | New Work | Ausgabe 5-6-2024
Fachkräftemangel abfedern – Routine automatisieren mit KI
Die Arbeitslast steigt, die Belegschaft schrumpft – in Zeiten des demographischen Wandels sind Kapazitätsengpässe für viele Unternehmen zum neuen Status quo geworden. Während sich erfahrene Mitarbeiter in den Ruhestand verabschieden, erschwert der zunehmende Fachkräftemangel die Kompensierung oder gar Ausweitung der personellen Ressourcen. Als letzte Stellschraube für mehr Effizienz bleibt da oft nur die Technologie. Sie eröffnet Wege für höhere Automatisierungsgrade im Tagesgeschäft – etwa durch eine geschickte Kombination von Process Mining und KI.