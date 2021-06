Welche Erwartungen hat die Generation Z an ihre zukünftigen Arbeitgeber? Besonders deutlich ist die Bedeutung von Unternehmenswerten, denn nur eins von fünf Mitgliedern der Gen Z würde für ein Unternehmen arbeiten, das seine Werte nicht teilt. Darüber hinaus punkten soziales Engagement und Diversity-Programme von Unternehmen bei der Generation.

Die globale Marketingagentur LEWIS hat die Ergebnisse ihrer neuen globalen Studie über die Generation Z und die Zukunft des Arbeitslebens veröffentlicht. Die Studie, die zur Unterstützung der globalen HeForShe-Bewegung durchgeführt wurde, zeigt, welche Erwartungen die Gen Z an Unternehmen und CEOs hat. Ihre Ergebnisse offenbaren die Wichtigkeit von Werten und Diversity-Programmen am Arbeitsplatz, wobei Geschlecht und Herkunft an erster Stelle stehen.

»Die nächste Generation drängt schnell in die Berufswelt und sie will gehört werden«, sagt Chris Lewis, CEO von LEWIS. »Es ist klar, dass die Gen Z Werte über alles andere stellt – Unternehmen, die das nicht verstehen oder widerspiegeln, werden es schwer haben, die besten Talente zu akquirieren und zu halten.«

Werte und soziale Belange nicht ernst zu nehmen, ist weder den Unternehmen noch den CEOs dienlich. Nur 19 Prozent der Gen Z würden für ein Unternehmen arbeiten, das ihre Werte nicht teilt. Bei der Abwägung, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten, sind dessen Werte der zweitwichtigste Faktor – persönliche Entwicklungsmöglichkeiten stehen jedoch immer noch an erster Stelle. Geschlecht und Herkunft wurden von der Gen Z als die wichtigsten Aspekte von Diversity identifiziert, was die Notwendigkeit von und Erwartung an entsprechende Programme und Engagement in Unternehmen unterstreicht.

Die Bedeutung von Vielfalt und die Unterstützung sozialer Belange ist überdeutlich:

Unternehmenswerte: 67 Prozent glauben, dass die Unternehmenswerte wichtiger sind als der CEO/Führungskräfte.

DEI-Programme (Diversity, Equity, Inclusion): 41 Prozent würden für ein Unternehmen arbeiten, das nicht geschlechts- oder ethnisch divers ist, aber nur, wenn es ein starkes Diversity-, Equity- und Inclusion-Programm hätte.

Chancen: 46 Prozent gaben an, dass sie bei gleicher Qualifikation zweier Kandidaten dafür wären, dass der Kandidat mit »diversem« Profil die Stelle bekommt

Die Umfrage hat außerdem gezeigt, welche Erwartungen die Gen Z an die Führungsebene hat. Viele erwarten von den Führungskräften, dass sie den Wandel vorantreiben.

DEI-Führung: Die Gen Z erwartet, dass die HR-Abteilung (35 Prozent) und das Senior Management (29 Prozent) bei DEI-Bemühungen in Unternehmen eine Vorbildfunktion einnehmen.

Schlüsselqualifikationen: 37 Prozent denken, dass »innovativ« die wichtigste Eigenschaft eines CEOs ist. Entschlossenheit (35 Prozent) und Empathie (33 Prozent) sind die zweit- und drittwichtigsten Eigenschaften.

Soziale Verantwortung: 41 Prozent glauben, dass CEOs nach ihrem Engagement für die Lösung sozialer Probleme beurteilt werden sollten.

»Diese Studie zeigt, wie wichtig DEI-Programme und positive soziale Einflussnahme für die kommende Generation sind«, sagte Edward Wageni, Global Head von HeForShe. »Es ist klar, dass CEOs in der Pflicht sind, sich für Initiativen wie HeForShe zu engagieren. Wenn sie gesellschaftliche Themen ignorieren, verpassen sie den Anschluss an beinah eine komplette Generation.«

Über HeForShe

Die HeForShe-Solidaritätsbewegung wurde von UN Women, der Organisation der Vereinten Nationen für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau, ins Leben gerufen. Sie bietet einen systematischen Ansatz und eine Plattform, auf der sich ein globales Publikum engagieren und zu Change Agents werden kann, damit die Gleichstellung der Geschlechter zu unseren Lebzeiten erreicht wird. HeForShe lädt Menschen auf der ganzen Welt ein, als gleichberechtigte Partner zusammenzustehen, um eine gemeinsame Vision einer geschlechtergerechten Welt zu entwerfen und spezifische, lokal relevante Lösungen zum Wohle der gesamten Menschheit umzusetzen.

Forschungsmethodik

Dieser Bericht zur Gen Z-Studie basiert auf einer Umfrage, die vom LEWIS Research & Insights Team durchgeführt wurde, um die Erwartungen der Gen Z an ihre zukünftigen Arbeitgeber zu ergründen. Die Umfrage wurde vom 8. bis 19. April 2021 durchgeführt und erfasste die Antworten von älteren Mitgliedern der Gen Z (im Alter von 18-25 Jahren) in den USA, China, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Australien, Indien, Singapur, Großbritannien, Mexiko, Spanien, Kolumbien und den Niederlanden. Insgesamt wurden 2.600 Teilnehmer einbezogen und die Gesamtfehlermarge beträgt 1,92 Prozent bei einem 95 Prozentigen Konfidenzintervall. Die Befragten wurden von OpinionRoute ausgewählt.

