Wo leben und arbeiten Deutschlands zufriedenste Mitarbeiter?

Zufriedenheitsatlas 2025 zeigt: Zufriedenheit am Arbeitsplatz nimmt leicht ab.

Menschen aus Bielefeld sind mit ihrem Arbeitgeber am zufriedensten. Stuttgart, der Spitzenreiter aus dem Vorjahr, rutscht auf den zweiten Platz, gefolgt von Hannover. Unter den Bundesländern hat Hamburg die höchste Jobzufriedenheit vorzuweisen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Das ist ein Ergebnis des kununu Zufriedenheitsatlas 2025, für den die Arbeitgeber-Vergleichsplattform insgesamt 477.526 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ausgewertet hat [1]. Demnach ging die bundesweite Zufriedenheit am Arbeitsplatz im Vergleich zum Vorjahr um einen knappen Prozentpunkt leicht zurück auf 53,1 Prozent. Der allgemeine Abwärtstrend aus den vergangenen Jahren verlangsamt sich damit – 2023 lag die Zufriedenheit noch bei 56,3 Prozent.

Anstiege der Zufriedenheit nur in Bonn, Essen und Duisburg

Der Rückgang der allgemeinen Zufriedenheit spiegelt sich auch in den deutschen Städten wider. Unter den 20 größten deutschen Städten steigt die Zufriedenheit lediglich in Duisburg (+ 1,1 Prozentpunkte, Rang 17), Bonn (+ 0,4 Prozentpunkte, Rang 4) und Essen (+ 0,2 Prozentpunkte, Rang 14) an. Bonn macht demnach auch den größten Sprung nach vorne und verbesserte sich vom neunten auf den vierten Platz. Duisburg gab die rote Laterne ab an Leipzig und verbesserte sich um drei Plätze. Am stärksten zurück ging die Zufriedenheit in Bochum (- 3,6 Prozentpunkte, Rang 16) und München (- 2,9 Prozentpunkte, Rang 8). Neben Leipzig bilden Bremen und Wuppertal das Trio auf den hinteren Plätzen.

Mit Geld arbeiten macht glücklich

Ein Blick auf die Branchen zeigt: Besonders glücklich sind Angestellte in Branchen, in denen Geld und Zahlen eine entscheidende Rolle spielen. Am zufriedensten sind demnach Beschäftigte im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (72,5 Prozent), gefolgt vom Bankenwesen und dem Energie-Sektor, die mit jeweils 67 Prozent gemeinsam auf Platz zwei liegen. Am hinteren Ende des Branchenvergleichs liegen die Beschäftigten aus den Bereichen Kunst und Kultur, Druck und Verpackung sowie dem Handel. Einen besonders starken Rückgang verzeichnete indes die Branche Hotels und Beherbergungen, die sich um sechs Plätze auf Rang 21 verschlechterte.

Trotz zahlreicher Krisen – die allgemeine Zufriedenheit bleibt relativ stabil

Obwohl die bundesweite Zufriedenheit insgesamt leicht auf 53,1 Prozent gesunken ist, zeigt ein Vergleich mit den Vorjahren, dass sich der Abwärtstrend zunehmend verlangsamt. So lag die Zufriedenheit im Jahr 2023 noch bei 56,3 Prozent und im vergangenen im Jahr 2024 bei 54 Prozent. »Die bundesweite Zufriedenheit geht zwar weiter zurück, doch der Abwärtstrend verlangsamt sich – das ist ambivalent. Einerseits zeigt sich, wie anpassungsfähig Arbeitnehmende in Krisenzeiten geworden sind. Andererseits dürfen wir nicht übersehen, dass sich viele schlicht an schwierige Bedingungen gewöhnt haben. Diese Normalisierung von Unzufriedenheit sollte uns aufhorchen lassen«, ordnet kununu-CEO Nina Zimmermann die Ergebnisse ein.

Loyalität der Beschäftigten stößt nicht auf Gegenliebe

Eine aktuelle Studie des Instituts bilendi im Auftrag von kununu zeigt, dass 42 Prozent der Deutschen sich als uneingeschränkt loyal ihrem Arbeitgeber gegenüber bezeichnen, zusätzliche 47 Prozent als tendenziell loyal. Gleichzeitig berichtet mehr als die Hälfte der Beschäftigten (56 Prozent) ein diesbezügliches Desinteresse ihres Arbeitgebers. Jede:r Vierte hat das Gefühl, dass die eigene Loyalität arbeitgeberseitig gar nicht erst wahrgenommen wird.

Über den kununu Zufriedenheitsatlas

Für den Zufriedenheitsatlas wertete kununu deutschlandweit 477.526 Zufriedenheitsdaten von Beschäftigten aus zahlreichen Branchen und Berufsfeldern aus. Die Daten wurden im Erhebungszeitraum vom 30.06.2024 bis zum 30.06.2025 erhoben. Basis ist der kununu Score, der sich aus insgesamt 13 Bewertungsdimensionen zusammensetzt. Die Prozentzahl ergibt sich aus dem Anteil der Bewertungen, die im Durchschnitt 4 oder 5 Sterne ergeben. Bewertungen von Bewerbenden und Azubis wurden von der Auswertung ausgeschlossen.

Was sorgt für Zufriedenheit am Arbeitsplatz?

Zufriedenheit am Arbeitsplatz entsteht aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren – und die wirken oft stärker zusammen, als man denkt. Hier ein Überblick, wie sich ein positives Arbeitsgefühl aufbauen lässt:

Zentrale Einflussfaktoren

Arbeitsbedingungen: Ergonomische Ausstattung, moderne Technik, sichere und angenehme Arbeitsumgebung.

Beziehungen im Team: Wertschätzender Umgang, Vertrauen und gute Kommunikation mit Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten.

Aufgaben & Arbeitsbelastung: Sinnvolle, abwechslungsreiche Tätigkeiten mit realistischen Zielen und angemessener Workload.

Anerkennung & Wertschätzung: Lob, Feedback und faire Belohnungssysteme steigern Motivation und Bindung.

Entwicklungsmöglichkeiten: Weiterbildung, Karriereperspektiven und die Chance, eigene Stärken einzubringen.

Work‑Life‑Balance: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice‑Optionen und Verständnis für private Bedürfnisse.

Sicherheit & Stabilität: Klare Verträge, transparente Unternehmenspolitik und Arbeitsplatzsicherheit.

Psychologische Dimension

Die Arbeitspsychologie beschreibt verschiedene Formen der Arbeitszufriedenheit – zum Beispiel progressiv (Anspruchsniveau steigt bei positiven Erfahrungen) oder resignativ (Anspruchsniveau wird gesenkt, um Unzufriedenheit zu vermeiden). Erwartungen spielen dabei eine große Rolle: Wer realistische, aber positive Erwartungen hat, erlebt häufiger echte Zufriedenheit.

Warum es sich lohnt

Unternehmen mit zufriedenen Mitarbeitenden profitieren von:

Höherer Produktivität

Weniger Krankheitsausfällen

Stärkerer Mitarbeiterbindung

Positiverer Außenwirkung als Arbeitgeber

Praxis‑Tipp: Zufriedenheit ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, offene Feedback‑Kultur und sichtbare Verbesserungen sind der Schlüssel, um langfristig ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Maßnahmenplan für mehr Mitarbeiterzufriedenheit

1️⃣ Arbeitsumgebung optimieren

Ergonomie prüfen: Höhenverstellbare Tische, bequeme Stühle, gute Beleuchtung.

Technische Ausstattung: Leistungsfähige Hardware und Software bereitstellen.

Ruhige Zonen schaffen: Für konzentriertes Arbeiten oder vertrauliche Gespräche.

2️⃣ Teamkultur stärken

Regelmäßige Teammeetings: Transparenz fördern, Raum für Feedback geben.

Teambuilding-Aktivitäten: Gemeinsame Erlebnisse on- und offline.

Wertschätzung zeigen: Lob sofort und konkret äußern.

3️⃣ Aufgaben sinnvoll gestalten

Klarheit schaffen: Rollen, Verantwortlichkeiten und Ziele eindeutig kommunizieren.

Abwechslung fördern: Projekte und Aufgaben rotieren lassen.

Realistische Workload: Prioritäten setzen, Überlastung vermeiden.

4️⃣ Anerkennung & Entwicklung fördern

Leistungsanerkennung: Nicht nur monetär, auch durch öffentliche Wertschätzung.

Weiterbildung ermöglichen: Schulungen, Seminare, Mentoring.

Karrierepfade klar machen: Perspektiven aufzeigen, Aufstiegschancen bieten.

5️⃣ Work‑Life‑Balance sichern

Flexible Arbeitszeiten: Homeoffice‑Optionen und Gleitzeitmodelle.

Urlaubsregelungen: Rechtzeitig planen, volle Erholung ermöglichen.

Familienfreundliche Angebote: Unterstützung bei Kinderbetreuung.

6️⃣ Sicherheit & Vertrauen schaffen

Transparente Kommunikation: Über Unternehmensziele, Veränderungen, Risiken.

Krisenmanagement vorbereiten: Sicherheit in unsicheren Zeiten bieten.

Verbindliche Werte leben: Glaubwürdigkeit durch Vorbildfunktion.

Extra‑Tipp: Verknüpfe diese Maßnahmen mit regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen und sichtbaren Folgeaktionen – das zeigt, dass Feedback nicht im Sand verläuft, sondern spürbare Veränderungen bewirkt.

90‑Tage‑Plan

Ein konkreter 90‑Tage‑Plan hilft, die Veränderungen Schritt für Schritt einzuführen, ohne das Team zu überlasten. Jede Phase ist klar priorisiert, Erfolge sichtbar und Motivation hoch.

🗓 90‑Tage‑Plan zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit

Phase Zeitraum Schwer-punkt Maßnahmen Erfolgskriterien 1. Analyse & Sofortmaß-nahmen Tag 1–30 Grundlagen schaffen & schnelle Wirkung erzielen • Anonyme Mitarbeiterbefragung zu Zufriedenheit, Bedürfnissen, Verbesserungsvorschlägen. • Erste Low‑Hanging‑Fruits umsetzen (z. B. defekte Hardware ersetzen, kleine Raumoptimierungen). • Einführung wöchentlicher Kurz‑Check‑ins mit Teamleitern. • Sofortige Anerkennung positiver Beiträge in Meetings oder Chat. • Rücklaufquote Befragung ≥ 70 % • Erste sichtbare Verbesserungen im Büroalltag • Spürbar positive Stimmung in Check‑ins 2. Kultur & Zusammen-arbeit stärken Tag 31–60 Vertrauen, Teamspirit & Kommuni-kation • Einführung monatlicher Team-Workshops zu Feedback‑Kultur, Wertschätzung, konstruktiver Kritik. • Durchführung erster Teambuilding‑Aktivität (on‑ oder offline). • Veröffentlichung eines klaren Rollen- und Aufgabenprofils pro Position. • Positive Rückmeldungen zu Workshops • Gesteigerte Teilnahmebereitschaft an Teamaktivitäten • Weniger Überschneidungen oder Missverständnisse bei Aufgaben 3. Entwicklung & Work‑Life-Balance verankern Tag 61–90 Nachhaltige Mitarbeiter-bindung • Start eines Weiterbildungsprogramms (z. B. Lunch&Learn, Online-Kurse). • Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle bzw. Überarbeitung Homeoffice-Regeln. • Kommunikation klarer Karrierepfade mit Feedbackgesprächen. • Teilnahmequote an Weiterbildungen ≥ 50 % • Positives Feedback zu neuer Flexibilität • Spürbare Motivation durch Perspektiven

Nach 90 Tagen

Befragung Nr. 2 durchführen, Ergebnisse mit Startwerten vergleichen.

Maßnahmen anpassen, verstärken oder erweitern.

Erfolge intern sichtbar machen – z. B. in einem »Happy Metrics«-Board mit Kennzahlen wie Fluktuationsrate, Krankenstand, Weiterbildungsquote.

Extra‑Impuls: Da laut einer kununu‑Analyse 2025 die allgemeine Zufriedenheit leicht gesunken ist, sind sichtbare Wertschätzung und verbesserte Benefits zentrale Hebel. Daher sollten diese Insights direkt in die interne Kommunikationsmaßnahmen eingebaut werden, um zu zeigen, dass das Unternehmen sich aktiv gegen diesen Trend stellt.

