Datenschutzinitiative für Europa: noris network ist neuer Partner von privacy provided

noris network, IT-Dienstleister und Betreiber von hochsicheren Rechenzentren mit Standorten in Nürnberg, München und Hof, ist neuer Logo-Partner von privacy provided und sponsert die Online-Veranstaltung der Wirtschaftsinitiative am 28. März 2023. Die Aktionsgemeinschaft widmet sich dem Datenschutz in Europa.

Die Wirtschaftsinitiative privacy provided wurde 2021 gegründet und richtet sich an Experten in Unternehmen aus den Bereichen IT, Compliance, Datenschutz und Recht. Die Interessengemeinschaft setzt sich europaweit für Aufklärung in Datenschutzfragen von Organisationen ein. Dazu gehören regelmäßige Online-Events zum Thema Datenschutz mit renommierten Gästen wie Edward Snowden. »Wir wünschen uns, dass der Europäische Datenschutz-Standard weltweit Geltung erfährt. Die Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union begreifen wir als einen Wettbewerbsvorteil. noris network setzt diesen Gedanken vorbildlich um und passt so hervorragend in unsere Wirtschaftsinitiative für Datenschutz.«, kommentiert Niko Bender, Gründer von privacy provided die Logo-Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister und Betreiber hochsicherer Rechenzentren aus Nürnberg. noris network ist Sponsor der Online-Veranstaltung von privacy provided am 28. März dieses Jahres https://privacyprovided.eu/veranstaltungen .

Dazu Joachim Astel, Executive Board, Chief Regulatory Officer (CRO), bei noris network: »Sicherheit ist unser Kerngeschäft. privacy provided macht sich stark für den Datenschutz in Europa, wir bieten dafür die Infrastruktur und Dienstleistungen.« Die flexiblen Premium-IT-Services von noris network reichen vom einfachen Colocation über Managed Services und Cloud Services bis hin zum umfassenden Outsourcing. Alle Leistungen erbringt der IT-Dienstleister und Datacenter-Betreiber auf Basis einer noris network-eigenen hoch performanten IT-Infrastruktur, bestehend aus modernsten Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland und einem internationalen Backbone-Netzwerk.

Blick ins Rechenzentrum Nürnberg Süd von noris network

Bildquelle: noris network