Digitalisierungstreiber DSGVO: Datenschutz beschleunigt die digitale Transformation

Aktuelle Umfrage kommt zu überraschendem Ergebnis: Unternehmen sehen die DSGVO als Treiber für die Digitalisierung und nicht als Hindernis.

67 Prozent der befragten Personen geben an, die DSGVO habe in ihrem Unternehmen wichtige digitale Prozesse beschleunigt.

Sichere Collaboration Tools sind entscheidend für DSGVO-Konformität.

Conceptboard, Anbieter des gleichnamigen DSGVO-konformen Visual Collaboration Tools, präsentiert zum fünften Jahrestag des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung die in Zusammenarbeit mit TechConsult entstandene Studie zum Stand der DSGVO-Umsetzung in deutschen Unternehmen.

Die DSGVO ist, auch in dem halben Jahrzehnt ihrer Gültigkeit, immer noch umstritten: Eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom von Ende letzten Jahres ergab, dass die wenigsten Unternehmen Vorteile für sich aus der Verordnung ziehen konnten. Vor allem die finanziellen Aufwände, die Unternehmen bei ihrer Umsetzung hatten, sahen dabei viele als Hindernis.

Doch ist die DSGVO ein Hemmschuh, der Unternehmen in ihrem Geschäftsalltag und in ihrer Weiterentwicklung beeinträchtigt? Oder ist sie vielmehr ein Wettbewerbsvorteil in Zeiten der digitalen Transformation und hin zu einer souveränen europäischen Digital-Wirtschaft, der den hiesigen Wirtschaftsstandort stärkt?

Die DSGVO, Treiber der Digitalisierung

Die aktuelle Studie von TechConsult im Auftrag des Visual-Collaboration-Spezialisten Conceptboard kommt zum Ergebnis: Die meisten Organisationen sehen die DSGVO inzwischen als Treiber für die Digitalisierung und nicht mehr wie einst als Hemmnis. Im Rahmen der Umfrage wurden 204 Entscheider oder stark am Entscheidungsprozess beteiligte Personen zum Grad der DSGVO-Umsetzung, zu Sicherheitsvorfällen sowie zu eingesetzten Collaboration-Tools in ihren Unternehmen befragt.

Die zentrale Erkenntnis der Umfrage: 67,2 Prozent der befragten Personen geben an, die DSGVO habe in ihrem Unternehmen wichtige digitale Prozesse beschleunigt. Vor allem Organisationen aus dem Banken- und Versicherungswesen stimmen dieser Aussage zu: Ganze 85 Prozent sehen die DSGVO als Digitalisierungstreiber. Diese Branche ist zugleich am wenigsten von DSGVO-Verstößen betroffen: Während im Schnitt nur 17 Prozent der Unternehmen keine Datenschutzvorfälle innerhalb der letzten zwei Jahre verzeichneten, lag der Anteil im Banken- und Versicherungssektor hingegen bei 40 Prozent.

Allerdings kommt auch in dieser Umfrage heraus: Gut zehn Prozent stehen der DSGVO immer noch misstrauisch gegenüber, da sie aus Sicht der Befragten die Einführung neuer Technologien erschwert.

Umsetzung der DSGVO hinkt teilweise noch hinterher

Auch wenn die DSGVO nun schon fünf Jahre in Kraft ist, haben viele Unternehmen die Verordnung noch nicht komplett umgesetzt. Grund hierfür ist vor allem die rechtliche Unsicherheit. Insbesondere kleinere Unternehmen hinken auf ihrem Weg zur DSGVO-Konformität gegenüber den größeren Organisationen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden hinterher: So sagen beispielsweise rund zehn Prozent der Unternehmen mit bis zu 999 Mitarbeitenden, dass sie erst am Anfang der DSGVO-Umsetzung stehen, während der Anteil bei den größeren Organisationen bei gerade einmal vier Prozent liegt. Die Konsequenzen bei Verstößen gegen die DSGVO sind indes drastisch und beinhalten Bußgelder, Reputationsschäden und den Verlust wertvoller Daten.

Ein entscheidender Faktor für guten Datenschutz: Collaboration-Tools

Kollaborationslösungen haben sich besonders in Zeiten von New Work durchgesetzt. Sie ermöglichen die zeit- und ortsunabhängige Zusammenarbeit hybrider Teams an Projekten. Gleichzeitig sind sie für den Datenschutz wichtig: Denn Tools zur digitalen Zusammenarbeit verarbeiten mitunter kritische Daten der Mitarbeitenden. Die aktuelle Umfrage von TechConsult ergibt, dass solche Tools bereits bei 98,5 Prozent der befragten Unternehmen im Einsatz sind.

Allerdings nutzt die Mehrheit (53 Prozent) hierfür Lösungen, die nicht im Hinblick auf die DSGVO-Konformität entwickelt werden, wie beispielsweise Zoom, Slack und Microsoft Teams. Nur 33 Prozent hingegen nutzen spezielle und hochsichere Lösungen für die digitale Zusammenarbeit. Diese bieten von vornherein strenge Standards zum Schutz der Daten und stellen sicher, dass die Lösung gesetzeskonform ist.

Dies steht im starken Kontrast zu dem, was sich Unternehmen von ihrer Visual-Collaboration-Lösung versprechen: Denn für 41 Prozent ist die Konformität zur DSGVO die wichtigste sicherheitsrelevante Eigenschaft für eine Lösung zur digitalen Zusammenarbeit. Hier scheint es oftmals Nachholbedarf zu geben.

Weitere relevante Eigenschaften umfassen das sichere Teilen teils hochsensibler Inhalten mit internen und externen Mitarbeitenden (49 Prozent), eine verschlüsselte Datenübertragung (48,5 Prozent) sowie anerkannte Datenschutzzertifizierungen (41,2 Prozent).

»Obwohl Datenschutz und -sicherheit bei Collaboration Tools für die meisten Unternehmen von zentraler Bedeutung ist, setzen die wenigsten auf entsprechende Lösungen«, sagt Daniel Bohn, Gründer und Product Lead von Conceptboard. »Eine Erklärung hierfür ist, dass universelle, nicht dedizierte DSGVO-konforme Tools bekannter und sichtbarer sind. Lösungen zur visuellen Zusammenarbeit verarbeiten häufig kritische Daten – Unternehmen müssen deshalb auf die Datenschutzfunktionen ihrer Lösungen achten.«

Die Umfrage von TechConsult im Auftrag von Conceptboard zeigt: Unternehmen fassen die DSGVO als Beschleuniger für die Digitalisierung auf und nicht als Bremsklotz. Die DSGVO ist im Arbeitsalltag angekommen und Unternehmen haben sich an die neuen Anforderungen gewöhnt. Gleichzeitig ist die Akzeptanz der Verordnung in den letzten Jahren gestiegen und das Misstrauen ist größtenteils gewichen. Einen entscheidenden Faktor bei der DSGVO-Konformität stellen Collaboration Tools dar. Hier ist es vor allem wichtig, auf Rechenzentren in Deutschland, verschlüsselte Datenübertragung und verschiedene Zugriffsebenen zu achten, da kritische Daten nur so vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden können.