Branchen verlieren massiv Geld durch Krankheiten

Wenn Beschäftigte krankheitsbedingt fehlen, geht die Wirtschaftsleistung zurück, weil weniger Waren hergestellt und weniger Dienstleistungen erbracht werden. Besonders stark ist hiervon der Industriesektor betroffen, wie die Statista-Grafik auf Basis einer Schätzung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) zeigt [1]. Der Wertschöpfungsausfall beläuft sich 2024 demnach auf über 70 Milliarden Euro. Der Sektor der öffentlichen Dienstleister (inkl. der Bereiche Erziehung und Gesundheit) folgt mit rund 61 Milliarden Euro Ausfall an Position zwei.
Dahinter folgen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit rund 40 Milliarden Euro sowie Unternehmensdienstleister mit 24 Milliarden Euro. Deutlich geringer sind die Ausfälle im Grundstücks- und Wohnungswesen (18,2 Milliarden Euro), im Sektor Information und Kommunikation (6,9 Milliarden Euro), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern (6,1 Milliarden Euro) und in der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei mit 1,2 Milliarden Euro.
Insgesamt fällt auf, das arbeitsintensive Branchen, in denen viele Menschen in Präsenz arbeiten und Ausfälle nicht ohne Weiteres digital oder automatisch aufgefangen werden können, besonders betroffen sind. Die Daten unterstreichen daher, dass Investitionen in Prävention, Arbeitsschutz und gute Arbeitsbedingungen nicht nur soziale, sondern auch deutliche ökonomische Effekte haben.
Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2024 übrigens Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 44,2 Milliarden Euro. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit 41 Milliarden Euro sowie psychische und Verhaltensstörungen mit 38 Milliarden Euro.
Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35714/ausfall-an-bruttowertschoepfung-nach-branchen-in-deutschland/?lid=89d0i2ghq8t8
[1] https://www.baua.de/DE/Themen/Monitoring-Evaluation/Zahlen-Daten-Fakten/pdf/Kosten-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Wie viel Geld geht der Wirtschaft durch Krankheit verloren?
Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2024 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 44,2 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit 41 Milliarden Euro sowie psychische und Verhaltensstörungen mit 38 Milliarden Euro. Die übrigen Krankheiten machten mit 64,4 Milliarden Euro zwar den größten Einzelwert aus, bilden jedoch eine sehr heterogene Sammelkategorie und lassen sich keiner spezifischen Diagnosegruppe zuordnen.
Geringere Ausfälle entstehen durch Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle mit 21,2 Milliarden Euro auf. Krankheiten des Kreislaufsystems verursachten 9,4 Milliarden Euro Ausfall an Bruttowertschöpfung, und am niedrigsten fielen die Werte bei Erkrankungen des Verdauungssystems mit 9,2 Milliarden Euro aus. Insgesamt summierte sich der Ausfall über alle Diagnosegruppen hinweg auf 227 Milliarden Euro. Wertschöpfung bezeichnet dabei den Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen minus der Kosten für alle Vorleistungen.
Besonders stark von Wertschöpfungsausfällen durch Krankheit ist der Industriesektor betroffen. Dieser beläuft sich 2024 auf über 70 Milliarden Euro. Der Sektor der öffentlichen Dienstleister (inkl. der Bereiche Erziehung und Gesundheit) folgt mit rund 61 Milliarden Euro Ausfall an Position zwei. Dahinter folgen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit rund 40 Milliarden Euro sowie Unternehmensdienstleister mit 24 Milliarden Euro. Insgesamt fällt auf, das arbeitsintensive Branchen, in denen viele Menschen in Präsenz arbeiten und Ausfälle nicht ohne Weiteres digital oder automatisch aufgefangen werden können, besonders betroffen sind. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/34990/ausfall-an-bruttowertschoepfung-aufgrund-von-krankheit-in-deutschland/
[1] https://www.baua.de/DE/Themen/Monitoring-Evaluation/Zahlen-Daten-Fakten/pdf/Kosten-2024.pdf
Arbeitsunfähigkeit: Das kostet Krankheit die Wirtschaft
Wenn Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2023 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 42,6 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT
Chronisch krank: Welche Krankheiten sind in Deutschland am weitesten verbreitet?
https://de.statista.com/infografik/33272/umfrage-zu-physischen-einschraenkungen-und-chronischen-erkrankungen-in-deutschland/ Weniger als ein Drittel der für die Statista Consumer Insights befragten Menschen geben an, mit keinerlei physischen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen zu leben. Daraus lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands von der einen oder anderen Einschränkung betroffen ist. Am weitesten verbreitet sind psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen…
News | Trends Services | Kommunikation | Trends 2022
Viele Deutsche recherchieren ihre Krankheitssymptome im Internet
Ob vor oder nach einem Arztbesuch: 6 von 10 schauen online nach. In der Regel ergänzt die Internetrecherche den Praxistermin. 43 Prozent haben aber auch schon mal auf den Arztbesuch verzichtet. Ein Zwicken hier, ein Zipperlein da: Wenn es darum geht, eigene Beschwerden und Krankheits-Symptome zu recherchieren, informieren sich die Deutschen zunehmend im Netz.…
News | Digitalisierung | Lösungen
Digitale Gesundheitsplattformen unterstützen beim Management chronischer Krankheiten
Chronische Krankheiten sind Berichten zufolge die Ursache für fast 90 Prozent aller Todesfälle und führen zu einem Verlust von etwa 87 Prozent der gesunden Lebensjahre in der Europäischen Union. Auch in Deutschland ist in den letzten Jahren ein exponentieller Anstieg chronischer Krankheiten zu verzeichnen. Herzinfarkt, Bluthochdruck, Arthrose sowie die ambulante Behandlung von Krebs- und chronischen…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2020
Wie künstliche Intelligenz hilft, Krankheiten zu bekämpfen – Revolution im Gesundheitswesen
Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind gewaltig. Die Kosten steigen, das Geld ist knapp und die Margen sinken. Gleichzeitig fehlt es an Pflegepersonal, die vorhandenen Fachkräfte sind überarbeitet. Kliniken müssen effizient wirtschaften, um Patienten die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten – und gleichzeitig Datensicherheits- und Compliance-Anforderungen bei der Verarbeitung der anfallenden Daten sicherstellen.
News | Digitalisierung | IT-Security | Online-Artikel | Strategien | Tipps
Digitale Krankheitserreger & Prävention – Impfen Sie sich gegen Cyberbedrohungen
Die digitale Transformation erfasst das Gesundheitswesen und ermöglicht neue Geschäftsmodelle, bessere Prävention vor Krankheiten, schnellere Anamnese sowie effizientere Betreuung von Patienten. Durch den zunehmenden Technologieeinsatz steigt allerdings auch das Risiko Opfer von Datendieben und Saboteuren zu werden. Professionelle Vorsorge und bewusster Umgang mit kritischen Daten und IT-Systemen schützt Sie vor diesen Risiken. Wir befinden…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Services | Trends 2018 | Lösungen | Services
Risiko Sitzkrankheit: Arbeitgeber müssen Gesundheit am Arbeitsplatz fördern
Studie zeigt: 81 % der deutschen Arbeitnehmer sitzen mindestens 6 Stunden am Tag und 75 % legen Pausen wegen belastender Symptome durch die sitzende Tätigkeit ein. Arbeitgeber sind zu mehr Achtsamkeit bei Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter und bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes aufgerufen. Denn die Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des internationalen Technikmöbel-Herstellers Ergotron…
News | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Tipps
Tiefkühlpizza und Co.: Fertiggerichte im Aufwärtstrend
»1,7 Millionen Tonnen Fertiggerichte im Wert von 5,9 Milliarden Euro wurden im Jahr 2024 hierzulande hergestellt«, teilt das Statistische Bundesamt (destatis) mit [1]. Damit ist die Menge gegenüber dem Jahr 2019 um ein Viertel (25,6 Prozent) gewachsen. Besonders deutlich fällt das Wachstum bei Nudelgerichten aus (+56,4 Prozent), wie der Blick auf die Statista-Grafik verdeutlicht. Aber…
News | Business | New Work | Services
Talent zu erkennen ist die Kunst, um Wachstum zu schaffen
Eine professionelle Personalberatung ist weit mehr als bloße »Personalvermittlung«: Sie ist analytischer Sparringspartner, Moderator und Katalysator, der Unternehmen und echte Talente langfristig zusammenbringt. Im Fokus stehen dabei Werte wie Loyalität, Erfahrung, Lernfähigkeit und Expertenwissen – und nicht nur ein lückenloser Lebenslauf. Talente binden und Unternehmenserfolg sichern Talente zu binden und Erfahrung sinnvoll zu nutzen,…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Services | New Work | Services | Whitepaper
Recruiting-Trends 2026: Worauf sich HR jetzt einstellen muss
Die Personalgewinnung sowie Human Resources stehen vor einem Paradigmenwechsel. Offene Stellen bleiben länger unbesetzt, während Bewerbende transparente Prozesse, schnelle Rückmeldungen und flexible Arbeitsmodelle erwarten. Die größte Herausforderung besteht darin, Recruiting-Prozesse zu digitalisieren und zu modernisieren, ohne die Menschlichkeit zu vernachlässigen. Fünf zentrale Trends zeigen, wo künftig Handlungsbedarf besteht. Flexibilisierung und Remote Work – Moderne…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Services | New Work | Services | Tipps
Schwarzarbeit: 92 Prozent der Haushaltshilfen sind nicht angemeldet
Nur jede zehnte Haushaltshilfe in Deutschland ist angemeldet, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Viele Haushalte sind sich keiner Schuld bewusst – oder verweisen auf zu hohe Kosten einer legalen Beschäftigung. Über vier Millionen Haushalte beschäftigen eine Haushaltshilfe unangemeldet. Das belegen Berechnungen, für die das IW Zahlen aus dem Sozio-oekonomischen…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Online-Artikel | Tipps
Jahreswechsel 2025/2026: Vorsätze für 2026
Rund 36 Prozent der für diesjährige Feiertagsausgabe der Statista Consumer Insights befragten Menschen in Deutschland haben gute Vorsätze für das Jahr 2026 – das sind ähnlich viele wie im Vorjahr. Ganz oben auf der Liste stehen dabei mehr Geld sparen, gesünder essen und mehr Sport treiben. Dahinter folgt mit einigem Abstand abnehmen. Dann kommt eine…
News | Healthcare IT | Ausgabe 11-12-2025
Digitale Pflege – Eine App ist kein Arzneimittel
Ein Gespräch mit Markus C. Müller, CEO des Münchner Start-Ups Nui Care GmbH und Vorstandsmitglied des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) über digitale Angebote in der Pflege.
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 11-12-2025
Echtzeitkommunikation mit der eigenen Stimme – KI meets ALS
Das kreative Potenzial ihres Podcasts »Digitacheles KI« führte zu einer genialen Idee: Zwei Münchner Wirtschaftsinformatiker entwickelten eine App für Menschen, die nicht mehr sprechen können. Und jetzt bekamen sie den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2025.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Weihnachtswünsche: So unterschiedlich sind Männer und Frauen (doch nicht)
An Weihnachten Gutscheine zu verschenken dürften viele Menschen als wenig kreativ empfinden – doch trotzdem sind diese hoch im Kurs. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen stehen Gutscheine auf der Wunschliste ganz oben. Das zeigt eine Erhebung der Statista Consumer Insights. Geldgeschenke folgen bei den Männern auf Platz zwei, sie sind auch bei Frauen…
News | Trends 2025 | Healthcare IT | Marketing
Tabakkonsum bei Jugendlichen
Rund ein Viertel der im Rahmen der Studie Health Behaviour in School-Aged Children zwischen 2021 und 2022 befragten 15-jährigen Mädchen in Deutschland gaben an, kürzlich E-Zigaretten oder Vapes genutzt zu haben [1]. Bei den gleichaltrigen Jungen waren es etwa ein Fünftel. Die Ergebnisse zeigen, dass Vapes und E-Zigaretten nicht nur häufiger genutzt werden als regulären…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Chinesen sind am zufriedendensten mit ihren Finanzen
In Japan ist der Anteil der Menschen, die ihre persönliche finanzielle Lage als positiv oder sehr positiv bezeichnen, mit 15 Prozent auffallend gering. In China und Indien hingegen sagen dies 82 Prozent beziehungsweise 76 Prozent der Befragten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Statista Consumer Insights [1]. Deutschland liegt mit einem Anteil von 41 Prozent…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
6G und KI: Und Telekommunikation wird wieder spannend
Beim diesjährigen Brooklyn 6G Summit wurde deutlich: Die nächste Mobilfunkgeneration wird nicht einfach schneller. Sie wird intelligenter. Nokia zeichnete das Bild einer Zukunft, in der 6G und künstliche Intelligenz keine getrennten Welten sind, sondern ein gemeinsames System bilden [1]. Die Branche spricht inzwischen von »AI-native networks«: Netzen, die nicht nur Daten übertragen, sondern selbst aktiv…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services
Erfolgsmodell für Technologietransfer
Solar TAP hat sich in kurzer Zeit als Erfolgsmodell für Technologietransfer bewährt und wird nun dauerhaft fortgeführt [1]. Die Helmholtz-Plattform beschleunigt Innovationen für gedruckte, flexible Photovoltaik und eröffnet Unternehmen einen schnellen Zugang zu High-End-Forschungsinfrastrukturen. Foto: Gemeinsam mit dem Industriepartner SCIPRIOS im Rahmen von Solar TAP weiterentwickelte Materialscreening-Plattform. Copyright:Solar TAP/Kurt Fuchs Die Helmholtz-Gemeinschaft verstetigt…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Nachhaltigkeit | New Work | Tipps
Mentale Erschöpfung ist beruflicher Alltagsschmerz
Fast jeder zweite Beschäftigte fühlt sich an seinem Arbeitsplatz dauerhaft mental belastet. Mentale Erschöpfung ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ein ständiger beruflicher Begleiter. Das zeigt der aktuelle voiio Resilienz Report, für den 570 Beschäftigte zu Belastungsfaktoren im Job sowie zu deren Symptomen und Ursachen befragt wurden [1]. Die Ergebnisse der Umfrage…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Wie ungleich sind Einkommen in Europa verteilt?
Die am so genannten Gini-Koeffizienten gemessene Ungleichheit des verfügbaren Einkommens liegt in 14 Ländern der Europäischen Union über dem EU-Durchschnitt von 29,4 Punkten. Die größten Einkommensungleichheiten innerhalb der EU wurden in Bulgarien (38,4), Litauen (35,3) und Lettland (34,2) verzeichnet. In Deutschland, Dänemark und Kroatien lagen die Gini-Koeffizienten nahe am EU-Durchschnitt. In der Slowakei, Tschechien, Slowenien…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Mobile | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | New Work | Strategien | Tipps
Was können sich die (abhängig) Beschäftigten leisten?
Die deutliche Mehrheit der Beschäftigten glaubt nicht daran, durch normale Arbeit reich werden zu können. Die meisten Beschäftigten sind überzeugt: Mit Arbeit reich werden – das geht nicht. So lautet jedenfalls das Ergebnis einer aktuellen, repräsentativen forsa-Umfrage – dem kununu Happiness-Index 2025 – für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Arbeitgeber-Vergleichsplattform 3.242 sozialversicherungspflichtige…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | New Work | Strategien
4-Tage-Woche: Chance für Einstieg in flexible Arbeitszeitmodelle
Die Debatte über eine 4-Tage-Woche schlägt seit Jahren hohe Wellen. Im Spannungsfeld zwischen Fachkräftemangel und steigenden Erwartungen an eine bessere Work-Life-Balance bieten Arbeitgeber das Modell jedoch kaum an: Nur 0,12 Prozent der Stellenanzeigen werben mit dem Angebot einer 4-Tage-Woche – das sind lediglich 8.653 Jobangebote im Jahr 2024, kaum mehr als in den Vorjahren. Höher…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Healthcare IT
Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig
Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert.…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Lösungen | New Work | Tipps
Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | IT-Security | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Warum Unternehmen über Cyberangriffe schweigen – Gefährliche Sicherheitsillusion
Viele Unternehmen verschweigen Cyberangriffe, was zu einem Mangel an Bewusstsein und Veränderungsdruck führt. Diese Geheimhaltung verhindert kollektives Lernen und systematische Verbesserungen, wodurch eine gefährliche Sicherheitsillusion entsteht. Um echte Resilienz zu erreichen, müssen Unternehmen offen mit Sicherheitsvorfällen umgehen und kontinuierlich aus ihnen lernen.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | Lösungen | New Work | Services
Psychisches Wohlbefinden: Besonders die Jungen fühlen sich mental belastet
Wie stark ist Deutschland mental belastet? Einen Annäherung auf die Antwort zu dieser Frage erlauben Daten des Robert Koch-Instituts. Dabei zeigen sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen. So ist der Anteil der Erwachsenen mit niedrigem psychischem Wohlbefinden unter den Jüngeren mit rund 38 Prozent vergleichsweise hoch. Besonders stark betroffen sind Frauen, wie der Blick…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Freundschaft schließen mit der KI: Warum nicht?
Hälfte der 16- bis 29-Jährigen würde bei bestimmten Themen eher mit einer KI als mit Freunden und Familie sprechen. 27 Prozent meinen, KI-Assistenten können gegen Einsamkeit helfen. Ein Ratschlag von Siri, Trost von Alexa oder ein offenes Ohr vom Google Assistant – mit den Fortschritten bei künstlicher Intelligenz erleben Sprachassistenten einen Entwicklungsschub. Sie werden…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Healthcare IT | Services
Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Gesundheitsinformationen im Netz
Die meisten Menschen suchen inzwischen online nach Antworten auf gesundheitliche Fragen. Doch zugleich zweifeln viele von ihnen an der Seriosität und Qualität der Auskünfte, die Social-Media-Plattformen oder KI-Chatbots liefern. Mit der neuen internationalen Initiative »InfoCure« möchte die Bertelsmann Stiftung dazu beitragen, verlässliche Quellen zu fördern und das Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen zu stärken. Der…
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | New Work | Services
Arbeitszeitwende: Wie digitale Zeiterfassung Flexibilität, Fairness und Effizienz verbindet
Der Plan der Bundesregierung die tägliche Höchstarbeitszeit zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit zu ändern, wird aktuell in der Gesellschaft heiß diskutiert. Handwerkerverbände und viele Unternehmen begrüßen den Plan. Als positiven Effekt sehen Unternehmen und die Bundesregierung besonders den Gewinn an Flexibilität. Hier stellt sich die Frage: Wie findet diese Flexibilität den Weg vom Gesetzespapier in die…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Trends Services | Healthcare IT | Tipps
Nahrungsergänzungsmittel: Warum kaufen die Menschen Supplements?
Für rund 48 Prozent der Befragten in Deutschland ist der Ausgleich von Nährstoffmängeln ein »ziemlich« oder »sehr wichtiger« Grund für den Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln. Das zeigt eine Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. unter mehr als 2.000 Personen. Doch die Daten zeigen: Nahrungsergänzungsmittel sind längst mehr als nur ein Mittel gegen Mangelerscheinungen. Sie sind Ausdruck eines…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Menschliche Expertise bleibt trotz KI-Wachstum entscheidend
Eine weltweite Umfrage unter Instandhaltungsfachleuten zeigt: Das Interesse an kontextbezogener Intelligenz ist in zwei Jahren um 750 % gestiegen. Alternde Belegschaften und Fachkräftemangel bleiben laut dem Trendbericht für die industrielle Instandhaltung die drängendsten Herausforderungen. Fast jedes zweite Industrieunternehmen (49 %) verfügt nicht über das nötige interne Know-how, um fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) effektiv…