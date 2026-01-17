Tiefkühlpizza und Co.: Fertiggerichte im Aufwärtstrend

»1,7 Millionen Tonnen Fertiggerichte im Wert von 5,9 Milliarden Euro wurden im Jahr 2024 hierzulande hergestellt«, teilt das Statistische Bundesamt (destatis) mit [1]. Damit ist die Menge gegenüber dem Jahr 2019 um ein Viertel (25,6 Prozent) gewachsen. Besonders deutlich fällt das Wachstum bei Nudelgerichten aus (+56,4 Prozent), wie der Blick auf die Statista-Grafik verdeutlicht. Aber auch bei Fleischgerichten hat die Industrie das Produktionsvolumen stark gesteigert (+43,2 Prozent). Obwohl Convenience Food offenbar stärker nachgefragt wird, verbringen die Deutschen destatis zufolge nicht weniger mit der Essenszubereitung: »41 Minuten täglich wenden Menschen ab 10 Jahren in Deutschland im Schnitt für die Zubereitung von Mahlzeiten und die damit verbundene Küchenarbeit auf, wie aus der Zeitverwendungserhebung 2022 hervorgeht. Zehn Jahre zuvor war die durchschnittliche Dauer fast identisch (40 Minuten).« Mathias Brandt

Wo sind Fertiggerichte am beliebtesten?

Die deutsche Industrie produziert laut einer Veröffentlichung des Statistischen Bundessamtes immer mehr Fertiggerichte [1]. Aber wie verbreitet ist der Konsum von Instant-Nudeln und Tiefkühlpizza in Deutschland tatsächlich? Der Befund unserer eigenen Konsumenten-Befragung zeigt, dass 27 Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig zu Convenience Food greifen [2]. Damit sind solche Gerichte hierzulande ähnlich verbreitet, wie in anderen Ländern, zum Beispiel Südkorea oder den USA. In Europa greifen besonders viele Finnen zu Fertiggerichten, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Aber niemand liebt die schnelle Küche so sehr wie die Thailänder – 49 Prozent der Befragten essen hier regelmäßig Fertiggerichte. Mathias Brandt

Warum viele Fertiggerichte als ungesund gelten

Mehrere Quellen weisen auf typische Probleme hin:

Viele Zusatzstoffe

Klassische Fertiggerichte enthalten häufig:

Aromen

Geschmacksverstärker

Stabilisatoren

Emulgatoren

Konservierungsstoffe Diese Stoffe verbessern Haltbarkeit und Geschmack, aber nicht die Gesundheit.

Billige, nährstoffarme Rohstoffe

Hersteller nutzen oft sehr günstige Zutaten, die:

überlagert

pestizidbelastet

nährstoffarm sein können.

Hoher Salz‑, Zucker‑ und Fettgehalt

Viele Fertiggerichte enthalten:

viel Salz

versteckten Zucker

billige Fette Diese Kombination erhöht langfristig das Risiko für Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen, Diabetes und Übergewicht.

Wenig Vitamine & Mineralstoffe

Durch Verarbeitung, Lagerung und Erhitzen gehen viele Vitalstoffe verloren.

Zusammenhang mit höherem Sterberisiko

Eine Langzeitstudie mit über 48.000 Personen zeigt: Der Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel erhöht das allgemeine Sterberisiko.

Gibt es auch gesunde Fertiggerichte?

Ja – und der Markt wächst stark. Moderne Anbieter setzen auf:

Hochwertige Zutaten

Beispiele aus den Quellen:

Bio‑Zutaten

frisches Gemüse

wenig oder keine Zusatzstoffe

Klare Nährwertprofile

Viele »Healthy Convenience«-Produkte bieten:

viel Protein

wenig Zucker

kontrollierte Kalorien

vegane oder allergenarme Optionen

Schockgefrorene Frische

Gerichte wie Bowls oder Currys werden frisch gekocht und sofort tiefgefroren – dadurch bleiben Vitamine besser erhalten.

Weniger Verarbeitung

Gerichte im Glas oder aus frischen Komponenten sind deutlich weniger »ultra‑processed« als klassische Tiefkühlpizza.

Fazit

Ungesund:

klassische Tiefkühlpizza

Instantnudeln

Dosengerichte

Fertigsaucen

stark verarbeitete Snacks

Relativ gesund:

hochwertige Bio‑Fertiggerichte

schockgefrorene Bowls

proteinreiche Fitness‑Gerichte

vegane, additive‑arme Produkte

Entscheidend ist der Verarbeitungsgrad und die Zutatenliste.

Praktische Orientierung

Achte auf Fertiggerichte, die:

< 2 g Salz pro Portion haben

< 5 g Zucker enthalten

keine Geschmacksverstärker oder künstlichen Aromen nutzen

mindestens 30–40 % Gemüseanteil haben

eine kurze Zutatenliste besitzen

Einkaufsliste für gesündere Fertigprodukte

Tiefkühlgerichte (Healthy Convenience)

Gemüsepfannen ohne Zusatzstoffe

Tiefkühl‑Bowls (z. B. Linsen‑Bowls, Quinoa‑Bowls)

Schockgefrorene Currys mit klarer Zutatenliste

TK‑Fisch (Natur, nicht paniert)

TK‑Beeren und Gemüse (ohne Saucen)

Warum gut: Vitamine bleiben durch Schockfrosten erhalten, Zutatenlisten sind oft kurz.

Fertiggerichte im Glas oder Beutel

Linseneintopf, Kichererbseneintopf

Tomatensaucen ohne Zuckerzusatz

Gemüse‑Cremesuppen (z. B. Kürbis, Tomate, Karotte)

Chili sin Carne / vegane Bolognese

Gekochte Hülsenfrüchte (Kichererbsen, Bohnen, Linsen)

Warum gut: Weniger verarbeitet als Dosenware, meist ohne Konservierungsstoffe.

Frische Kühlregal‑Gerichte

Frische Salat‑Bowls mit separatem Dressing

Protein‑Bowls (z. B. Hähnchen + Gemüse + Vollkorn)

Sushi (mit viel Gemüse, wenig Mayo)

Gnocchi oder Pasta frisch (mit Gemüse‑Saucen)

Veggie‑Burger‑Patties aus Hülsenfrüchten

Warum gut: Kürzere Zutatenlisten, weniger Zusatzstoffe, bessere Fettqualität.

Schnellkoch‑Basics

Vollkorn‑Mikrowellenreis

Quinoa‑Mischungen

Couscous‑Beutel

Hafer‑Porridge ohne Zuckerzusatz

Instant‑Polenta

Warum gut: Sehr kurze Garzeit, aber kaum verarbeitet.

Konserven (die »guten« Ausnahmen)

Tomatenstücke (ohne Zucker)

Mais, Bohnen, Kichererbsen (in Wasser)

Thunfisch in Wasser oder Olivenöl

Kokosmilch (ohne Emulgatoren)

Warum gut: Lange haltbar, aber oft nur 1–3 Zutaten.

Gesündere Snacks & Mini‑Fertiggerichte

Hummus + Vollkorncracker

Nussmischungen ohne Zucker

Naturjoghurt + TK‑Beeren

Proteinriegel mit <5 Zutaten

Smoothies ohne Zuckerzusatz

Warum gut: Gute Makronährstoffbalance, wenig Verarbeitung.

Woran erkennt man gesunde Fertigprodukte

Zutatenliste kurz (max. 8–10 Zutaten)

(max. 8–10 Zutaten) Kein zugesetzter Zucker

Salz < 1,2 g pro 100 g

Fettqualität: Olivenöl statt Palmfett

Gemüseanteil > 30 %

Keine Geschmacksverstärker, keine Aromen

Albert Absmeier & KI

Welche Apps gibt es, die auf gesunde Fertiggerichte hinweisen?

Apps, die helfen, gesündere Fertiggerichte zu erkennen

Die Websuche zeigt keine App, die explizit nur Fertiggerichte bewertet. Aber es gibt mehrere sehr zuverlässige Lebensmittel‑Scanner‑Apps, die auch Fertiggerichte analysieren – inklusive Zusatzstoffe, Nährwerte, Salz/Zucker, Verarbeitungsklasse und gesündere Alternativen.

Die folgenden Apps stammen aus den gefundenen Quellen und sind für genau diesen Zweck geeignet.

Yuka

Scannt Barcodes und bewertet Produkte nach Gesundheitsprofil

Zeigt Zusatzstoffe, Zucker, Salz, Fettqualität

Gibt gesündere Alternativen

Sehr beliebt für Fertiggerichte Quelle: Apps zur Lebensmittelauswahl [1]

CodeCheck

Bewertet Lebensmittel nach Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen und Nachhaltigkeit

Erkennt problematische Zutaten (Aromen, Emulgatoren, Palmöl)

Ideal für Fertiggerichte, da viele Zusatzstoffe sichtbar werden Quelle: Apps zur Lebensmittelauswahl

Open Food Facts

Open‑Source‑Datenbank

Zeigt Nutri‑Score, NOVA‑Verarbeitungsgrad (wichtig bei Fertiggerichten)

Sehr gut für Transparenz bei industriell verarbeiteten Produkten Quelle: Apps zur Lebensmittelauswahl

Lifesum

Ernährungstracker mit Barcode‑Scanner

Bewertet Produkte nach Ernährungszielen (Low Carb, High Protein etc.)

Gut für Fitness‑orientierte Fertiggerichte Quelle: Ernährungs‑Apps im Vergleich [2]

MyFitnessPal

Große Datenbank, viele Fertiggerichte bereits erfasst

Zeigt Makros und Kalorien

Gut, wenn du Fertiggerichte in Ernährungspläne integrieren willst Quelle: Ernährungs‑Apps im Vergleich

Factor (HelloFresh‑Tochter)

Lieferservice für gesunde Fertiggerichte

App zeigt Nährwerte, Proteinanteil, Kalorien

Kein Scanner, aber fertige gesunde Gerichte zur Auswahl Quelle: Factor‑App Beschreibung

Prepmymeal / Löwenanteil / Every Foods Apps

Diese Apps liefern gesunde Fertiggerichte direkt nach Hause. Sie helfen nicht beim Scannen im Supermarkt, aber sie bieten:

klare Zutatenlisten

Fokus auf Protein, Bio, wenig Zusatzstoffe

gesunde Alternativen zu klassischen Fertiggerichten

Quelle: Anbieterübersichten gesunder Fertiggerichte [3]

Welche App ist für dich am besten?

Ziel Beste App Fertiggerichte im Supermarkt bewerten Yuka, CodeCheck, Open Food Facts Fitness‑orientierte Fertiggerichte Lifesum, MyFitnessPal Fertige gesunde Gerichte geliefert bekommen Factor, Every Foods, Prepmymeal, Löwenanteil

Albert Absmeier & KI

