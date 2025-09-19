Arbeitszeitwende: Wie digitale Zeiterfassung Flexibilität, Fairness und Effizienz verbindet

Der Plan der Bundesregierung die tägliche Höchstarbeitszeit zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit zu ändern, wird aktuell in der Gesellschaft heiß diskutiert. Handwerkerverbände und viele Unternehmen begrüßen den Plan.

Als positiven Effekt sehen Unternehmen und die Bundesregierung besonders den Gewinn an Flexibilität. Hier stellt sich die Frage: Wie findet diese Flexibilität den Weg vom Gesetzespapier in die Schichtplanung und das Arbeitszeitmanagement?

Die Antwort lautet: mit digitaler Zeiterfassung. Sie ist das Fundament, auf dem flexible Modelle stehen. Denn ohne präzise Erfassung fehlt die Basis, um Rechte zu schützen, Überlastung zu vermeiden und Arbeitszeiten rechtskonform zu gestalten. Nur wer Arbeitszeit systematisch erfasst, kann Missbrauch verhindern und Überlastung vorbeugen.

Reform als Chance

Das geplante Wochenmodell erlaubt es, Belastungsspitzen an einzelnen Tagen durch ruhigere Phasen auszugleichen. Für Mitarbeitende kann das mehr Freiheit bedeuten, für Unternehmen bessere Anpassung an den Betriebsablauf. Doch diese Freiheit funktioniert nur, wenn Arbeitszeiten kontinuierlich und dynamisch erfasst werden.

Papierlisten oder Excel-Tabellen reichen dafür nicht. Wer flexibel planen und Stundenbuchungen vornehmen will, braucht Systeme, die Arbeitszeiten in Echtzeit erfassen, auswerten und überwachen. Darüber hinaus sorgen diese Systeme dafür, dass korrekt zur Gehaltsabrechnung weitergegeben werden kann, wie viele Stunden die Arbeitnehmer bei welchem Lohn geleistet haben und sie die korrekte Vergütung erhalten. Nur so lassen sich Wochenarbeitszeiten rechtssicher steuern und Überstunden oder Regelverletzungen sofort erkennen. Denn wenn sich die maximale Arbeitszeit verändert, ändert das auch, was im System als Überstunde und was als nicht erlaubt gilt.

Digitale Zeiterfassung ist ein Win-Win. Beschäftigte behalten ihre Arbeitszeiten im Blick und wissen jederzeit, wie viel sie tatsächlich leisten. Arbeitgeber vermeiden rechtliche Risiken und gewinnen belastbare Planungsgrundlagen.

Digitale Zeiterfassung: Schutzschild und Effizienz-Booster

Digitale Systeme unterstützen nicht nur bei der Rechtskonformität, sie sorgen auch für Transparenz und Vertrauen. Beschäftigte sehen auf einen Blick, wo sie stehen. Führungskräfte können Lasten besser verteilen. Betriebsräte und Aufsichtsbehörden erhalten klare, nachvollziehbare Daten.

Moderne Workforce Management Systeme werden zu flexiblen Gestaltungswerkzeugen: Sie unterstützen bei der Verbindung tariflicher, betrieblicher und persönlicher Vorgaben, bei der Erstellung fairer Pläne, erkennen Verstöße automatisch und ermöglichen über Self Services eigenständige Anpassungen durch Mitarbeitende.

Hier wird der gegenseitige Nutzen besonders deutlich: Mitarbeitende behalten ihre Arbeitszeiten im Blick, Arbeitgeber steigern Produktivität und sparen massiv Zeit in der Einsatzplanung.

Flexibilität ist kein Selbstläufer

Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten kann Beschäftigten messbare Vorteile bringen. Studien belegen positive Effekte auf Gesundheit, Zufriedenheit und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Damit solche Modelle in der Praxis funktionieren, braucht es jedoch eine klare und verlässliche Grundlage.

Digitale Zeiterfassung und modernes Workforce Management verbinden Schutz, Vertrauen und Effizienz und werden so zum entscheidenden Enabler, sollte die Wochenhöchstarbeitszeit eingeführt werden. Unternehmen, die heute in moderne Systeme investieren, schaffen die Basis, um morgen souverän auf neue Regeln, Erwartungen und Realitäten zu reagieren.

Dr. Maximilian Hoffmann, General Counsel (Executive Director Legal & Compliance) bei ATOSS Software SE

