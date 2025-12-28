Digitale Pflege – Eine App ist kein Arzneimittel

Ein Gespräch mit Markus C. Müller, CEO des Münchner Start-Ups Nui Care GmbH und Vorstandsmitglied des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) über digitale Angebote in der Pflege.
Welche Features bietet die Nui Care-App für pflegende Angehörige?
Wir haben zunächst 200 pflegende Angehörige interviewt, um herauszufinden, wo die Herausforderungen in der häuslichen Pflege sind. Wir haben aktuell 16 Funktionen in der App, die sich auf drei Kategorien aufteilen: Organisation, Information und Administration.
Wo liegt der Unterschied zwischen Organisation und Administration?
Mit Organisation ist der Austausch unter den Pflegenden gemeint, das sind ja oft mehrere Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn. Über den Chat kann man sich abstimmen und Termine in den integrierten Kalender eintragen: wer wann was erledigt, ob kochen, besuchen, duschen, chauffieren oder organisieren. Dabei helfen auch abrufbare Checklisten.
Die administrativen Dinge betreffen vor allem die Pflegeansprüche. Stimmt der Pflegegrad? Welche Leistungen kann ich beim Staat oder bei der Krankenkasse beantragen? Pflegegeld, Verhinderungspflege, Landespflegegeld? Letzteres sind immerhin 1.000 Euro pro Jahr ab Pflegegrad 2. Jedes Jahr verfallen 12 Milliarden Euro an diesen Leistungen, weil die Angehörigen nichts davon wissen und sie nicht abrufen. Für einige dieser Leistungen kann man den Antrag direkt über die App stellen.
Markus C. Müller,
CEO des Münchner Start-Ups
Nui Care GmbH
Welche Informationen bekomme ich über den Ratgeber?
Da bekommen Sie alle Infos, die für Pflegende Angehörige in der Pflege relevant sind, bis hin zu Themen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Angehörige sind selten in der Pflege ausgebildet. Wie gehe ich mit einem Demenzkranken um oder mit einem Menschen nach einem Schlaganfall? Zu diesen Themen gibt es auch eine Mediathek mit Infofilmen. Besonders mit Ängsten behaftet ist die »end-of-life«-Phase. Wie nutze ich die letzten Monate, Wochen, Tage? Woran muss ich denken? Wie kann ich die Einweisung in die Klinik vermeiden?
Bieten Sie auch Hilfe in Notfällen?
Ja, unsere Lösung ist eine hybride Lösung. 90 Prozent der Prozesse laufen digital ab, aber Sie haben auch immer einen Button, über den Sie mit einer Pflegefachkraft sprechen können. In sehr emotionalen oder komplexen Situationen ist es unter Umständen nötig, sich einen Rat von einem menschlichen Pflegeexperten zu holen.
Und den gibt es rund um die Uhr?
Nein, das funktioniert nur von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist nur der Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz beruht, als Ansprechpartner da. Aber in der letzten Lebensphase kommt ja auch das Palliativteam unterstützend hinzu.
Sie planen auch die Vernetzung von Pflegenden, die sich gar nicht kennen. Wozu?
Stellen Sie sich einen 35-jährigen Mann vor, der seine Partnerin im Endstadium von Krebs begleitet. Er hat eine andere Lebenssituation und andere Bedürfnisse als die meisten deutlich älteren Menschen, denen er in der Selbsthilfegruppe oder auf der Palliativstation begegnet. Es gibt sehr unterschiedliche Pflegesituationen. Darum planen wir, Pflegende in ähnlichen Situationen miteinander zu verbinden.
Sie bieten auch einen sogenannten Pflegecheck an. Was bietet der?
Zu Beginn der Pflegereise gibt es erst einmal ein Gutachten vom medizinischen Dienst. Dieses Schreiben ist fünf bis acht Seiten lang und mit medizinischen Fachbegriffen gespickt. Pflegende Angehörige können häufig nicht viel damit anfangen. Es ist aber wichtig, um die Pflege so gut wie möglich zu organisieren. Der Pflegecheck funktioniert so: Der pflegende Angehörige schickt uns ein Foto des Gutachtens, unser System liest es ein, fasst die wesentlichen Inhalte verständlich zusammen, wertet es aus und gibt dann die nächsten Schritte vor.
Kooperieren Sie auch mit Anbietern von Hilfsmitteln?
Kooperationen haben wir nicht, aber in der NUI App gibt es das Feature »Beratungen Hilfsmittel«. Über diese Funktion bekommen Pflegende präzise Informationen, welche Hilfsmittel für sie in Frage kommen. Wir planen auch die Verbindung zu Sanitätshäusern, so dass unsere User die Hilfsmittel direkt über die App bestellen können.
Geben Sie da auch Empfehlungen zu Produkten?
Nein, das dürfen wir leider nicht, weil wir unsere App über die Krankenkassen vertreiben.
Die Nui-App bekommt man also nur über die Krankenkasse?
Ja. Wir haben bislang Verträge mit der DAK Gesundheit, der AOK Bayern und der Allianz private Krankenversicherungen abgeschlossen und gerade kürzlich auch einen Rahmenvertrag mit zahlreichen weiteren Kassen, um die App auf breiterer Basis kostenlos anbieten zu können.
Wie viele Nutzer haben Sie denn schon?
Inzwischen über 30.000. Da ist noch Luft nach oben bei acht Millionen pflegenden Angehörigen in Deutschland. Aber die Kassen sind auch erst seit zwei Jahren mit im Boot, und das Feedback von unseren Nutzern ist sehr gut.
Die Nui-App ist aber nicht im DiPA-Verzeichnis gelistet?
Die DiPA ist ja der »kleine Bruder« der DiGA, also eine digitale Anwendung im Pflegebereich. Auf dem Markt sind schon über sechzig DiGAs, aber keine einzige DiPA, obwohl man sich theoretisch schon seit drei Jahren dafür zertifizieren kann.
Woran liegt das?
Da muss man regulatorisch eingreifen. Das 2024 geplante Pflegekompetenzgesetz (PKG) sollte ausgebildeten Pflegekräften mehr Kompetenzen zuteilen, scheiterte jedoch am Zerbrechen der Ampelkoalition. Die neue Regierung hat die Verbesserungen nun im Rahmen des BEEP umgesetzt. All das geht schon in die richtige Richtung, einige wichtige Änderungen fehlen aber noch.
Die DiGAs sind vor allem so erfolgreich, weil sie das Erprobungsjahr haben. Der Anbieter muss nur plausibel machen, dass die App einen Nutzen für den User hat. Dann hat er ein Jahr Zeit, um diesen Nutzen über eine klinische Studie nachzuweisen. In diesem Erprobungsjahr kann er aber schon über die Kassen abrechnen. Bei den DiPAs war das Konzept umgekehrt: erst die Studie und dann die Erstattung. Und so eine Studie kostet ja Geld. Mit dem BEEP soll das Erprobungsjahr nun auch für die DiPA kommen.
Gibt es weitere Forderungen des Spitzenverbands?
Oh ja. Unternehmen wie Nui care können keine DiPA werden, weil die Regularien bisher alles, was Beratung und Information anbietet, von der DiPA-Listung ausschließen. Dabei ist die Informationsvermittlung für pflegende Angehörige das A und O. Diese Regulierung würden wir gerne abschaffen.
Und wie sieht es mit dem Föderalprinzip aus?
In Deutschland muss jeder, der einen Service im Gesundheitsbereich anbieten will, in jedem Bundesland eine Zulassung dafür beantragen. Für digitale Angebote wollen wir dieses Föderalprinzip aufheben, weil es keinen Sinn macht. Ich kann ja einen Chatbot nicht an der Grenze zu Bayern ausschalten.
Die Regularien für digitale Anwendungen im Healthcare-Bereich scheinen noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen zu sein?
Tatsächlich gibt es da noch ein massives Problem: Die Zulassung von DiPAs und DiGAS hat man beim BfArM angesiedelt. Und da behandelt man die Apps wie Arzneimittel. Aber eine App entwickele ich ja nicht zehn Jahre lang, um sie zwanzig Jahre lang unverändert auf dem Markt zu behalten. Ich entwickele sie kontinuierlich weiter. Eine DiPA oder DiGA darf, wenn sie einmal zugelassen wurde, nicht mehr verändert werden. Für ein neues Feature bräuchte es eine neue Zulassung, weil das in der Studie nicht drin war. Diese Haltung widerspricht der Idee von einer agilen Softwareentwicklung, die sich stetig verbessern möchte.
Was könnte da helfen?
Ich appelliere hier generell an den Mut, auch in der Politik. Was kann bei digitalen Pflegeanwendungen im schlimmsten Fall passieren? Im worst case bekommen die Pflegenden nicht die Entlastung, die sie sich erhofft haben. Dann ist also ein Produkt auf dem Markt, das man noch verbessern muss. Und alle können sehen, was funktioniert oder nicht und davon lernen. Das finde ich einen guten, innovativen Ansatz.
Mehr über die Nui Care Pflege-App unter: https://www.nui.care
Illustration: © Nui Care
928 Artikel zu „Healthcare“
News | Digitalisierung | Healthcare IT | Produktmeldung
Desk7 vereinfacht Digitalisierungsprozesse in der Healthcare-Branche
Mit seinem Health-Care-Lab begleitet das IT-Systemhaus Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei ihrer Digitalstrategie. Desk7, ein Mitglied der Byteclub-Unternehmensgruppe aus Hamburg, hat ein Health-Care-Lab eingerichtet, das Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen als Testing-Pool zur Verfügung steht. Somit können diese zunächst mit kleinem Team und geringem Budget testen, ob sich das geplante Digitalisierungsprojekt wie gewünscht umsetzen lässt. Diese Vorgehensweise…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper | Ausgabe 3-4-2025
Healthcare Agents und LLM im Gesundheitswesen – Die nächste Generation der medizinischen KI-Assistenz
KI-Agenten können proaktive Entscheidungen treffen und in Echtzeit auf komplexe Situationen reagieren. Dank hohem Effizienz- und Qualitätssteigerungspotenzial in der Patientenversorgung erwarten Fachleute einen rasch wachsenden Einsatz der KI-Systeme im Gesundheitswesen.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Healthcare Agent: Die nächste Generation der medizinischen KI-Assistenz
Neues Whitepaper zum Einsatz von KI-Agenten und Large Language Models im Gesundheitswesen. KI-Agenten können proaktive Entscheidungen treffen und in Echtzeit auf komplexe Situationen reagieren. Dank hohem Effizienz- und Qualitätssteigerungspotenzial in der Patientenversorgung erwarten Fachleute einen rasch wachsenden Einsatz der KI-Systeme im Gesundheitswesen. In einem neuen Whitepaper über Healthcare Agents diskutieren Expertinnen und Experten des…
News | Healthcare IT | Ausgabe 3-4-2023 | Vertikal 3-4-2023 | Digital Healthcare
Die Potenziale eines Healthcare Metaverse – Booster oder Game over?
Künstliche Intelligenz, stärkere Vernetzung, Augmented und Virtual Reality sowie Wearables prägen zunehmend den Gesundheitsbereich. Sie führen schon heute zu Effizienzsteigerungen sowie Verbesserungen bei Therapien und zum Gesundheitserhalt. Als potenziell große Innovation wird das sogenannte Healthcare Metaverse gehandelt. Für viele Expertinnen und Experten könnte es gar zum Gamechanger in zahlreichen medizinischen Anwendungsbereichen werden.
News | Trends Security | Trends 2021
Cybercrime: Healthcare in 2020 gefährdetste Zielgruppe
Ransomware bleibt ein Hauptphänomen für IT-Sicherheitsverletzungen im Gesundheitswesen. Das IT-Sicherheitsunternehmen Tenable veröffentlichte in einem ausführlichen Report eine fundierte Analyse der signifikantesten Datensicherheitsverletzungen aus dem vergangenen Jahr. Für diesen Bericht hat Tenable die veröffentlichten Meldungen über Sicherheitsverletzungen von Januar bis Oktober 2020 analysiert, um Trends zu erkennen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 gab…
News | Healthcare IT | Strategien | Ausgabe 3-4-2020
Interoperabilität – der Schlüssel zu effizientem Datenmanagement in Healthcare und Medtech: Datensilos aufbrechen
Sammeln, sichern und analysieren: Der optimale Umgang mit einer immensen Flut von Daten stellt die Gesundheitsversorgung in Zeiten bekannter Volkskrankheiten sowie neuartiger Infektionswellen vor große Herausforderungen. Worauf es insbesondere ankommt, ist eine digitale Strategie für das Management medizinischer Daten. Dabei gilt es nicht zuletzt, eine Lösung zu finden, wie sich Datensilos für eine reibungslose, vernetzte Zusammenarbeit von Systemen in der Gesundheitsversorgung erschließen lassen. Ein Überblick verdeutlicht das enorme Potenzial einer interoperablen Datenplattform.
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Tipps
Vier Tipps für die digitale Transformation im Healthcare- und Pharmabereich
Die Gesundheitsbranche hat sich im Zuge der Digitalisierung stark verändert und Unternehmen sind darauf angewiesen, ihre Prozesse im Hinblick auf neue Wettbewerbsbedingungen zu optimieren. Die Nachfrage nach neuartigen Leistungen wie personalisierter Medizin steigt und die zunehmende Verlagerung des Geschäfts in den Consumer-Bereich hat den Konkurrenzdruck erhöht. Patienten haben heute die Wahl zwischen zahlreichen Anbietern. Wer…
News | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Online-Artikel | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Healthcare-Daten auf dem Weg in die Cloud – 8 Kriterien
IT-Abteilungen im Gesundheitswesen sind – aus gutem Grund – meist konservativ, was den Einsatz neuer Architekturen angeht – und die Reise in die Cloud ist hier keine Ausnahme. Es gibt viele Einwendungen und Fragen: Sind unsere Daten sicher? Was passiert insbesondere mit den klinischen Daten? Wer besitzt unsere Daten, wenn sie in der Cloud sind?…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2016 | Services | Strategien
Ranking der Top 25 Unternehmen 2016 im Bereich Healthcare Supply Chain
Das IT-Research und Beratungsunternehmen Gartner hat zum achten Mal in Folge sein jährliches Healthcare Supply Chain Top 25 Ranking bekanntgegeben. Das Ranking nimmt Unternehmen entlang der gesamten Healthcare-Wertschöpfungskette auf, die als führende Unternehmen die Lebensqualität zu wirtschaftlich tragbaren Kosten verbessern. »Führungskräfte im Healthcare-Bereich realisieren gerade, dass ein patienten- und nachfrageorientiertes Konzept darin besteht, die Wertschöpfungskette…
News | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Trends 2016 | Infrastruktur | Services
Healthcare IT: Es krankt an knappen Budgets und staatlicher Unterstützung
Europaweite Umfrage: Krankenhäuser sehen großes Potenzial in der Gesundheits-IT. Unzureichende Budgets und mangelnde staatliche Unterstützung sind größte Hürden. Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen sind überzeugt: IT im Gesundheitswesen kann dabei helfen, die Behandlung der Patienten zu verbessern, den Austausch von Gesundheitsdaten zu erleichtern und die strapazierten Gesundheitssysteme durch Kostensenkungen finanziell zu entlasten. Das ergab eine europaweite…
News | IT-Security | Tipps
Cyberangriffe im Gesundheitswesen: Vorsorgetipps für Healthcare-Branche
Wenn Cyberkriminelle an Kreditkarten- oder Finanzdaten gelangen, gewinnt das Thema Internetsicherheit und Datenschutz für die Betroffenen an Bedeutung. Dies gilt umso mehr, wenn sich Hacker Zugang zu Krankenakten und medizinischen Daten verschaffen. Zudem wird eine sichere IT zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Die Angst vor Sicherheitsverletzungen im Gesundheitswesen ist nicht unbegründet. Die jüngsten Berichte über einen hochkarätigen…
Ausgabe 11-12-2025 | News | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Kommunikation
Praktizierte Ethik – Rasch erzählt man, langsam erlebt man
Vom Erfordernis eines integralen Ethikverständnisses. Braucht unsere Gesellschaft eine höhere ethische Sensibilität?
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einsam an Weihnachten: KI und Medien als Gegenmittel
An Weihnachten erleben viele Menschen Einsamkeit noch stärker als im Alltag foto freepik Illustration Absmeier Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich einsam – besonders an Weihnachten. Gen Z setzt auf KI: 40 Prozent vertreiben sich mit Chatbots die Zeit an den Festtagen, rund 50 Prozent sprechen oft mit KI. Virtuelle Abbilder geliebter…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | New Work | Strategien
Das Ende traditioneller Managementstrukturen
Die Erkenntnisse von zehn globalen Leadership Experten: Flachere Hierarchien, eine integrative Führung, KI-gestützte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Talenttransformation bilden die Grundpfeiler für die dauerhafte Anpassungsfähigkeit von Unternehmen. Tata Consultancy Services (TCS), Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen, und die Peter Drucker Society Europe haben ihren gemeinsamen Bericht »New Leadership for the Perpetually Adaptive Enterprise« veröffentlicht…
Trends 2025 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infografiken | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einsamkeit als neue Seuche: Kann KI helfen?
Die zunehmende Nutzung von KI-Chatbots als emotionale Unterstützung verschärft das Problem der Einsamkeit, da sie reale menschliche Beziehungen oft ersetzen, anstatt sie zu fördern. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen digitale Kontakte als Ersatz für echte Begegnungen sehen, obwohl nur wenige diese als gleichwertig empfinden; dies kann langfristig negative Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl und die…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz: KMU vorne bei Richtlinien zur KI-Nutzung
Regeln zum Umgang und Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland vergleichsweise weit verbreitet. Das zeigt ein aktueller OECD-Bericht zum Einsatz von KI in der Arbeitswelt (PDF-Download [1]). Demzufolge haben 45,4 Prozent der deutschen KMU, die generative KI einsetzen, Richtlinien für ihre Mitarbeitenden eingeführt – der höchste Anteil unter…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Effizienz | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
6G und KI: Und Telekommunikation wird wieder spannend
Beim diesjährigen Brooklyn 6G Summit wurde deutlich: Die nächste Mobilfunkgeneration wird nicht einfach schneller. Sie wird intelligenter. Nokia zeichnete das Bild einer Zukunft, in der 6G und künstliche Intelligenz keine getrennten Welten sind, sondern ein gemeinsames System bilden [1]. Die Branche spricht inzwischen von »AI-native networks«: Netzen, die nicht nur Daten übertragen, sondern selbst aktiv…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services
Erfolgsmodell für Technologietransfer
Solar TAP hat sich in kurzer Zeit als Erfolgsmodell für Technologietransfer bewährt und wird nun dauerhaft fortgeführt [1]. Die Helmholtz-Plattform beschleunigt Innovationen für gedruckte, flexible Photovoltaik und eröffnet Unternehmen einen schnellen Zugang zu High-End-Forschungsinfrastrukturen. Foto: Gemeinsam mit dem Industriepartner SCIPRIOS im Rahmen von Solar TAP weiterentwickelte Materialscreening-Plattform. Copyright:Solar TAP/Kurt Fuchs Die Helmholtz-Gemeinschaft verstetigt…
News | Business | Infografiken | Tipps
Die richtige Auswahl von Vertriebssoftware
Die Auswahl der passenden Vertriebssoftware ist für Unternehmen ein entscheidender Schritt, um Vertriebsprozesse zu optimieren, Kundenbeziehungen zu stärken und den Umsatz nachhaltig zu steigern. Angesichts der Vielzahl an Lösungen auf dem Markt ist ein systematisches Vorgehen unerlässlich. Bedarfsanalyse und Zieldefinition Vor der Auswahl einer Vertriebssoftware sollten Unternehmen ihre spezifischen Anforderungen klar definieren. Dazu gehören:…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Prozessoptimierung für die Öffentliche Hand
Celonis investiert in Angebote für den Public Sector Celonis, globaler Marktführer im Bereich Process Intelligence, der Organisationen den erfolgreichen Einsatz von KI ermöglicht, verstärkt sein Engagement im Public Sector [1]. Damit schafft das Unternehmen die Basis für die digitale Transformation und nachhaltige Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Der Fokus liegt auf Prozessverbesserung und transparenter, ethischer KI-Nutzung…