Cyberabwehr: Zwei von fünf Unternehmen nutzen Managed Security Services

Die deutsche Wirtschaft setzt bei der Absicherung ihrer IT-Systeme nicht nur auf eine Virenschutzlösung – auch wenn diese die am häufigsten implementierte Maßnahme ist. Das zeigt die repräsentative Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins [1]. Fast 43 Prozent der befragten Unternehmen nutzen Managed Security Services und haben damit eine moderne Abwehrstrategie gegen Cyberangriffe. Darüber hinaus hält mehr als die Hälfte der IT-Experten Notfallpläne und -übungen für den Ernstfall bereit und führt Security Awareness Trainings durch. Viele Firmen befinden sich auf dem richtigen Weg, aber der Handlungsbedarf ist trotzdem hoch.
Die Abwehr von Cyberangriffen ist komplex. Sie besteht im Idealfall aus mehreren effektiven und aufeinander abgestimmten Komponenten. Zwei von fünf Unternehmen nutzen Managed Security Services, zum Beispiel ein Managed Security Operations Center. Das zeigt die Studie »Cybersicherheit in Zahlen«. Hierdurch haben IT-Leiter eine gute Lösung für gleich mehrere Probleme an der Hand: Sie haben effektiven Schutz vor Cyberkriminellen, lösen ihr Fachkräftemangelproblem und lagern diese wichtige Aufgabe an einen externen Spezialisten aus.
»Die Studie zeigt, dass viele Unternehmen ihre Cybersicherheit breiter aufstellen und zunehmend auf externe Unterstützung setzen – ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der klassische Virenschutz ist weiterhin wichtig, ist aber nur im Zusammenspiel mit klaren Prozessen, Notfallplänen und verlässlicher Hilfe im Ernstfall wirklich wirksam. Entscheidend ist jetzt Cybersicherheit als dauerhafte Führungsaufgabe zu verankern«, sagt Andreas Lüning, Mitgründer und Vorstand der G DATA CyberDefense AG.
Die größte Rolle in der Security-Architektur von deutschen Unternehmen spielt allerdings der Virenschutz mit einem Anteil von fast 70 Prozent. Dieser ist aufgrund veränderter Angriffsvektoren und -strategien nur dann wirksam, wenn er durch weitere geeignete Komponenten ergänzt wird. Mehr als die Hälfte der Befragten setzt auf Notfallpläne und -übungen und Security Awareness Trainings für ihre Mitarbeitenden.
Incident Response Retainer kaum relevant
Die Vorbereitung auf den Ernstfall geht in vielen Firmen nicht weit genug: Während Notfallpläne und -übungen die zweithäufigste ergriffene Maßnahme für Cybersicherheit sind, hat nur jedes fünfte Unternehmen einen Rahmenvertrag für den Einsatz eines IT-Notfallteams (IRR – Incident Response Retainer). Dabei ist dies für den Fall sinnvoll, dass ein Cyberangriff erfolgreich war. Dann ist schnelle und fachkundige Hilfe entscheidend, um Schäden einzugrenzen und um die IT-Systeme schnellstmöglich wiederherzustellen. Mit einem Rahmenvertrag haben Firmen einen direkten Zugriff auf kompetente Unterstützung von IT-Security-Fachleuten.
[1] Cybersicherheit in Zahlen zum Download: https://www.gdata.de/cybersicherheit-in-zahlen
1776 Artikel zu „Managed Security“
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services
Wo Cyberangriffe ihr Ende finden: Ein Blick in die Arbeitsweise eines Managed Security Operations Centers
Cyberangriffe auf Unternehmen sind trauriger Alltag. Dabei nutzen die Angreifergruppen auch die kleinste Lücke aus, um die IT-Systeme zu infiltrieren. Ein Managed Security Operations Center (Managed SOC) ermöglicht das Entdecken und Stoppen von Attacken bereits in der Frühphase. Dabei ist ein Analystenteam eines Dienstleisters rund um die Uhr aktiv. Im zweiten Teil des Interviews spricht…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security | Services
Ein Blick in die Arbeitsweise eines Managed Security Operations Centers – Wo Cyberangriffe ihr Ende finden
Jeden Tag werden Unternehmen von Cyberkriminellen angegriffen. Ein Managed Security Operations Center (Managed SOC) ermöglicht das Entdecken und Stoppen von Attacken bereits in der Frühphase. Dafür ist ein Analystenteam eines Dienstleisters rund um die Uhr im Einsatz. Sie haben alles, was im Netzwerk passiert, genau im Blick und greifen sofort ein, wenn sie einen Cyberangriff aufdecken.
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Die Suche nach dem richtigen Managed Security Services
Managed Services für die IT-Sicherheit versprechen eine bequeme Lösung für überlastete IT-Abteilungen. Bei der Auswahl der Anbieter sollten Unternehmen allerdings Vorsicht walten lassen – der Markt ist groß, die Qualitätsunterschiede beträchtlich. Worauf kommt es bei der Suche nach einem verlässlichen Partner und einer sicheren Lösung an? Unternehmen stehen vor der großen Herausforderung, ihre Systeme…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 7-8-2025 | Security Spezial 7-8-2025
Managed Security Operations Center – Souveräne Cybersicherheit mit einem Managed SOC
IT-Verantwortliche haben es heutzutage mit einer verschärften Cybersicherheitslage zu tun: Die Anzahl der Angriffe nimmt kontinuierlich zu, die Attacken werden immer raffinierter und sind schwer zu erkennen. Gleichzeitig fehlt es in vielen Unternehmen an qualifizierten Fachkräften, spezifischem Know-how und zeitlichen Ressourcen. Eine effektive und umfassende Absicherung der IT-Systeme ist bei dieser Ausgangslage schwer umsetzbar. Eine praktikable Lösung bietet ein Managed Security Operations Center (Managed SOC).
News | IT-Security | Services
Exklusiv: Managed Security Services – Was den Markt für Security Dienstleistungen antreibt
Die Nachfrage nach Managed Security Services erlebt derzeit einen regelrechten Boom – und das aus gutem Grund. Unternehmen sehen sich mit einer immer komplexeren Bedrohungslage konfrontiert, die gleichzeitig die Anforderungen an Compliance und Datenschutz stetig nach oben schraubt. Darüber hinaus ermöglichen technologische Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung, der Trend zu Cloud-basierten Lösungen sowie…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | IT-Security | Services | Ausgabe 3-4-2024
Managed Security Services – Der Channel im Wandel
Im Bereich der Digitalisierung bleibt Deutschland bis dato noch unter seinen Möglichkeiten. Dies bestätigte jüngst auch eine Studie von Cisco [1]. Infinigate treibt die digitale Transformation – sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den Channel-Partnern – stark voran. Doch es gibt noch viel zu tun.
News | IT-Security | Services | Tipps
Managed Security Services für KMU: Nachts, wenn der Kryptotrojaner kommt
Die Ressourcen von mittelständischen Unternehmen reichen oft nicht für einen wirksamen Schutz vor Cyberattacken aus. Managed Security Services können Abhilfe schaffen. Bei der Auswahl des Dienstleisters sollten Unternehmen aber auf einige Dinge achten. Cyberattacken zählen zu den größten Risiken für deutsche Unternehmen. Laut einer Untersuchung des Branchenverbands Bitkom entstand ihnen im vergangenen Jahr durch…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2023 | Security Spezial 5-6-2023
Externe Security-Spezialisten unterstützen IT-Teams und sorgen für starke Cybersecurity – Mit Managed Security Services das Risiko für Cyberangriffe minimieren
Die Anforderungen an Unternehmen für die IT-Sicherheit steigen, ebenso wie Risiken und Wahrscheinlichkeiten für folgenreiche Cyberangriffe. Gleichzeitig aber sinken die zur Verfügung stehenden Ressourcen für die IT-Security sowie die Anzahl der ausreichend qualifizierten IT-Sicherheitsexperten. Um dem Fachkräftemangel in der Cybersicherheit entgegenzuwirken und gleichzeitig bestens gegen Angriffe geschützt zu sein, stellen Managed Security Services (MSS) eine optimale Lösung für viele Unternehmen dar. So können sich Unternehmen auch ohne große Abteilung für die IT-Security vor der Gefahr von Cyberangriffen schützen und ihre Netzwerke kontinuierlich proaktiv überwachen.
News | IT-Security | Veranstaltungen
Großer Security Transformation Day: ADN ermöglicht IT-Resellern eine Zukunft als Managed Security Service Provider
Am 16. Mai 2023 lädt ADN IT-Reseller und MSPs zum Security Transformation Day in den Landschaftspark Duisburg ein. Der Event offenbart die neuesten Insights sowie einen umfassenden Marktüberblick über die verschiedenen Möglichkeiten, in Security Services einzusteigen oder bestehende Angebote auszubauen. Zudem erwarten Teilnehmende Deep Dives in Trendthemen wie für KMU gemanagte Security Operations Center (SOC). Spannende Vorträge und Breakout-Sessions lassen Teilnehmer vom Expertenwissen der ADN und ihrer Security-Hersteller profitieren. Möglichkeiten zum Austausch und Networking am Abend runden die Veranstaltung ab.
News | IT-Security
Top-Trend 2023: 3 Gründe, warum Reseller jetzt in Managed Security Services einsteigen sollten
Trotz multipler Krisen in der Welt und Wirtschaft können IT-Reseller, Systemhäuser und Managed Service Provider im neuen Jahr dennoch zuversichtlich sein, denn die Nachfrage nach IT-Lösungen und -Services ist ungebrochen. Vor allem die IT-Security bietet enorme Entwicklungschancen. Die Geschäftsaussichten für 2023 scheinen zunächst nicht besonders ermutigend. Wirtschaftswissenschaftler und -organisationen rechnen im kommenden Jahr mit…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2022 | Security Spezial 11-12-2022
Warum Unternehmen auf externe Hilfe setzen sollten – Ohne Managed Security Services keine Geschäftsfähigkeit?
39 Prozent der von Unternehmen eingesetzten Sicherheitstechnologien gelten als veraltet – das besagt die 2022 erschienene Security Outcomes-Studie von Cisco [1]. Fehlende Fachkräfte und daraus resultierende Ressourcenknappheit sind zwei der Hauptgründe, warum Unternehmen das Thema IT-Security noch immer nicht umfassend angehen. Warum nicht einfach einen Managed Security Services Provider – kurz MSSP – mit an Bord holen? Damit geben Firmen die »Mammutaufgabe« IT-Security an einen externen Fachexperten ab.
News | IT-Security | Produktmeldung
ADN und WatchGuard erleichtern Einstieg in Managed Security Services
Ab sofort ist die gesamte Produktpalette des Sicherheitsspezialisten WatchGuard auf dem Marketplace von ADN verfügbar. Vom Angebot profitieren nicht nur Managed Service Provider und Microsoft-Partner, sondern auch Reseller, die sich in Richtung Managed Services weiterentwickeln wollen. Mit dem ADN Marketplace bietet der Bochumer Value-Added Distributor ADN seinen Partnern einen einfachen Einstieg in die Cloud-…
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IT-Sicherheit: In 6 Schritten fit für Managed Security Services
Der Trend zu Managed Security Services (MSS) zeichnet sich immer mehr ab. Der Grund: Viele IT-Abteilungen kommen in puncto Sicherheit mittlerweile an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, da Angriffsszenarien sich ständig wandeln und das Handling von Sicherheitstools immer komplexer wird. Unternehmen ziehen daher Spezialisten hinzu, um Risiken zu vermeiden. Doch was ist nötig, um die Weichen…
News | Cloud Computing | IT-Security
Die Cloud als Chance für Cybersicherheit – fünf Gründe für Managed Security aus der Cloud
Konventionelle Sicherheitslösungen wurden nicht mit Blick auf die Cloud entwickelt, was Herausforderungen durch Komplexität, Verwaltungsaufwand und unvollständigem Schutz schafft. Dies ist nach Meinung von Palo Alto Networks nun aber geboten, denn: In der vernetzten Welt, in der sowohl Benutzer als auch Daten überall sind, muss auch Cybersicherheit überall verfügbar sein. Um dies zu erreichen, muss…
News | IT-Security | Services
Managed Security Services: Von diesen 5 Mythen sollten Sie sich nicht beirren lassen
Cyberangriffe nehmen zu. Auch der Mittelstand steht verstärkt im Visier der Hacker. Doch für ausreichenden Schutz zu sorgen, wird immer komplexer. Managed Security Services können Abhilfe schaffen. Wolfgang Kurz, CEO und Founder indevis, räumt mit den häufigsten Vorurteilen auf. Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt das Risiko für Cyberangriffe. Nicht nur große Unternehmen sind davon…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Outsourcing | Services | Ausgabe 7-8-2018
Managed Security Services – SAP-Systeme absichern
Mehr Angriffe und fehlendes Sicherheitsteam: wie Unternehmen ihre sensiblen Daten in Zeiten des Security-Fachkräftemangels effektiv schützen können.
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2025 | Security Spezial 1-2-2025
Managed Detection & Response (MDR) und Vulnerability Management Services (VMS) – Ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Cybersecurity
MDR und VMS gemeinsam haben einige Vorteile die klassische SIEM-Systeme nicht bieten – dazu zählen die proaktive Bedrohungserkennung und -abwehr, eine kontinuierliche und gezielte Überwachung der Schwachstellen und die Verringerung der Angriffsfläche. MDR und VMS verbessern das Schutzniveau eines Unternehmens bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwands.
News | IT-Security | Produktmeldung
Professional-Services- und Managed-Services-Provider-Spezialisierungen für Partner von Skyhigh Security
Channel-Investitionen heben Partnerbeziehungen auf eine neue Ebene. Skyhigh Security gibt die Erweiterung seines Altitude Partnerprogramms anlässlich dessen einjährigen Bestehens bekannt. Das Unternehmen bietet ab sofort Spezialisierungen in den Bereichen Professional Services und Managed Services Provider (MSP) an, um Partnern einen besseren Marktzugang für das Produktportfolio von Skyhigh Security zu erschließen. Das Altitude Partnerprogramm stellt die…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 3-4-2023
SOC & XDR & Managed Service – die ideale Kombination für wirkungsvolle Cybersecurity: Vereint gegen Bedrohungen
SOCs spielen bei der Überwachung von und der Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen eine entscheidende Rolle. XDR nutzt maschinelles Lernen sowie künstliche Intelligenz, um kontinuierlich zu lernen und sich an neue und sich entwickelnde Bedrohungen anzupassen. XDR bietet einen proaktiven Sicherheitsansatz, der äußerst effektiv ist. Ein SOC mit XDR als Managed Service bindet auf Kundenseite kein internes Personal.
News | IT-Security | Produktmeldung | Services
Managed XDR schließt die Qualifikationslücke im Bereich Cybersecurity
CrowdStrike erweitert mit Falcon Complete XDR sein branchenführendes MDR-Portfolio auf MXDR. CrowdStrike-Partner liefern differenzierte MXDR-Angebote, die auf der CrowdStrike Falcon-Plattform aufbauen. CrowdStrike kündigt CrowdStrike Falcon Complete XDR an, einen neuen Managed eXtended Detection and Response (MXDR) Service, der sich durch ein 24/7-Expertenmanagement, Threat Hunting, Monitoring und End-to-End-Remediation über alle wichtigen Angriffsflächen hinweg auszeichnet…