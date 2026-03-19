Wo Cyberangriffe ihr Ende finden: Ein Blick in die Arbeitsweise eines Managed Security Operations Centers

Cyberangriffe auf Unternehmen sind trauriger Alltag. Dabei nutzen die Angreifergruppen auch die kleinste Lücke aus, um die IT-Systeme zu infiltrieren. Ein Managed Security Operations Center (Managed SOC) ermöglicht das Entdecken und Stoppen von Attacken bereits in der Frühphase. Dabei ist ein Analystenteam eines Dienstleisters rund um die Uhr aktiv. Im zweiten Teil des Interviews spricht Christoph Schulze, Leiter des SOC-Analystenteams bei der G DATA CyberDefense AG, über die Rolle künstlicher Intelligenz bei der Arbeit, kuriose Kundenfälle und Sicherheitstipps für Administratoren.

Welche Rolle spielt KI bei der Arbeit? Könnte künstliche Intelligenz Analystinnen und Analysten generell ersetzen?

KI spielt für uns eine wichtige Rolle – vor allem in der Analyse großer Datenmengen. Systeme auf Basis künstlicher Intelligenz können Muster sehr schnell erkennen, wiederkehrende Fehlalarme identifizieren und so das Analyseteam entlasten. Wir haben jeden Tag mit tausenden Vorfällen zu tun. Da ist KI ein großer Vorteil. Sie trennt die Spreu vom Weizen und hilft uns, die wirklich kritischen Fälle schneller zu erkennen.

Trotzdem ist KI kein Ersatz für menschliche Analystinnen und Analysten, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Angriffe laufen selten nach »Schema F« ab und gerade Ausreißer oder neue Angriffstechniken lassen sich nur durch Erfahrung, Kontextwissen und Flexibilität sicher einschätzen. Deshalb behalten Menschen immer die Kontrolle, prüfen Einschätzungen von künstlicher Intelligenz und treffen letztlich die Entscheidungen.

Im Alltag nutzen wir KI punktuell als Sparringspartner, etwa um Informationen gebündelt darzustellen oder Denkanstöße für das Analyseteam zu bekommen – ohne Kundendaten einzuspeisen. Für die eigentliche Reaktion bleibt aber der Mensch unverzichtbar, weil jede Maßnahme individuell zum Kunden und zur Situation passen muss. Langfristig wird KI uns also vor allem dabei unterstützen, die Masse an Daten effizienter zu bewältigen. Damit beugen wir auch sogenannter Alert Fatigue – der Ermüdung aufgrund zu vieler Alarme – vor. Die Verantwortung, Angriffe richtig einzuordnen und angemessen zu reagieren, liegt aber weiterhin klar bei der Analystin oder beim Analysten.

Gibt es einen Kundenfall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Fall rund um eine frisch bekannt gewordene SharePoint-Sicherheitslücke. Angreifer konnten darüber Hintertüren auf Servern platzieren und so die Kontrolle übernehmen. Nur wenige Stunden nach der öffentlichen Bekanntmachung erhielten wir bei einem Kunden tatsächlich einen Alarm: Eine entsprechende Datei war auf dem System abgelegt worden. Da unser Analyseteam sich schon auf solche Fälle vorbereitet hatte, konnten wir sofort reagieren, die Datei in Quarantäne verschieben und die betroffenen Systeme isolieren. Noch in derselben Nacht informierten wir unseren Ansprechpartner beim Kunden telefonisch und leiteten gemeinsam weitere Schritte ein. Eine forensische Analyse bestätigte später, dass kein Schaden entstanden war. Ein Beispiel dafür, wie wichtig schnelle Reaktion und enge Zusammenarbeit sind.

Ein zweiter Fall zeigt die andere Seite der Medaille: An Heiligabend hatte ein von uns betreutes Unternehmen einen Penetrationstest angesetzt, ohne uns vorab zu informieren. Wir erkannten den Angriff, isolierten das System und versuchten erfolglos unsere Ansprechpartner zu erreichen – eine Rückmeldung kam erst nach mehreren Tagen. Der Test war zwar harmlos, aber er verdeutlichte, wie riskant fehlende Erreichbarkeit sein kann. Insbesondere dann, wenn Fragen zu klären sind und der Kunde bei der Reaktion mithelfen muss. Wäre es ein echter Angriff gewesen, hätte niemand reagieren können. Für uns war das ein prägnantes Beispiel dafür, wie wichtig nicht nur Technik, sondern auch Awareness und klare Prozesse sind.

Werden Sie häufig außerhalb der Geschäftszeiten aktiv?

Kundensysteme laufen rund um die Uhr und damit auch unsere Überwachung. Entsprechend bekommen wir jederzeit Alarme – von automatisierten Schwachstellenscans über Backup-Vorgänge bis hin zu bestätigten Angriffen.

Wenn ein Vorfall kritisch ist, informieren wir den Kunden zunächst per E-Mail und greifen dann zum Telefon. Dafür gibt es bei jedem Unternehmen hinterlegte Notfallkontakte, die so lange angerufen werden, bis wir jemanden erreichen. In der Regel funktioniert das sehr zuverlässig – die erwähnte Ausnahme an Heiligabend war ein Sonderfall. Wichtig ist dabei, dass wir die meisten akuten Maßnahmen selbst umsetzen können, auch wenn der Kunde kurzfristig nicht erreichbar ist. Systeme werden isoliert, schädliche Dateien in Quarantäne verschoben oder Prozesse beendet. Das Unternehmen erhält anschließend eine Zusammenfassung und konkrete Handlungsempfehlungen. So stellen wir sicher, dass ein Angriff jederzeit gestoppt werden kann, egal ob werktags, nachts oder am Wochenende.

Haben Sie Tipps für IT-Administratoren, was sie tun könnten, um mit einfachen Maßnahmen die Sicherheit in ihrem Netzwerk zu verbessern?

Die wirkungsvollste Maßnahme beginnt nicht in der Firewall, sondern beim Menschen. Schulungen und regelmäßige Phishing-Simulationen sind hier das Mittel der Wahl. Parallel sollten IT-Verantwortliche darauf achten, dass nur wirklich benötigte Systeme aus dem Internet heraus erreichbar sind. Komponenten, die keinen externen Zugriff brauchen, gehören in interne Netze oder hinter gesicherte Zugänge, sogenannte Virtual Private Networks (VPNs).

Technisch ist das Patch-Management zentral. Kritische Sicherheitsupdates sollten zeitnah eingespielt werden, weil öffentlich gewordene Schwachstellen schnell von Angreifern automatisiert ausgenutzt werden. Ergänzend dazu erhöhen Passwortmanager und Multi-Faktor-Authentifizierung den Schutz vor dem Ausspionieren von Zugangsdaten für Dienste erheblich.

Im Betrieb zahlt sich eine strikte Vergabe der Nutzerrechte aus. Dazu gehören: Adminrechte nur für tatsächlich berechtigte Personen, Sitzungen und Prozesse mit erhöhten Rechten sofort beenden, wenn sie nicht mehr benötigt werden und möglichst kurzlebige Admin-Sessions erzwingen. So reduzieren IT-Verantwortliche die Angriffsfläche.

Schließlich sollten Backups, Netzwerksegmentierung und verhaltensbasierte Erkennung, zum Beispiel unser Managed Security Operations Center, zur Standardausstattung gehören. Regelmäßige Tests, gemeinsame Übungen und klare Notfallkontakte runden das Maßnahmenpaket ab und sorgen dafür, dass technische Vorkehrungen im Ernstfall auch wirksam eingesetzt werden.

Wie oft sind Sie auf aktive Mitarbeit des Kunden angewiesen, um Vorfälle aufzulösen?

In den meisten Fällen können wir Vorfälle selbstständig analysieren und eindämmen. Auf aktive Mitarbeit der Kunden sind wir nur selten angewiesen. Meistens dann, wenn wir Handlungsempfehlungen verschicken und eine Rückmeldung brauchen, ob diese wahrgenommen und umgesetzt wurden. Das ist das Minimum, auf das wir uns verlassen müssen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten den gleichen Stand haben.

Darüber hinaus gibt es einzelne Situationen, in denen wir die Unterstützung des Unternehmens benötigen. Etwa wenn wir klären müssen, ob bestimmte Tools – wie Netzwerk-Scanner – legitim im Einsatz sind oder ob es sich um ein mögliches Angreiferwerkzeug handelt. Auch kann es vorkommen, dass wir verdächtige Dateien anfordern, um unsere Erkennungssysteme weiter zu verbessern.

Teil 1 des Interviews wurde in der manage it 1-2 2026 veröffentlicht.