SailPoint Identity Security hilft Unternehmen, ihr Identity-Governance-Drehbuch neu zu schreiben

Die SailPoint Identity Security Cloud geht über reine Governance hinaus und bietet herausragende Innovation, Flexibilität und Skalierbarkeit.

SailPoint Technologies Holdings, Inc., der führende Anbieter von Identity Security für Unternehmen, hat vor kurzem auf seiner jährlichen Navigate-Konferenz neue, innovative Erweiterungen der SailPoint Identity Security Cloud vorgestellt. Mit diesen Updates hilft SailPoint Unternehmen, den traditionellen Ansatz für Identity Governance, bei dem die Zugriffe erst im Nachhinein betrachtet werden, durch eine vorausschauende Herangehensweise an das Zugriffsmanagement zu ersetzen. Die Plattform nutzt auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologien, die die Messung von Zugriffsrisiken im gesamten Unternehmen beschleunigen und standardisieren und komplexe Prozesse zum Schutz der Identitäten automatisieren. Dies reduziert sowohl die Geschäftskosten als auch die Risiken für das Unternehmen und erhöht zugleich die Produktivität.

Anzeige

»Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, zehn- oder sogar hunderttausende von digitalen Identitäten verwalten zu müssen«, so Grady Summers, Executive Vice President of Product bei SailPoint. »Dieses exponentielle Wachstum erhöht die Komplexität der modernen digitalen Umgebungen zusätzlich. Rechnet man noch andere Probleme hinzu, wie Personalknappheit, die immer komplizierteren Compliance-Vorschriften und die steigenden Kosten für Cyberversicherungen, weiß man oft kaum noch, wo man anfangen soll. Unser Ziel ist seit jeher, unsere Kunden nicht nur bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, sondern ihr Identity Security-Drehbuch weitgehend neu zu schreiben – das Paradigma von komplex auf durchdacht und leicht bedienbar zu verlagern. So können wir unseren Kunden die optimierte Nutzerfreundlichkeit und betriebliche Effizienz bieten, die sie verlangen und verdienen.«

Die SailPoint Identity Security Cloud wurde um zusätzliche intelligente Funktionen erweitert und liefert nun kontextbezogene Erkenntnisse zu Zugriffsanomalien und eine Persona-basierte Berichterstattung. Die Erkenntnisse basieren auf künstlicher Intelligenz, aufbauend auf SailPoints Vorreiterstellung als erstem Anbieter, der KI in Identity Security-Prozesse integriert hat. Die Plattform generiert jetzt den branchenweit ersten Ausreißer-Score mit tiefgehenden kontextbezogenen Erkenntnissen, um die Messung der Zugriffe zu standardisieren und vertieften Einblick in Zugriffsanomalien zu ermöglichen. Die umfassenden, Persona-basierten Dashboards und Berichte visualisieren die Daten auf anschauliche Weise, sodass interne Prüfer und Betreuer von Identity-Programmen und andere Akteure im Unternehmen die Informationen leichter verstehen und analysieren können.

Neben diesen neuen intelligenten Funktionen bietet SailPoint auch neue SaaS-Workflow-Templates, mit denen Unternehmen Identity-Aufgaben systemübergreifend automatisieren können. Ganz gleich, ob es darum geht, anhand von Aktivitätsdaten ungenutzte SaaS-Anwendungen zu ermitteln und den Zugriff zu entziehen oder mithilfe des neuen Ausreißer-Scores eine automatische Zugriffsprüfung durchzuführen – die neuen Templates befähigen Unternehmen, die Effizienz und Sicherheit ihrer Identity-Systeme zu optimieren.

Wie der aktuelle Bericht »The Horizons of Identity« von SailPoint zeigt, wird die Zahl der verwendeten Identitäten in den nächsten drei bis fünf Jahren weiter steigen. Die SailPoint Identity Security Cloud ist darauf ausgelegt, dem Bedarf an robusteren Automatisierungsfunktionen gerecht zu werden – in jedem benötigten Umfang. So können die Administratoren komplexe und sich wiederholende Identity Security-Prozesse automatisieren, wie etwa die Ermittlung und Deprovisionierung nicht ausreichend genutzter SaaS-Konten, Mitteilungen an oder Deaktivierung von Konten, wenn Ausreißer erkannt werden, und die Zugriffszertifizierung für nicht korrelierte Konten.

Diese Funktionen verstärken nicht nur die Sicherheit, sondern helfen Unternehmen durch die automatische Zertifizierung verwaister Konten auch, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Dass Unternehmen die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften belegen können, ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil die Kosten für den Abschluss oder die Verlängerung einer Cyberversicherung stark gestiegen sind – nach Angaben des Wall Street Journalsum 79 Prozent im vergangenen Jahr. Wenn Unternehmen grundlegende Sicherheitsfunktionen nachweisen können, sind die Prämien oft niedriger. Zugleich schafft die Vereinfachung der Compliance-Maßnahmen eine benutzerfreundlichere Umgebung, die den Administratoren mehr Zeit für anspruchsvolle und produktive Aufgaben lässt.

Dank der sofort verfügbaren Integrationsfunktionen arbeitet SailPoint Identity Security nahtlos mit den bereits vorhandenen Sicherheitstools zusammen und ermöglicht es den Kunden, die Lösung schnell in Betrieb zu nehmen. Durch die Kombination von erweiterten Erkenntnissen, Automatisierung und leichter Integration kann die SailPoint Identity Security Cloud die Zugriffe auf neue Anwendungen und Ressourcen wirksam regeln, sobald diese den Benutzerumgebungen hinzugefügt werden. Solche Innovationen der Spitzenklasse und die hohe Skalierbarkeit sind der Grund, warum mehr als die Hälfte der Forbes World’s Most Valuable Brands auf SailPoint vertrauen und SailPoint unverändert Vorreiter für Identity Security bleibt.

Um mehr über die SailPoint Identity Security Cloud zu erfahren oder einen Termin für eine Demo zu vereinbaren, klicken Sie bitte hier oder hier.

Über SailPoint

SailPoint ist der führende Anbieter von Identity Security für moderne Unternehmen. Unternehmenssicherheit beginnt und endet mit Identitäten und deren Zugriff. Doch die Fähigkeit, Identitäten zu verwalten und zu sichern, geht heutzutage weit über die menschlichen Fähigkeiten hinaus. Auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen liefert die SailPoint Identity Security Plattform das richtige Maß an Zugriff auf die richtigen Identitäten und Ressourcen zur richtigen Zeit – passend zu Umfang, Geschwindigkeit und Umgebungsanforderungen der heutigen Cloud-orientierten Unternehmen. Unsere intelligenten, autonomen und integrierten Lösungen stellen die Identity Security in den Mittelpunkt der digitalen Geschäftsabläufe und ermöglichen es selbst den komplexesten Organisationen weltweit, eine Sicherheitsgrundlage zu schaffen, welche die dringendsten Bedrohungen von heute abwehrt.