ADN erweitert Security-Portfolio um Specops Software

Zero Trust Workforce Access und Active-Directory-Schutz.
Die ADN Distribution GmbH baut ihr Cybersecurity-Portfolio strategisch weiter aus: Ab sofort vertreibt der Value-Added Distributor die führenden Identitäts- und Gerätesicherheitslösungen von Specops Software, die Teil der Outpost24-Gruppe sind. Damit adressiert ADN die zwei kritischsten Einfallstore moderner Unternehmens-Infrastrukturen: schwache Passwörter im Active Directory sowie kompromittierte Endgeräte beim mobilen Arbeiten.
Mit der Aufnahme von Specops Software schließt ADN die Lücke zwischen klassischer Identitätsverwaltung und modernem Zero-Trust-Zugriff. Angesichts verschärfter regulatorischer Rahmenbedingungen wie NIS2 und DORA reicht es nicht mehr aus, nur die Identität beim Login abzufragen. Da Angreifer zunehmend Sitzungstoken stehlen und Schwachstellen auf Endgeräten ausnutzen, benötigen Unternehmen eine kontinuierliche Überprüfung aller Zugriffe. Specops bietet hierfür eine durchgehende Absicherung, die Benutzer und Geräte an jedem Zugangspunkt während der gesamten Sitzung validiert.
»Das größte Risiko in der IT-Sicherheit liegt heute an der Schnittstelle zwischen Mensch und Endgerät. Angreifer zielen längst nicht mehr primär auf klassische Schwachstellen im Netzwerk ab, sondern kompromittieren gezielt legitime Identitäten und laufende Sitzungen«, erklärt Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN und fährt fort: »Als Value-Added Distributor verstehen wir es als unsere Aufgabe, den Channel mit Lösungen zu unterstützen, die genau an diesen realen Angriffsszenarien ansetzen. Specops Software kombiniert moderne passwortbasierte Sicherheit mit einem konsequenten Zero-Trust-Ansatz für Workforce Access. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Partnern, ihren Kunden eine proaktive, kontinuierliche und zugleich vollständig DSGVO-konforme Sicherheitsstrategie anzubieten.«
Echtzeit-Schutz für Identitäten und intelligentes Device Trust ohne MDM -Zwang
Das erweiterte Portfolio von Specops setzt an zwei wesentlichen Säulen an:
- Active-Directory-Sicherheit:
Die Lösungen erweitern die nativen Windows-Richtlinien und gleichen Passwörter in Echtzeit mit einer Datenbank aus über 4 Milliarden kompromittierten Zugangsdaten ab. Zudem entlastet ein sicherer Self-Service für Passwort-Resets den Helpdesk, während der Secure Service Desk Support-Teams vor Social Engineering am Telefon schützt.
- Specops Device Trust:
Das neue Highlight im Portfolio realisiert einen echten Zero Trust Workforce Access. Gestohlene Zugangsdaten sind für Angreifer wertlos, da Identitäten fest an autorisierte Geräte gebunden werden (User-Device Pinning). Im Gegensatz zu klassischen, oft starren MDM-Lösungen prüft Specops die Gerätesicherheit kontinuierlich im Hintergrund während der laufenden Sitzung – und das völlig non-invasiv, weshalb die Lösung auch perfekt für private Mitarbeitergeräte (BYOD) geeignet ist. Bei Sicherheitsverstößen greift eine schnelle Self-Service-Behebung durch den Nutzer, ohne dass interne IT-Tickets erzeugt werden.
Ein starker Türöffner und neue Projektpotenziale für den Fachhandel
Für Systemhäuser und IT-Dienstleister im DACH-Raum bietet die Partnerschaft viel Potenzial. Mit dem kostenlosen Specops Password Auditor können Partner die Active-Directory-Infrastruktur von Kunden in wenigen Minuten scannen und sofort visuell aufzeigen, wie viele Passwörter bereits im Darknet kursieren – eine starke Argumentationsbasis für sofortige Security-Projekte. Dank der nativen Integration in gängige Identitätsanbieter wie Okta, Ping Identity oder Microsoft Entra ID lässt sich Specops Device Trust nahtlos in bestehende Kundenumgebungen implementieren.
»Mit ADN haben wir einen erfahrenen Value-Added Distributor an unserer Seite, der nicht nur über tiefgehende technische Expertise verfügt, sondern auch mit der ADN Akademie optimale Voraussetzungen für ein schnelles Partner-Onboarding bietet. Der DACH-Markt verlangt nach pragmatischen, aber kompromisslosen Zero-Trust-Ansätzen. Mit Specops Device Trust bieten wir dem Channel eine Lösung, die Phishing-resistente Authentifizierung und risikobasierte Zugriffsrichtlinien ohne Performance-Verluste auf den Endgeräten umsetzt«, sagt Thomas Sonne, Channel Sales Director Northern Europe bei Outpost24.
Enablement und Go-to-Market
ADN begleitet ihre Partner umfassend beim Einstieg in das Specops-Portfolio. Ab sofort stehen über das ADN-Portal gezielte Onboarding-Webinare, Teststellungen sowie technische Deep Dives in der ADN Akademie bereit. Damit erhalten Partner alle notwendigen Ressourcen, um Identitäts- und Gerätesicherheit schnell in ihr bestehendes Security-Portfolio zu integrieren und das volle Marktpotenzial im Bereich Cloud-SaaS auszuschöpfen.
531 Artikel zu „ADN Security“
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News | IT-Security | Veranstaltungen
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Am 16. Mai 2023 lädt ADN IT-Reseller und MSPs zum Security Transformation Day in den Landschaftspark Duisburg ein. Der Event offenbart die neuesten Insights sowie einen umfassenden Marktüberblick über die verschiedenen Möglichkeiten, in Security Services einzusteigen oder bestehende Angebote auszubauen. Zudem erwarten Teilnehmende Deep Dives in Trendthemen wie für KMU gemanagte Security Operations Center (SOC). Spannende Vorträge und Breakout-Sessions lassen Teilnehmer vom Expertenwissen der ADN und ihrer Security-Hersteller profitieren. Möglichkeiten zum Austausch und Networking am Abend runden die Veranstaltung ab.
News | IT-Security | Veranstaltungen
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News | IT-Security | Produktmeldung
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Erfolgsfaktor Sicherheit: Mit der Modern Work Week Security von ADN und Microsoft sicher aufgestellt!
Einer Bitkom-Studie zufolge haben 2021 rund 86 % der Cyberangriffe in Unternehmen einen großen Schaden verursacht. 2019 waren es noch 70 %. Daher ist auch die Bereitschaft, die Ausgaben für die IT-Sicherheit zu erhöhen, bei vielen Unternehmen um fast 63 % gestiegen. Diese Zahlen belegen, dass die Anforderungen an die Cybersicherheit im Zeitalter der Cloudtransformation…
News | Digitalisierung | New Work | Services
Fortschritt mit Fabric für den Mittelstand: ADN und amexus bringen Fastbolt auf Datenkurs
Wie der Schulterschluss von Systemhaus und Value Added Distributor skalierbare Data-&-AI-Projekte ermöglicht und neue Maßstäbe für Partnerkompetenz setzt. Proof of concept: Schraubengroßhändler Fastbolt treibt Datenmodernisierung mit amexus und ADN voran. In einer Zeit, in der sich digitale Technologien im Monatsrhythmus weiterentwickeln, ringen viele Unternehmen darum, ihre IT-Landschaften stabil, skalierbar und zukunftsfähig zu halten. Die…
News | Business Process Management | Lösungen | Services
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News | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | New Work | Veranstaltungen
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Die deutsche Wirtschaft setzt bei der Absicherung ihrer IT-Systeme nicht nur auf eine Virenschutzlösung – auch wenn diese die am häufigsten implementierte Maßnahme ist. Das zeigt die repräsentative Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins [1]. Fast 43 Prozent der befragten Unternehmen nutzen Managed Security Services und haben damit eine…
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State of Cloud Security Report 2025: Cloud-Angriffsfläche wächst schnell durch KI
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