ADN erweitert Security-Portfolio um Specops Software

Zero Trust Workforce Access und Active-Directory-Schutz.

Die ADN Distribution GmbH baut ihr Cybersecurity-Portfolio strategisch weiter aus: Ab sofort vertreibt der Value-Added Distributor die führenden Identitäts- und Gerätesicherheitslösungen von Specops Software, die Teil der Outpost24-Gruppe sind. Damit adressiert ADN die zwei kritischsten Einfallstore moderner Unternehmens-Infrastrukturen: schwache Passwörter im Active Directory sowie kompromittierte Endgeräte beim mobilen Arbeiten.

Mit der Aufnahme von Specops Software schließt ADN die Lücke zwischen klassischer Identitätsverwaltung und modernem Zero-Trust-Zugriff. Angesichts verschärfter regulatorischer Rahmenbedingungen wie NIS2 und DORA reicht es nicht mehr aus, nur die Identität beim Login abzufragen. Da Angreifer zunehmend Sitzungstoken stehlen und Schwachstellen auf Endgeräten ausnutzen, benötigen Unternehmen eine kontinuierliche Überprüfung aller Zugriffe. Specops bietet hierfür eine durchgehende Absicherung, die Benutzer und Geräte an jedem Zugangspunkt während der gesamten Sitzung validiert.

»Das größte Risiko in der IT-Sicherheit liegt heute an der Schnittstelle zwischen Mensch und Endgerät. Angreifer zielen längst nicht mehr primär auf klassische Schwachstellen im Netzwerk ab, sondern kompromittieren gezielt legitime Identitäten und laufende Sitzungen«, erklärt Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN und fährt fort: »Als Value-Added Distributor verstehen wir es als unsere Aufgabe, den Channel mit Lösungen zu unterstützen, die genau an diesen realen Angriffsszenarien ansetzen. Specops Software kombiniert moderne passwortbasierte Sicherheit mit einem konsequenten Zero-Trust-Ansatz für Workforce Access. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Partnern, ihren Kunden eine proaktive, kontinuierliche und zugleich vollständig DSGVO-konforme Sicherheitsstrategie anzubieten.«

Echtzeit-Schutz für Identitäten und intelligentes Device Trust ohne MDM -Zwang

Das erweiterte Portfolio von Specops setzt an zwei wesentlichen Säulen an:

Active-Directory-Sicherheit:

Die Lösungen erweitern die nativen Windows-Richtlinien und gleichen Passwörter in Echtzeit mit einer Datenbank aus über 4 Milliarden kompromittierten Zugangsdaten ab. Zudem entlastet ein sicherer Self-Service für Passwort-Resets den Helpdesk, während der Secure Service Desk Support-Teams vor Social Engineering am Telefon schützt.

Specops Device Trust:

Das neue Highlight im Portfolio realisiert einen echten Zero Trust Workforce Access. Gestohlene Zugangsdaten sind für Angreifer wertlos, da Identitäten fest an autorisierte Geräte gebunden werden (User-Device Pinning). Im Gegensatz zu klassischen, oft starren MDM-Lösungen prüft Specops die Gerätesicherheit kontinuierlich im Hintergrund während der laufenden Sitzung – und das völlig non-invasiv, weshalb die Lösung auch perfekt für private Mitarbeitergeräte (BYOD) geeignet ist. Bei Sicherheitsverstößen greift eine schnelle Self-Service-Behebung durch den Nutzer, ohne dass interne IT-Tickets erzeugt werden.

Ein starker Türöffner und neue Projektpotenziale für den Fachhandel

Für Systemhäuser und IT-Dienstleister im DACH-Raum bietet die Partnerschaft viel Potenzial. Mit dem kostenlosen Specops Password Auditor können Partner die Active-Directory-Infrastruktur von Kunden in wenigen Minuten scannen und sofort visuell aufzeigen, wie viele Passwörter bereits im Darknet kursieren – eine starke Argumentationsbasis für sofortige Security-Projekte. Dank der nativen Integration in gängige Identitätsanbieter wie Okta, Ping Identity oder Microsoft Entra ID lässt sich Specops Device Trust nahtlos in bestehende Kundenumgebungen implementieren.

»Mit ADN haben wir einen erfahrenen Value-Added Distributor an unserer Seite, der nicht nur über tiefgehende technische Expertise verfügt, sondern auch mit der ADN Akademie optimale Voraussetzungen für ein schnelles Partner-Onboarding bietet. Der DACH-Markt verlangt nach pragmatischen, aber kompromisslosen Zero-Trust-Ansätzen. Mit Specops Device Trust bieten wir dem Channel eine Lösung, die Phishing-resistente Authentifizierung und risikobasierte Zugriffsrichtlinien ohne Performance-Verluste auf den Endgeräten umsetzt«, sagt Thomas Sonne, Channel Sales Director Northern Europe bei Outpost24.

Enablement und Go-to-Market

ADN begleitet ihre Partner umfassend beim Einstieg in das Specops-Portfolio. Ab sofort stehen über das ADN-Portal gezielte Onboarding-Webinare, Teststellungen sowie technische Deep Dives in der ADN Akademie bereit. Damit erhalten Partner alle notwendigen Ressourcen, um Identitäts- und Gerätesicherheit schnell in ihr bestehendes Security-Portfolio zu integrieren und das volle Marktpotenzial im Bereich Cloud-SaaS auszuschöpfen.

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