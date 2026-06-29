Fortschritt mit Fabric für den Mittelstand: ADN und amexus bringen Fastbolt auf Datenkurs

Wie der Schulterschluss von Systemhaus und Value Added Distributor skalierbare Data-&-AI-Projekte ermöglicht und neue Maßstäbe für Partnerkompetenz setzt. Proof of concept: Schraubengroßhändler Fastbolt treibt Datenmodernisierung mit amexus und ADN voran.

In einer Zeit, in der sich digitale Technologien im Monatsrhythmus weiterentwickeln, ringen viele Unternehmen darum, ihre IT-Landschaften stabil, skalierbar und zukunftsfähig zu halten. Die Anforderungen reichen von sicheren Cloud-Architekturen über moderne Datenplattformen bis hin zu KI-gestützten Analysemodellen. Für IT-Dienstleister bedeutet das, ihre Expertise ständig zu erweitern und in immer komplexeren Umgebungen souverän zu agieren. Damit gewinnt auch die Rolle des Value Added Distributors mehr und mehr an Gewicht.

Vom Modern Workplace zu Microsoft Fabric

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen ADN und der amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG aus Ahaus hat sich von ersten Modern-Workplace-Projekten zu einer kontinuierlichen Kooperation im Bereich Data & AI entwickelt. amexus realisiert heute Datenplattformen und Fabric-Lösungen für mittelständische Unternehmen, während ADN technische Expertise und strategische Einschätzungen beisteuert. Diese Rollenverteilung prägt gemeinsame Projekte im Channel.

»Der kontinuierliche Austausch mit der ADN und deren fundierte Empfehlungen helfen uns, unsere Kompetenz im Umfeld Datenplattformen und KI stetig zu stärken und Projekte noch effizienter umzusetzen«, sagt Tobias Wurm, Head of Sales and Business Units bei amexus.

Praxisbeispiel Fastbolt: Datenmodernisierung nach Medallion-Schema

Wie diese Zusammenarbeit in der Praxis wirkt, zeigt das Projekt bei der Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH. Das Unternehmen arbeitete lange mit einer historisch gewachsenen Datenlandschaft, in der Informationen aus Einkauf, Logistik und Qualitätsmanagement nur mit hohem Aufwand zusammengeführt werden konnten. Um diese Strukturen zu modernisieren und konsistente Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, beauftragte Fastbolt amexus mit dem Aufbau eines zentralen Data Warehouses auf Basis von Microsoft Fabric.

Die Daten werden heute nach dem Medallion-Schema (Bronze-, Silver- und Gold-Layer) verarbeitet, was eine saubere Trennung zwischen Rohdaten, bereinigten Daten und auswertungsfähigen, kuratierten Informationen ermöglicht. In der Bronze-Schicht werden Rohdaten unverändert gesammelt, in der Silver-Schicht bereinigt und harmonisiert und schließlich in der Gold-Schicht so modelliert, dass eine robuste und skalierbare Informationsgrundlage für strategische Entscheidungen entstand. Auf dieser Struktur basieren dann künftig das operative Reporting und Power-BI-Analysen; Erweiterungen wie Advanced Analytics können schrittweise folgen.

»Mit Microsoft Fabric und dem neuen Data Warehouse haben wir eine moderne, einheitliche Datenplattform geschaffen. Das Projekt ermöglicht uns schnellere Analysen, transparentere Entscheidungen und legt die Basis für echte datengetriebene Innovationen«, sagt Daniel Hirtzbruch, Projektleiter bei Fastbolt.

Warum Partnerschaften im Channel heute erfolgskritisch sind

Die moderne IT-Landschaft ist zu dynamisch, um sie allein zu bewältigen. Unternehmen benötigen Dienstleister, die ihre Geschäftsprozesse verstehen – und Dienstleister wiederum brauchen VADs wie ADN, die ihnen helfen, technologisch in der Pole Position zu bleiben. Hersteller wie Microsoft stellen die Plattformen bereit, doch erst im Zusammenspiel von IT-Dienstleister und VAD entsteht die Qualität, die nachhaltige Daten- und KI-Strategien in den Kundenunternehmen ermöglichen.

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