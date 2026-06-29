Gen Z sorgt für Schlagzeilen – doch Gen X könnte die eigentliche Kaufkraft in den sozialen Medien haben

Eine Analyse der Social-Media-Marketingagentur Sociallyin zeigt: Gen X gehört zu den wertvollsten, zugleich aber am häufigsten übersehenen Zielgruppen in sozialen Medien. Während jüngere Nutzerinnen und Nutzer oft Trends setzen, bringt Gen X andere Stärken mit – hohe Aufmerksamkeit, Plattformtreue und erhebliche Kaufkraft.

Wichtige Erkenntnisse

Gen X verbringt im Durchschnitt 1,9 Stunden pro Tag in sozialen Medien.

Ihre Aktivitäten konzentrieren sich dabei auf drei bis vier zentrale Plattformen.

85 % der Gen X nutzen YouTube.

74 % der Erwachsenen zwischen 50 und 64 Jahren nutzen Facebook.

90 % der Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer aus Gen X sind mindestens einmal pro Woche auf der Plattform aktiv.

Warum Gen X der verborgene Käufer in sozialen Medien sein könnte

In Debatten über soziale Medien wird Gen X oft übersehen – obwohl diese Generation erheblichen Einfluss auf die Ausgaben vieler Haushalte hat. Dem Bericht von Sociallyin zufolge nutzt Gen X soziale Medien ausgesprochen zielgerichtet. Sie springt nicht auf jede neue Plattform auf und jagt nicht jedem Trend hinterher. Stattdessen verbringt sie ihre Zeit auf vertrauten Kanälen wie YouTube und Facebook, wo sie Inhalte ansieht, recherchiert, vergleicht und Kaufentscheidungen vorbereitet.

Für Marken bedeutet das: Gen X ist eine besonders pragmatische Zielgruppe, die sich über hilfreiche Videos, vertrauenswürdige Bewertungen, klare Produktinformationen und plattformspezifische Inhalte gut erreichen lässt.

Keith Kakadia, CEO von Sociallyin, zufolge sollten Marken überdenken, auf wen sie ihre Social-Media-Strategien ausrichten.

»Gen X ist eine der meistübersehenen Zielgruppen im Social-Media-Marketing – und zugleich eine der wertvollsten«, sagt Kakadia. »Sie scrollt nicht nur zur Unterhaltung. Sie nutzt Plattformen, um Entscheidungen zu treffen, Optionen zu vergleichen und mit Vertrauen Geld auszugeben. Das macht sie zu einer starken Zielgruppe für Marken, die wissen, wie man Vertrauen aufbaut.«

Drei Dinge, die Marken über Gen X online wissen sollten

Sie recherchiert, bevor sie kauft

Gen X scrollt nicht nur, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie nutzt Plattformen wie YouTube und Facebook, um Produkte zu vergleichen, Erklärvideos anzusehen und einzuschätzen, ob sich ein Kauf lohnt.

Sie ist leichter zu erreichen, als viele Marken glauben

Gen X verteilt ihre Aufmerksamkeit nicht auf jede neue App. Stattdessen konzentriert sie sich auf wenige vertraute Plattformen. Für Marken kann das die Ansprache erleichtern – vorausgesetzt, Botschaft und Kanal passen zusammen.

Sie bringt stille Kaufkraft in soziale Medien

Gen X löst vielleicht nicht immer virale Trends aus. Häufig verfügt sie jedoch über Einkommen, Einfluss im Haushalt und Entscheidungsmacht bei größeren Anschaffungen.

Für Kakadia ist die zentrale Lehre klar: Eine Social-Media-Strategie sollte sich nicht ausschließlich an der jüngsten Zielgruppe orientieren.

»Gen X erzeugt vielleicht nicht immer die lautesten Trends, aber sie kontrolliert oft die Ausgaben dahinter«, sagt Kakadia. »Marken, die nur der Jugendkultur hinterherjagen, können die Zielgruppe übersehen, die bereit ist zu kaufen. Die eigentliche Chance liegt darin, Menschen zu erreichen, die aufmerksam sind und die Macht haben zu handeln.«

»Gen X setzt vielleicht nicht immer die lautesten Trends, doch häufig kontrolliert sie die Ausgaben dahinter«, sagt Kakadia. »Marken, die ausschließlich der Jugendkultur hinterherlaufen, können genau die Zielgruppe übersehen, die kaufbereit ist. Die eigentliche Chance liegt darin, Menschen zu erreichen, die aufmerksam sind – und die Mittel haben, zu handeln.«

Wie ist Gen X und Gen Z definiert?

Hier ist die klare, faktenbasierte Definition der beiden Generationen – so wie sie in Forschung, Demografie und HR‑Kontexten üblicherweise verwendet wird.

Generation X (Gen X)

Geburtsjahre: ca. 1965–1980 Kernmerkmale:

Aufgewachsen in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und gesellschaftlicher Umbrüche

Stark geprägt von Analog‑zu‑Digital‑Übergang

Werte: Unabhängigkeit, Pragmatismus, Work‑Life‑Balance

Erste »Sandwich‑Generation« zwischen Babyboomern und Millennials

Generation Z (Gen Z)

Geburtsjahre: ca. 1997–2012 (manche Institute setzen 1995–2010, aber 1997–2012 ist der heute am häufigsten verwendete Standard) Kernmerkmale:

Erste echte Digital‑Native‑Generation

Aufgewachsen mit Smartphones, Social Media, Always‑On‑Kommunikation

Werte: Sicherheit, Diversität, Nachhaltigkeit, klare Purpose‑Orientierung

Hohe Erwartung an Technologie, Automatisierung und Flexibilität

Warum die Spannbreite variiert

Die Grenzen stammen nicht aus einem Gesetz, sondern aus soziologischen Clustern. Institute wie Pew Research, McKinsey oder Statista setzen die Jahrgänge leicht unterschiedlich – aber die oben genannten Zeiträume sind der De‑facto‑Standard.

Albert Absmeier & KI

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