Arvato stärkt europäisches Fulfillment-Netzwerk, um Kundenwachstum in wichtigen Märkten zu unterstützen

Ausbau der Kapazitäten in Deutschland, Spanien und Polen stärkt technologiegetriebene und kundenorientierte Supply-Chain-Services in Europa.

Neue Standorte für Hightech-, Fashion- und Lifestyle-Marken schaffen zusätzliche Kapazitäten in europäischen Wachstumsmärkten.

Strategische Standorte unterstützen schnelle, resiliente und skalierbare Lieferketten in ganz Europa.

Angesichts geopolitischer Unsicherheiten, sich verändernder Handelsströme sowie steigender Anforderungen an Geschwindigkeit und Flexibilität investieren Unternehmen zunehmend in regionale Logistiknetzwerke, die sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen können. Um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Resilienz zu stärken, die Lieferperformance zu verbessern und zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, erweitert Arvato seine europäische Präsenz um neue Standorte in Deutschland, Spanien und Polen. Der internationale Supply-Chain- und E-Commerce-Dienstleister hat ein neues Distributionszentrum in Dreieich eröffnet und wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 weitere Standorte in Illescas (Spanien) sowie in Zgierz und Poznań (Polen) in Betrieb nehmen.

»Mit unseren Investitionen in Deutschland, Spanien und Polen stärken wir unser europäisches Netzwerk in Regionen, die für unsere Kunden von strategischer Bedeutung sind. Diese Standorte schaffen zusätzliche Kapazitäten näher an den Märkten und Endkunden und helfen internationalen Marken dabei, ihre Supply-Chain-Performance in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln«, sagt Frank Schirrmeister, CEO von Arvato.

Fokus auf Hightech-Komponenten in der Rhein-Main-Region

In Dreieich bei Frankfurt hat Arvato einen rund 10.000 Quadratmeter großen Standort für die Lagerung, Konfiguration und Weiterverarbeitung von Hightech-Komponenten in Betrieb genommen. Damit stärkt das Unternehmen gezielt seine Präsenz in einer der wichtigsten Technologie- und Wirtschaftsregionen Deutschlands.

Die Flächen vor Ort sind gezielt auf flexible Light-Industrial-Anwendungen ausgelegt und ermöglichen die Kombination logistischer Prozesse mit kundenspezifischen Value-Added Services – von Konfigurations- und Handling-Prozessen für sensible Hightech-Komponenten bis hin zu Last-Mile-Services durch eine vollelektrische Fahrzeugflotte. Bereits im August 2025 hatte Arvato mit einem neuen Standort in der Region seine Kapazitäten für globale Hyperscaler und die Hightech-Industrie erweitert. Mit dem neuen Standort in Dreieich wächst die Gesamtkapazität in diesem bedeutenden Industriecluster auf über 25.000 Quadratmeter.

»Deutschland ist einer der wichtigsten Technologie- und Industriestandorte Europas und wir sehen hier eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach flexiblen und resilienten Supply-Chain-Lösungen«, erklärt Thomas Becker, Executive Vice President Tech bei Arvato. »In Dreieich schaffen wir zusätzliche Kapazitäten, die kürzere Reaktions- und Lieferzeiten ermöglichen und eine deutlich flexiblere Unterstützung kurzfristiger Bedarfe bieten. Denn die Supply Chain entwickelt sich branchenübergreifend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.«

Beschleunigter Marktzugang für Beauty- und Fashion-Marken in Südeuropa

Parallel zur Expansion in Deutschland treibt Arvato sein Wachstum auf der Iberischen Halbinsel voran. Der neue Standort in Illescas nahe Madrid wird über rund 26.000 Quadratmeter moderne Logistikfläche verfügen und soll nach vollständiger Inbetriebnahme rund 300 Mitarbeitende beschäftigen. Die Anlage ist speziell auf moderne E-Commerce- und Omnichannel-Anforderungen ausgerichtet. Sie umfasst fortschrittliche Automatisierungslösungen zur Unterstützung von Fulfillment-Prozessen mit hohen Volumina. Zudem erfüllt das Gebäude hohe Nachhaltigkeits- sowie Sicherheitsstandards. Für das Objekt wird eine Zertifizierung nach BREEAM Excellent sowie TAPA A angestrebt.

Durch die Investition wächst die Gesamtkapazität des spanischen Logistiknetzwerks von Arvato auf insgesamt mehr als 170.000 Quadratmeter. Das Unternehmen beschäftigt dort landesweit rund 2.300 Mitarbeitende und unterstützt internationale Kunden aus den Branchen Beauty & Cosmetics, Fashion sowie Healthcare bei ihren Wachstums- und Expansionsstrategien.

»Spanien ist für viele internationale Beauty- und Fashion-Marken ein wichtiger Wachstumsmarkt«, kommentiert Emilio Juaranz, Managing Director von Arvato in Spanien. »Mit unserem neuen Standort in Illescas investieren wir frühzeitig in zusätzliche Kapazitäten, um die Infrastruktur bereitzustellen, die unsere Kunden für effizientes Wachstum benötigen. Die Lage ermöglicht einen schnelleren Marktzugang, bessere Lieferperformance und resilientere Supply Chains in ganz Südeuropa.«

Ausbau des Netzwerks in Polen

Neben den Investitionen in Deutschland und Spanien baut Arvato auch sein Netzwerk in Polen weiter aus. Neue Standorte in Zgierz bei Łódź und in Poznań schaffen zusätzliche Kapazitäten für polnische und internationale Kunden, insbesondere aus den Bereichen Fashion und Lifestyle.

Der Standort in Zgierz soll im September 2026 in Betrieb gehen und rund 15.000 Quadratmeter Lagerfläche bieten. Das neue Distributionszentrum in Poznań soll im Oktober 2026 den Betrieb aufnehmen und zusätzliche Kapazitäten von rund 45.000 Quadratmetern Logistikfläche schaffen. Damit erhalten Fashion- und Lifestyle-Marken mehr Flexibilität, um Volumina zu skalieren, die Lieferperformance zu verbessern und schneller auf saisonale Nachfrage-schwankungen zu reagieren. Beide Standorte bieten zudem Potenzial für weitere Erweiterungen in den kommenden Jahren.

Mit diesen Investitionen stärkt Arvato seine Präsenz in Zentral- und Osteuropa und schafft zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für nationale und internationale Marken. Die neuen Standorte erweitern das europäische Netzwerk des Unternehmens um moderne Fulfillment-Kapazitäten und unterstützen Kunden dabei, Wachstumsmärkte effizienter zu bedienen und gleichzeitig resilientere Lieferketten aufzubauen.

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