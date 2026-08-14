Go-live ohne Fehlstart: Erfolgsfaktoren für den Rollout neuer Beschaffungsplattformen

Management Summary
- Der erfolgreiche Go-live einer Beschaffungsplattform entscheidet sich nicht an der Software allein, sondern an einer konsequenten Deployment-Planung mit klaren Prozesszielen, belastbarem Business Case und realistischen Gesamtbetriebskosten.
- Unternehmen sollten zuerst die konkreten Schmerzpunkte im Einkaufsalltag identifizieren und daraus messbare Ziele ableiten – etwa weniger Freitextanforderungen, weniger Maverick Buying und mehr Transparenz im Bestellprozess.
- Strukturierte Einkaufskanäle, klare Beschaffungspfade, vordefinierte Freigabelogiken und saubere Formulare sind die Voraussetzung dafür, dass moderne Intake- und Orchestration-Lösungen tatsächlich automatisieren statt nur Verwirrung zu digitalisieren.
- Die ERP-Integration bildet das Rückgrat des digitalen Einkaufs: Nur wenn Stammdaten, Budgets, Lieferantenstatus und Buchhaltungslogiken in Echtzeit verlässlich eingebunden sind, entstehen Ende-zu-Ende-Prozesse ohne parallele Datenwelten.
- Change Management beginnt nicht kurz vor dem Go-live, sondern bereits in der Blueprint-Phase: Wer Fachbereiche früh einbindet, reale Nutzungsszenarien testet und Anwender zu Co-Designern macht, erhöht Akzeptanz und reduziert Nachbesserungen im Live-Betrieb.
Die Entscheidung ist getroffen, das Budget freigegeben und das neue Procurement-Tool ausgewählt. Damit scheint der anstrengendste Teil des Projekts bewältigt. In der Praxis beginnt jedoch genau jetzt die Phase, in der sich Schicksal und Ertrag der Investition entscheiden: die Deployment-Planung. Sie ist weit mehr als das bloße Verwalten von Meilensteinen, Testskripten und Rollout-Wellen. Eine belastbare Deployment-Planung fungiert wie Nadel und Faden. Sie verbindet verstreute Fachbereichsanforderungen, Einkaufskanäle, ERP-Daten und Rollen so miteinander, dass das neue System im Alltag zum verlässlichen Standardweg wird.
Wer Digitalisierung im Einkauf als reine Software-Installation begreift, erntet in der Regel nur digitalisierte Ineffizienz. Damit aus dem Go-live ein echter Transformationserfolg wird, sollten Einkaufs- und IT-Verantwortliche von Anfang an fünf zentrale Erfolgsfaktoren beherzigen.
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Mit dem Schmerzpunkt beginnen: Problemzentrierung statt Software-Fokus
Viele Projektteams erliegen der Versuchung, ein Vorhaben primär von der Funktionsliste des Tools her zu denken. Die Kernfrage lautet jedoch nicht, welche Module konfiguriert werden können, sondern wo der Beschaffungsschuh im Alltag heute konkret drückt. Anfordernde klagen oft über unübersichtliche Suchwege, unklare Regeln oder den Blindflug beim Bestellstatus. Der operative Einkauf wiederum verliert wertvolle Kapazitäten durch unvollständige Freitextanforderungen, manuelle Nachbesserungen und dauerhafte Rückfragen.
Eine fundierte Vorbereitung erfordert deshalb das frühzeitige, abteilungsübergreifende Zusammenwirken von Fachbereichen, Einkauf, IT und Finanzwesen vor der Implementierung. Aus den identifizierten Reibungspunkten müssen messbare Zielgrößen abgeleitet werden – etwa die Reduktion von Freitextanfragen für Bedarfe, die bereits durch vorverhandelte Produkte abgedeckt sind, sowie der Rückgang von Maverick Buying, also dem ungesteuerten Einkauf am offiziellen Prozess und den geltenden Einkaufsregeln vorbei. Diese Prozessziele bilden das Fundament eines belastbaren Business Cases. Bei dessen Kalkulation darf der Blick nicht bei den reinen Lizenz- und Implementierungskosten verharren. Aufwände für Datenbereinigung, Schnittstellenentwicklung, Schnittstellen-Monitoring, Middleware-Betrieb und Schulungen beeinflussen die Gesamtbetriebskosten (TCO) erheblich und gehören von Tag eins an auf den Prüfstand.
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Die Hausaufgaben im Einkauf machen: Kanäle strukturieren statt Verwirrung digitalisieren
Mit modernen Intake-& Orchestration-Ansätzen soll Anfordernden ein zentraler Einstiegspunkt geboten und Komplexität im Hintergrund aufgelöst werden. Das gelingt allerdings nur, wenn Einkaufsabteilungen vorab ihre fachlichen Hausaufgaben erledigt haben. Sind im System keine klar definierten Beschaffungspfade hinterlegt, bleibt selbst modernste Software auf die bloße Erfassung von Anfragen beschränkt, anstatt Prozesse gezielt zu steuern und zu automatisieren.
Vor dem Rollout muss deshalb feststehen, welche Bedarfe über Kataloge, Marktplätze, Rahmenverträge, eigene Lagerbestände oder bevorzugte Lieferanten laufen. Genauso erfordert das System vordefinierte Schwellenwerte, automatische Freigabelogiken und strukturierte Erfassungsformulare für unvermeidbare Freitextbedarfe. Je mehr Standardwege vorverhandelt sind, desto höher fällt der Self-Service-Anteil der Fachbereiche aus. Freitextanfragen werden sich nie vollkommen verhindern lassen. Richtig genutzt, entwickeln sie sich vom operativen Belastungsfaktor zum strategischen Lerninstrument. Systematische Analysen wiederkehrender Freitextmuster zeigen dem Einkauf präzise auf, für welche Warengruppen sich der Neuabschluss von Rahmenverträgen oder Kataloganbindungen als Nächstes auszahlt.
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ERP-Integration als Rückgrat verankern: Parallele Datenwelten vermeiden
Digitale Beschaffung scheitert in der Praxis auch dann schnell, wenn der Prozess an der Nahtstelle zum ERP-System abbricht. Das führende ERP-System ist das Herzstück von Unternehmensprozessen und bleibt die verlässliche Single Source of Truth für Stammdaten, Kostenstellen, Budgets, Berechtigungen und Buchhaltungslogiken. Die Beschaffungsoberfläche muss diese Daten nicht nur abrufen und nutzen, sondern den Vorgang lückenlos bis zur Bestellanforderung, Bestellung, Leistungserfassung und Rechnung weiterführen.
Verlassen sich Unternehmen hierbei auf zeitversetzte Datenkopien über komplexe Middleware, schaffen sie ungewollt Doppelstrukturen im Datenhaushalt – mit dem Resultat, dass man nie weiß, wo die aktuellen Informationen liegen. Ist ein Lieferant im ERP bereits gesperrt oder ein Budget ausgeschöpft, diese Information aber noch nicht an das Beschaffungssystem weitergegeben, arbeitet das Frontend bei Datenkopien mit veralteten Ständen. Durchgängig stabile End-to-End-Prozesse, die auch Sonderfälle wie Lieferantensperren oder Budgetüberschreitungen berücksichtigen, sind deshalb wichtiger als eine breite Palette an Funktionen, die lediglich auf einer asynchronen Datenanbindung basieren.
Ein Beispiel für eine ERP-nahe Architektur bietet BeNeering [1]: Die Digital Procurement Plattform greift während des Beschaffungsvorgangs direkt und in Echtzeit auf SAP-Daten zu, anstatt eine parallele Datenwelt aufzubauen. Dadurch arbeiten sowohl die einzelnen Prozessschritte als auch die darauf aufbauenden Funktionen und KI-Anwendungen mit aktuellen ERP-Daten.
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Den Scope am organisatorischen Reifegrad ausrichten: MVP versus Big Bang
Ob ein Unternehmen eine neue Beschaffungslösung in einem umfassenden »Big Bang« ausrollt oder mit einem stufenweisen Minimum Viable Product (MVP) startet, sollte nicht nach Bauchgefühl entschieden werden. Vielmehr ist der organisatorische Reifegrad des Einkaufs ausschlaggebend. Unternehmen mit hochgradig strukturierten Einkaufskanälen und ausgereiften Warengruppenstrategien können Lösungen oft direkt nach Divisionen, Werken oder Ländern einführen.
Unternehmen, die ihre Beschaffungswege erst noch ordnen, fahren mit einem lernfähigen MVP deutlich sicherer. Hierbei sind zwei Vorgehensweisen möglich: Entweder werden wenige, hochgradig standardisierte Kategorien für das gesamte Unternehmen freigeschaltet. Oder eine ausgewählte Nutzergruppe – etwa ein Standort oder ein Fachbereich – erhält sofort Zugriff auf das System für sämtliche Bedarfe. Letzteres bietet den Vorteil, dass Nutzende eine echte 100-Prozent-Erfahrung ohne Wechsel zwischen verschiedenen Systemen machen. Das langfristige Nordstern-Ziel bleibt aber bei jedem Ausbaupfad unverändert: ein einziger, universeller Einstiegspunkt für den gesamten Bedarf.
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Change Management vom Arbeitsalltag aus denken: Nutzerzentrierung ab der Blueprint-Phase
Mitarbeitende nutzen eine neue Software selten nur deshalb, weil sie technisch bereitgestellt wurde oder der Vorstand eine Rundmail verschickt. Vielmehr stellen sie sich beim Erstkontakt genau die Frage: Wie macht dieses Tool meinen Arbeitsalltag konkret einfacher?
Die Antwort darauf darf nicht aus abstrakten Compliance-Regeln bestehen, sondern muss spürbare Vorteile wie Zeitersparnis, intuitive Führung ohne Schulungsaufwand und volle Statustransparenz bieten. Change Management darf deshalb keine reine Werbeaufgabe kurz vor dem Go-live sein. Wenn Fachbereiche bereits ab der Blueprint-Phase Prototypen testen und reale Alltagsszenarien durchspielen, fließen ihre praktischen Einwände direkt in das Systemdesign ein. Gerade Gelegenheitsbesteller zeigen schnell, ob Begriffe, Formulare und Prozessschritte ohne tiefes Einkaufswissen verständlich sind.
Wer Mitarbeitende erst kurz vor dem Go-live informiert und schult, missversteht Akzeptanz als nachgelagerte Kommunikationsaufgabe. Die frühzeitige Einbindung macht Anwender dagegen zu Co-Designern der Lösung – das erhöht nicht nur die Nutzungsrate ab Tag 1, sondern erspart dem Projekt auch teure Nachbesserungen im Live-Betrieb.
Fazit
Der Go-live ist kein Erfolgsnachweis, sondern der Beginn der eigentlichen Bewährungsprobe. Ob eine Beschaffungsplattform wirkt, zeigt sich erst im Alltag: wenn Standardbedarfe ohne Umwege durchlaufen, Freitextquoten sinken, ERP-Daten verlässlich fließen und der Einkauf spürbar von Routine entlastet wird. Wer in der Deployment-Planung klare Ziele setzt, Einkaufskanäle ordnet, die ERP-Anbindung sichert und Anfordernde früh einbindet, schafft dafür das nötige Fundament. Ebenso wichtig sind klare Verantwortlichkeiten für die laufende Pflege und Weiterentwicklung von Beschaffungskanälen, Regeln und Nutzerführung. Denn erst im laufenden Betrieb entscheidet sich, ob digitale Beschaffung dauerhaft entlastet – oder lediglich einen weiteren digitalen Umweg erzeugt.[1] www.beneering.com/
FAQ
Was ist der wichtigste Erfolgsfaktor beim Rollout einer neuen Beschaffungsplattform?
Der wichtigste Erfolgsfaktor ist eine problemzentrierte Deployment-Planung. Unternehmen sollten nicht bei den Funktionen der Software starten, sondern bei den konkreten Reibungspunkten im Einkaufsalltag und daraus messbare Ziele ableiten.
Warum reicht eine reine Software-Implementierung nicht aus?
Weil digitale Beschaffung nur dann wirkt, wenn Prozesse, Daten, Rollen und Einkaufskanäle sauber vorbereitet sind. Andernfalls werden bestehende Ineffizienzen lediglich in ein neues System übertragen.
Welche Rolle spielt das ERP-System?
Das ERP-System bleibt die zentrale Datenbasis für Stammdaten, Budgets, Kostenstellen, Berechtigungen und Buchhaltungslogiken. Eine stabile Integration verhindert parallele Datenwelten und ermöglicht belastbare Ende-zu-Ende-Prozesse.
Wann ist ein MVP sinnvoller als ein Big Bang?
Ein MVP ist besonders sinnvoll, wenn Einkaufskanäle, Warengruppenstrategien oder organisatorische Standards noch nicht vollständig ausgereift sind. Ein schrittweiser Rollout schafft Lernräume und reduziert Einführungsrisiken.
Wie lässt sich Akzeptanz bei den Anwendern erhöhen?
Akzeptanz entsteht, wenn Nutzer früh eingebunden werden und das System ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtert. Prototypentests, verständliche Formulare, intuitive Führung und transparente Statusinformationen sind dafür entscheidend.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
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