KI in der Beschaffung: Wie Insight Engines die Prozesse im Einkauf optimieren

Die großen Vorteile von Insight Engines für das Wissensmanagement.

Von der Beschaffung hängt der Geschäftserfolg vieler Unternehmen maßgeblich ab – vor allem in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Um alle Geschäftsziele zu erreichen, erwerben sie regelmäßig Waren und Dienstleistungen. Dabei stehen Mitarbeiter vor vielfältigen Herausforderungen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Das umfasst beispielsweise die Budgetanalyse, das Lieferantenmanagement und Preisverhandlungen. Zudem liegen zur Beschaffung zahlreiche Daten und Dokumente vor. Nur wer über sie den Überblick hat, findet auf jede Frage stets eine passende Antwort. Mindbreeze, Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz (KI) und Wissensmanagement, erklärt, wie Unternehmen mit Insight Engines diese Herausforderung meistern können.

Insight Engines dienen dazu, je nach Bedarf innerhalb und außerhalb eines Unternehmens relevante Informationen zu suchen, diese zu verarbeiten und schnell zur Verfügung zu stellen. Sie vereinen die Enterprise Search mit fortschrittlichen Methoden der Spracherkennung und weiteren Algorithmen. Gerade bei der Analyse vieler Informationen bieten Insight Engines große Vorteile.

So kaufen Unternehmen effizient und sicher ein

Durch Natural Language Processing (NLP) verstehen und analysieren Insight Engines die Daten und Dokumente aus angebundenen Quellen. Anschließend verknüpft eine KI im Hintergrund relevante Informationen und bereitet die Ergebnisse auf. Insight Engines brechen damit Datensilos auf und versetzen Unternehmen in die Lage, gespeicherte Informationen optimal zu nutzen. Zu den internen und externen Informationsquellen gehören zum Beispiel lokale Anwendungen, die Cloud und die Systeme der Lieferanten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Fragen zur Beschaffung in natürlicher Sprache stellen. Die KI in Insight Engines interpretiert sie und präsentiert die Suchergebnisse in einer umfassenden 360-Grad-Sicht. Eine übersichtliche Benutzeroberfläche macht es einfach, schnell die relevanten Angaben zu sichten.

Bei allen Antworten berücksichtigen Insight Engines den Kontext der Fragen. Deshalb zeigen sie neben den eigentlichen Suchergebnissen weitere relevante Informationen an, die am selben Ort gespeichert sind. Außerdem arbeitet die KI mit der Zeit immer besser. Sie nutzt maschinelles Lernen, um das Nutzerverhalten einzelner Mitarbeiter zu verstehen. Der Fokus liegt dabei auf den zuletzt gestellten Fragen und dem Umgang mit den Suchergebnissen. Insight Engines passen so nachfolgende Antworten für alle Kollegen individuell an.

Alle Daten und Dokumente bleiben stets dort, wo sie gespeichert sind – auf dem Server oder in der Cloud. Insight Engines verweisen nur auf sie und erstellen Zusammenfassungen. Der jeweilige Speicherort entspricht damit weiterhin jederzeit den Compliance-Anforderungen. Abhängig von den Zugriffsrechten der Mitarbeiter beschränken Insight Engines im Sinne des Datenschutzes und der Datensicherheit zudem die Suchergebnisse.

Auf fundierte Entscheidungen kommt es an

Insight Engines sparen bei der Beschaffung viel Zeit und Aufwand. Mitarbeitende können direkt auf vorhandenes Wissen zugreifen und fundierte Entscheidungen treffen, was zu besseren Einkaufsstrategien und Kostensenkungen führt. Die Beschaffungsprozesse laufen außerdem weitaus effizienter ab und der Austausch des Wissens innerhalb von Unternehmen stärkt die Zusammenarbeit. All das unterstützt Unternehmen dabei, auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten den Geschäftserfolg zu steigern.