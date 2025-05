Ricoh Deutschland ehrt die erfolgreichsten Channel-Partner mit den Partner of the Year Awards 2025

Ricoh Deutschland hat im Rahmen seines virtuellen Partner-Kickoffs 2025 die erfolgreichsten deutschen Channel-Partner ausgezeichnet. Michael Raberger, CEO Ricoh Deutschland, Tobias van Wickeren, Commercial Director Partner Sales und Ingo Wittrock, Regional Marketing Director Central & Eastern Europe, ehrten die erfolgreichsten Channel-Partner in folgenden Kategorien: Ricoh Graphic Communications, Application Services und Office Print – wobei im Bereich Office Print zwei Gewinner ausgezeichnet wurden, um den unterschiedlichen Unternehmensgrößen und dem wirtschaftlichen Potenzial der jeweiligen Vertriebsregion Rechnung zu tragen.

Alle vier Gewinner der Partner of the Year Awards 2025 weisen ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr aus und stellen damit ihre hohe Innovationskraft und die hervorragende Qualität der Zusammenarbeit unter Beweis.

Die Gewinner der Ricoh Partner of the Year Awards 2025 sind:

Ricoh Graphic Communications: Anton Rädler GmbH

Application Services: Werner Tantzky GmbH

Office Print (Gruppe 1): Uriot GmbH & Co. KG

Office Print (Gruppe 2): SKS Stienemann Kopiersysteme GmbH & Co. KG

»Der Erfolg von Ricoh basiert in hohem Maße auf vertrauensvollen, strategischen Partnerschaften – besonders in einer Zeit tiefgreifender digitaler Transformation. Um unsere Kunden individuell und zukunftsorientiert zu begleiten, sind starke Partnerschaften heute wichtiger denn je. Zusammenarbeit und Innovationsfreude prägen seit jeher unsere Unternehmenskultur. Der Partner-Kickoff 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, wie kraftvoll unser Partnerökosystem agiert: Wir konnten unsere gemeinsamen Erfolge feiern und neue Impulse für die Zukunft setzen. Mein Dank gilt allen Partnern für ihr Vertrauen und ihr inspirierendes Unternehmertum. Ich gratuliere den diesjährigen Gewinnern des Partner of the Year Awards, die mit außergewöhnlichem Engagement überzeugt haben«, sagt Tobias van Wickeren.

Neben der feierlichen Bekanntgabe der Gewinner der Partner of the Year Awards 2025 blickten die Teilnehmer des Kickoffs auf das erfolgreiche gemeinsame Geschäftsjahr zurück. Zudem wurden sie über die neuesten Innovationen im Portfolio sowie zukünftige Planungen informiert.

Die Partner of the Year Awards wurden 2023 im Rahmen des Partner Summits in Wien ins Leben gerufen und spiegeln die verschiedenen Geschäftsbereiche von Ricoh wider und wie diese die strategische Positionierung der Partner unterstützen.

Christan Stienemann, Geschäftsführer der SKS Stienemann Kopiersysteme GmbH & Co. KG, sagt: »Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr mit dem Partner of the Year Award in der Kategorie Office Print ausgezeichnet worden zu sein. Diese Ehrung würdigt das Engagement und die hervorragende Arbeit unseres gesamten Teams der letzten zwölf Monate. Unsere Erfolge verdanken wir einer starken Teamleistung und der stets verlässlichen Unterstützung durch Ricoh – eine Partnerschaft, die sich bewährt hat und uns inspiriert. Wir sehen diese Auszeichnung nicht nur als Anerkennung, sondern auch als Ansporn, unseren gemeinsamen Weg im kommenden Jahr erfolgreich fortzusetzen.«

Markus Beck, Leiter Digital Service bei der Werner Tantzky GmbH, sagt: »Technologische Exzellenz braucht starke Partner. Die Auszeichnung als Partner of the Year in der Kategorie Application Services im Rahmen des Ricoh Partner-Kickoffs 2025 ist für uns eine besondere Anerkennung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Ricoh. Sie bestätigt unseren gemeinsamen Anspruch, intelligente Lösungen mit echtem Mehrwert für unsere Kunden voranzutreiben. Besonders spannend war der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr – geprägt von Innovationskraft und wegweisenden Digitalisierungsthemen. Innovationen in der KI-Technologie eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Bereich der intelligenten Dokumentenverarbeitung – und zeigen eindrucksvoll, wie wir gemeinsam mit Ricoh technologische Exzellenz und Praxisnutzen verbinden. Mein besonderer Dank gilt unseren Ricoh- und Tantzky-Teams für das tägliche Engagement und die partnerschaftliche Unterstützung, mit der wir diese Zusammenarbeit erfolgreich gestalten.«

Wolfgang Rädler, Geschäftsführer der Anton Rädler GmbH, sagt: »Die Auszeichnung als Partner of the Year in der Kategorie Graphic Communications ehrt uns ganz besonders und bestätigt unseren Anspruch, gemeinsam mit Ricoh innovative Lösungen zu realisieren, die unseren Kunden echte Wettbewerbsvorteile verschaffen. Wir freuen uns über diese Anerkennung und die erfolgreiche Partnerschaft.«

Philipp Jaroschowitz, geschäftsführender Gesellschafter bei der Uriot GmbH & Co. KG, sagt: »Es erfüllt uns mit Stolz und Freude, Seite an Seite mit unserem langjährigen Partner Ricoh den sich ständig ändernden Marktgegebenheiten mit zugeschnittenen Lösungen zu begegnen. Die regelmäßigen von Ricoh organisierten Treffen bieten uns eine hervorragende Plattform zur Weiterentwicklung und zur Begegnung mit anderen innovativen Partnern. Der Partner of the Year Award 2025 unterstreicht den Erfolg unserer gemeinsamen strategischen Ausrichtung. Wir freuen uns, auch weiterhin im Hardware- und Dokumentenmanagement-Bereich mit Ricoh in der ersten Liga mitzuspielen.«

