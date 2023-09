Vielseitiges digitales Farbdrucksystem Ricoh Pro C7500

Mit dem vielseitigen digitalen Farbdrucksystem Ricoh Pro C7500 können kommerzielle Druckdienstleister ihre kreativen Anwendungsmöglichkeiten erweitern.

Die hochmoderne Technologie bietet eine eindrucksvolle Farbbrillanz mit einem erweiterten Farbraum, umfassenderen Anwendungsmöglichkeiten auf stark strukturierten Medien und eine verbesserte Bedienereffizienz.

Ricoh gibt bekannt, dass kommerzielle Druckdienstleister mit dem neuen digitalen Farb-Einzelblattdrucksystem der nächsten Generation, der Ricoh Pro C7500, ihre Druckproduktion mit intensiveren und präziseren Farben noch kreativer und vielseitiger gestalten können. Die Ricoh Pro C7500, die auf die Markteinführung der RICOH Pro C9500 vor einem Monat folgt, ist vielseitig einsetzbar und eine Weiterentwicklung erfolgreicher Technologien von Ricoh. Die Ricoh Pro C7500 wurde entwickelt, um kommerziellen Druckdienstleistern die flexible Anpassung an neue Produktionsumfelder zu ermöglichen.

Die Ricoh Pro C7500, das Nachfolgemodell der Ricoh Pro C7200/x-Serie, ist mit den Original-Sonderfarben von Ricoh, einschließlich Weiß, Transparent, unsichtbares Rot, Gold und Silber kompatibel. Die integrierten neuen Neon-Farbprofile erweitern den Farbraum automatisch um die Farben Neon Gelb und Neon Pink und sorgen so für einen satteren und lebendigeren Farbausdruck.

Neu ist auch das elastische mittlere Transferband, für die bessere Unterstützung beim Einsatz von rauen oder stark strukturierten Medien. Somit kann das Drucksystem eine breite Palette von Grammaturen verarbeiten: von 40 g/m2 bis zu 470 g/m2 (im Vergleich zur maximal empfohlenen Grammatur von 360 g/m2 für die Pro C7200/x-Serie). Außerdem wurde das elastische mittlere Transferband verstärkt, um Längen von bis zu 1.030 mm im beidseitigen Druck zu unterstützen. Diese Neuentwicklungen ermöglichen es fortschrittlichen Druckdienstleistern, ihr Anwendungsangebot zu erweitern und beispielsweise Leichtverpackungen, Grußkarten und Hochzeitseinladungen anzubieten, und dabei von einer verbesserten Druckqualität zu profitieren.

Die Ricoh Pro C7500 ist außerdem mit dem neuen RICOH Graphic Communications Operating System (GC OS) ausgestattet. Dieser neu entwickelte Controller ermöglicht eine effiziente Nutzung des Drucksystems sowie eine intuitive und einfache Bedienung der Geräteeinstellungen. Über einen PC oder Tablet können die Benutzer via Fernzugriff auf das System zugreifen, sodass reibungslose Betriebsabläufe unterstützt werden. Das spart Zeit, auch in einer Umgebung, in der mehrere Anwender viele unterschiedliche Aufgaben durchführen, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Neue Funktionen können über Software-Updates als Reaktion auf Kundenfeedback kontinuierlich hinzugefügt werden.

Für eine gesteigerte Betriebseffizienz sorgt das in Zusammenarbeit mit Fiery entwickelte leistungsstarke digitale Frontend (DFE). Darüber hinaus wurden zusätzliche Funktionen zur Steigerung der Druckeffizienz und zur Arbeitsersparnis eingeführt, die den Zeitaufwand für die Wartung reduzieren und die Fehlerbehebung in Echtzeit unterstützen. Dazu zählen der schnelle und einfache Austausch kompletter Einheiten für Sonderfarben und verbesserte, vom Bediener austauschbare Elemente zur Unterstützung einer effektiven Systemwartung.

Eef de Ridder, Vice President, Graphic Communications Group bei Ricoh Europe, erklärt: »Diese innovativen neuen Funktionen der Ricoh Pro C7500 wurden entwickelt, um kommerzielle Druckdienstleister bei den Herausforderungen der modernen Druckproduktion zu unterstützen und der Nachfrage nach Qualität, Flexibilität und Hochwertigkeit im Druck nachzukommen. Der erweiterte Farbraum des neuen Systems steigert die Möglichkeiten in der Produktion, während mit dem GC OS gleichzeitig die Arbeitslast reduziert und der Betriebsablauf optimiert wird.”

Die Ricoh Pro C7500 ist mit einer Reihe von Software-Optionen, wie Ricoh Supervisor, Ricoh TotalFlow Production Manager und FusionPro, ausgestattet, die es Kunden ermöglichen, die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte voll auszuschöpfen und das System gewinnbringend einzusetzen.

Das digitale Farbdrucksystem Ricoh Pro C7500 ist ab November in der EMEA-Region erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ricoh.de.