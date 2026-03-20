Infor Partner Network Award: BE-terna ist »Partner of the Year« für EMEA und den Resell-Bereich

ERP-Projekte sind kein Pappenstiel. Entsprechend zentral ist die Unterstützung und Betreuung durch einen erfahrenen Implementierungspartner, der Produkt und Branche genauestens kennt. Im Rahmen der diesjährigen Infor Partner Network (IPN) Awards ist vor diesem Hintergrund der Business-Software-Spezialist BE-terna in den Kategorien »EMEA Partner of the Year (Overall)« sowie »Resell Partner of the Year« für die Regionen »EMEA Central« sowie »South« ausgezeichnet worden. Der Award würdigt die Leistungen der Gewinner, durch innovative Ansätze konkrete Mehrwerte für die gemeinsamen Kunden zu schaffen. Feierlich übergeben wurden die Preise am 12. März im Rahmen des Infor-Partner-Events in München.

Grundlage für die Verleihung der Infor Partner Network Awards sind Buchungen von Kundenabschlüssen im Annual Contract Value (ACV) sowie vermittelter Geschäftsgelegenheiten im jeweiligen Kalenderjahr. Ebenso spielen Faktoren wie der Project Sentiment Score sowie die Erfüllung von Zertifizierungsanforderungen eine Rolle. Schwerpunktmäßig fokussiert sich der Awards auf die Branchen Vertrieb, Fashion, Lebensmittel- und Getränkebranche sowie Retail.

»Wir freuen uns sehr über die diesjährige Auszeichnung, die für uns ein starkes Zeichen für das unermüdliche Engagement unseres Teams sowie die Stärke unserer Partnerschaft mit Infor ist«, betont Carmen Hochleitner, Business Line Managerin bei BE-terna. »Insbesondere in den heutigen volatilen Zeiten benötigen Unternehmen leistungsstarke, flexible und passgenaue Lösungen, um ihre täglichen Aufgaben mit höchstmöglicher Effizienz bewältigen zu können. Als langjähriger Infor Gold Channel Partner – der höchsten Zertifizierungsstufe – unterstützen wir Kunden bei der Implementierung und Wartung der gesamten Produktfamilie von Infor M3. Unternehmen profitieren so von einer leistungsstarken Plattform für die digitale Transformation, die sie dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und ihre betriebliche Effizienz zu optimieren.«

Auszeichnung für herausragende Partnererfolge

»Mit Stolz zeichnen wir die Partner aus, die in zentraler Weise Branchenexpertise und Innovation über unser gesamtes Ökosystem hinweg bereitstellen und für Kundenerfolge sorgen«, erklärt Jeanne Newberry, SVP, Ecosystem and Business Development bei Infor. »Dies ist die erste Verleihung unseres weltweiten Awards unter dem Dach des Infor Partner Network. Damit erhält die Auszeichnung eine besondere Bedeutung. Unsere Partner spielen eine essenzielle Rolle bei der Entwicklung des Geschäfts, der Erschließung neuer Märkte und der Erzielung noch besserer Ergebnisse für Kunden. Die Infor Partner Awards feiern die Unternehmen, die das Mindset einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in besonderer Weise verinnerlicht haben – indem sie gemeinsam mit uns Erfolge für ihre Kunden, sich selbst sowie Infor erzielen.«

Die Infor Partner Network Awards zeichnen jährlich herausragende Partner aus dem weltweiten Partner-Ökosystem von Infor aus, aufgeteilt nach Regionen sowie über verschiedenste Branchen hinweg. Die Evaluierung erfolgt auf Basis zentraler Leitlinien des IPN-Programms: der Förderung von Umsatzwachstum, der Erzielung hervorragender Kundenergebnisse sowie Unterstützung der Cloud-Migration gemeinsamer Kunden. Die Auszeichnung verfolgt das Ziel, besonders strategische Partnerbeziehungen für Bestandskunden und Interessenten hervorzuheben.

Weitere Informationen zum BE-terna-Angebot für Infor finden sich unter https://www.be-terna.com/de/loesungen/erp/infor-m3.