Channel your Energy: ADN lädt zum Transformation Day 2026 nach Essen

Der Branchentreffpunkt für Cloud, KI, Security und Modern Workplace am 5. Mai 2026.
Foto: (c) Messe Essen
Am 5. Mai 2026 lädt ADN unter dem Motto »Channel your Energy« zum dritten Mal zum Transformation Day mit anschließender Abendveranstaltung ein. Von 10 bis 18 Uhr ist im CongressCenter Ost in Essen ein vielfältiges Programm rund um Cloud, KI, Security, Modern Workplace und Compliance geboten. Neben Microsoft werden in diesem Jahr Commvault, DataCore, Enginsight, Hornetsecurity, Jitterbit, plotdesk, WatchGuard u.v.m. als Aussteller auf einer großangelegten Partner-Expo vertreten sein.
Der Transformation Day 2026 bietet einen Tag voller Impulse, Fachwissen und persönlichem Austausch. Keynotes, Breakout-Sessions und Roundtables eröffnen strategische Perspektiven und technische Deep-Dives geben Einblicke in konkrete Lösungen und Use Cases. Zusätzlich ordnen Experten von ADN und namhaften Herstellern aktuelle Entwicklungen ein und stellen praxisnahe Anwendungsbeispiele vor. Individuelle Sprechstunden bieten ausgiebige Gelegenheit, spezifische Fragestellungen zu diskutieren und Lösungsansätze zu beleuchten, während die ADN Akademie vor Ort zeigt, wie sich Wissen vertiefen und in Qualifizierungen überführen lässt.
»Wir erleben gerade einen historischen Wendepunkt im IT‑Channel«, sagt Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN. »Künstliche Intelligenz bringt eine neue Power ins System, die Prozesse, Geschäftsmodelle und Kundenanforderungen in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit verändert. Der Transformation Day ist der Ort, an dem wir diese Energie aufnehmen, bündeln und in konkrete Strategien für unsere Partner übersetzen. Unser Anspruch ist es, aus Trends tatsächliches Wachstum zu machen und zu zeigen, wie sich KI sinnvoll und gewinnbringend einsetzen lässt.«
Der Transformation Day richtet sich an Partner, Reseller, MSPs oder System Engineers, die in ihren Unternehmen die technologische oder strategische Weiterentwicklung vorantreiben wollen. Mit dem Transformation Day 2026 unterstreicht ADN seine Rolle als Trusted Advisor und Solution Provider, der Partner beim nächsten Entwicklungsschritt begleitet und ihnen hilft, die Chancen der KI‑getriebenen Transformation zu nutzen.
Die Teilnahme ist für ADN-Partner kostenfrei. Interessierte können sich jetzt zum Transformation Day 2026 unter folgendem Link anmelden: https://page.adn.de/adn-transformation-day-2026
