Sicher unterwegs in der Cloud: ADN Microsoft CSP-Week: Azure und Security

»Alles as a Service« ist eine gute Umschreibung für einen Megatrend, mit dem sich der Modern-Work-Bereich ändert. Das schließt auch den stets hochaktuellen Themenbereich Sicherheit ein. Daher laden ADN und Microsoft alle Partner herzlich ein zur CSP-Week Azure und Security! Die Online-Veranstaltung findet vom 20. bis 24. März 2023 auf der kostenfreien Trainings-Plattform Cloud Champion statt. An fünf Tagen vermitteln Experten in acht spannenden Sessions viel Wissen rund um die Möglichkeiten von Microsoft Azure sowie zu allen wichtigen Security-Bereichen – etwa, wie sich Microsoft Security-Features nutzen lassen, um dem Worst Case vorzubeugen.

Anzeige

Gerade im Modern-Work-Bereich und rund um Microsoft 365 sind Veränderungen heute das einzig Beständige, und so müssen auch Unternehmen ihr Cloud-Wissen stets auf dem aktuellsten Stand halten. Das schließt vor allem den Bereich Security ein, um das eigene Unternehmen aber auch entsprechende Kunden in und außerhalb der Cloud zu schützen. Gelingen kann das mit den lehrreichen Sessions von ADN und Microsoft im Rahmen der ADN Microsoft CSP-Week, die sich genau am Puls der Zeit orientiert. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Themen Modern Workplace und Azure hinsichtlich Security und Compliance – ein brisantes Thema, bei dem Unwissenheit viel Geld kosten und im Extremfall Existenzen zerstören kann. Daher ist die CSP-Week eine Einladung an die Partner, sich intensiv damit zu beschäftigen, Aktuelles zu überdenken und eine Menge neue Erkenntnisse mitzunehmen, um zukünftig vollumfänglich gut aufgestellt zu sein.

Neben grundlegendem Wissen rund um Microsoft Azure – wie sehen die ersten Schritte aus, was muss man dabei beachten – zeigen die Cloud-Experten, was zum Thema Sicherheit zusätzlich zu bedenken ist. Sie erklären die Vorzüge einer zertifikatsbasierten Anmeldung in Azure AD gegenüber Passwörtern und erläutern, wie man Cloud Services und die DSGVO unter einen Hut bekommt – ein Dauerbrenner, und zugleich wichtiger denn je. Zudem erhalten die Teilnehmer wertvolle Tipps und Tricks zur Erkennung und Beseitigung potenzieller Bedrohungen im Rechenzentrum und lernen den Microsoft Defender for Business im Detail kennen.

IT-Reseller oder Partner und Cloud Solution Provider können sich auf eine spannende Themenwoche freuen, zu der sie sich jetzt hier anmelden können!

Die CSP-Week bietet insgesamt acht Online-Sessions an fünf Tagen, die sämtliche Aspekte zum Thema Microsoft Azure & Security abdecken:

Den Auftakt machen am Montag, den 20.03.2023, zwei Sessions: Von 15:00 bis 16:00 Uhr geht es um die wichtigen Fragen, inwieweit Microsoft seine Strategie in den Themenbereichen Modern Work und Microsoft 365 ändert, wie die Zukunft der Perpetual-Produkte aussieht und was das für Reseller und ihre Kunden bedeutet. Spannend geht es weiter von 16:00 bis 17:00 Uhr ganz im Zeichen der DSGVO und wie man in Azure und Microsoft 365 damit umgeht. Ein Experte für Datenschutz und Informationssicherheit zeigt typische praxisnahe Problemstellungen und deren Lösung auf, die der DSGVO ihren Schrecken nehmen.

Mit dem Titel »Microsoft schafft das Passwort ab – wie PKI-Zertifikate und FIDO dabei helfen« startet die nächste Session am Dienstag, den 21.03.2023. Sie beschäftigt sich von 10:00 bis 11:00 Uhr mit der Zukunft des Passworts. Lohnt es sich für Unternehmen, sich mit Themen wie Certificate-Based Authentication zu befassen? Die Teilnehmer lernen nützliche Tools kennen, die das Anmelden in der Microsoft-Umgebung erleichtern und über eine Multifaktorauthentifizierung hinaus zusätzlichen Schutz bieten. Von 15:00 bis 16:00 Uhr gibt es eine grundlegende Einführung in Microsoft Azure – etwa wie die ersten Schritte aussehen können oder wie man die Services beim Kunden implementiert. So können Partner eine Brücke schlagen zwischen Azure und Microsoft 365.

Am Mittwoch, den 22.03.2023, wartet von 09:00 bis 12:00 Uhr ein besonderer Leckerbissen auf die Teilnehmer, bei dem sowohl das Format als auch der Inhalt sehr spannend sind: In einer dreistündigen Session zeigen die beiden ADN-Experten Andreas Neumann und David Joerg eine facettenreiche Palette, wie Microsoft Security in der Praxis aussieht: Wie setzt man Microsoft Security Features ein, um Tenants abzusichern? Wie lassen sich Consumption-Limits in Azure setzen? Wie lässt sich Sicherheit so umsetzen, dass man beruhigt schlafen kann? Auf all diese Fragen wissen die Experten eine Antwort! Da Security ein spannendes, aber sehr komplexes Thema ist, verfolgt das Webinar einen spielerischen Ansatz. Multimedial aufbereitet erleben die Teilnehmer den Arbeitstag eines Systemadministrators, der neu in die Firma kommt und bestimmte Security-Aufgaben bewältigen muss. Wie in einem aus Computerspielen bekannten Quest-System sind Aufträge zu erledigen wie: Kontrollen Sie im Portal die vergebenen Rechte, aktivieren Sie MFA, nutzen Sie den Security Score, sichern Sie Ihre Identitäten, um Hackern stets einen Schritt voraus zu sein – kurz: Hier wird viel Security-Wissen unterhaltsam und kurzweilig vermittelt.

Am Donnerstag, den 23.03.2023, gibt es zwei weitere interessante Sessions: Von 10:00 bis 11:00 Uhr geht es um Bedrohungslagen im Rechenzentrum und wie man damit umgeht – Stichwort Microsoft Defender for Server. Eine Session von 16:00 bis 17:00 Uhr widmet sich intensiv dem Thema Defender for Business, mit entsprechenden Einsatzszenarien – inklusive Live-Demos.

Noch Fragen? Kein Problem: Zum Ende der CSP-Week »Azure und Security” von ADN gibt es am Freitag, den 24.03.2023, von 11:00 bis 12:30 Uhr für die Partner noch eine »Ask me Anything«-Session. Dort bekommen Teilnehmer nochmal die Gelegenheit, Fragen rund um das Thema Security & Cloud loszuwerden und von den Experten beantworten zu lassen.

Jetzt teilnehmen! Hier geht es zur Anmeldung für die CSP-Week von ADN.

Die Agenda auf einen Blick:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag