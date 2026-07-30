Die weltweiten IT-Ausgaben steigen 2026 um 14 Prozent

Ausgaben für Rechenzentrumssysteme und IaaS gelten als die treibenden Kräfte hinter dem größten Infrastrukturprojekt, das die Menschheit je in Angriff genommen hat.

Laut der neuesten Prognose von Gartner, Inc., einem Unternehmen für Wirtschafts- und Technologieanalysen, werden die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2026 voraussichtlich 6,37 Billionen US-Dollar erreichen. Das entspräche einem Anstieg von 14,2 % gegenüber 2025.

»Rechenzentrumssysteme und Infrastructure as a Service (IaaS) sind die Segmente mit dem stärksten Wachstum und spiegeln die zunehmenden Investitionen in KI-Infrastruktur, Cloud-Plattformen und intelligente Anwendungen wider«, sagte John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bei Gartner. »Der Aufbau der für KI erforderlichen Rechenkapazitäten ist das größte Infrastrukturprojekt, das die Menschheit je in Angriff genommen hat. Angetrieben durch den Anstieg von KI-Workloads und die Nachfrage nach Hochleistungsrechnen bauen Hyperscaler und Unternehmen ihre Rechenzentrumskapazitäten der nächsten Generation rasant aus.«

Diese Trends zeigen, dass KI-Infrastruktur, KI-fähige Cloud-Plattformen und fortschrittliche Software-Ökosysteme weiterhin zu den attraktivsten Segmenten gehören werden, um vom starken Wachstum der weltweiten IT-Ausgaben zu profitieren.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of US Dollars)

2025 Spending 2025 Growth (%) 2026 Spending 2026 Growth (%) Data Centre Systems 506 51.6 822 62.5 Devices 790 9.7 868 9.8 Software 1,271 13.9 1,468 15.5 Services 1,492 3.8 1,570 5.3 Infrastructure as a Service (IaaS) 222 25.3 287 29.3 Communications Services 1,296 3.3 1,354 4.4 Overall IT 5,577 10.7 6,369 14.2

Source: Gartner (July 2026)

Trotz des starken Ausgabenwachstums ist dies kein Markttrend, von dem automatisch alle Segmente gleichermaßen profitieren«, sagte Lovelock. »Technologiebudgets stehen unter Druck – durch Inflation, Lieferengpässe, steigende Hardware- und Speicherkosten, Investitionen in KI-Initiativen sowie sich verschiebende Prioritäten.«

Überarbeitete Wachstumsprognosen unterstreichen KI-getriebene Marktdynamik

In der jüngsten Aktualisierung der Prognose wurden die Erwartungen für die weltweiten IT-Ausgaben angehoben. Dies spiegelt die wachsende Zuversicht hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung wider. Zugleich rücken KI-bezogene Ausgaben stärker in den Fokus: Das zusätzliche Wachstum konzentriert sich zunehmend auf Segmente, die unmittelbar von der Einführung von KI profitieren, während klassische IT-Segmente nur moderat zulegen.

»Das Wachstum der IT-Ausgaben wird vor allem durch höhere Investitionen in KI-Infrastruktur und Software getragen. Unternehmen investieren stärker in KI-optimierte Server, Cloud-Services und KI-fähige Software, während sie ihre KI-Initiativen ausbauen. Gleichzeitig reagieren die Hardwaremärkte weiterhin auf Engpässe bei Halbleitern und Speicherkomponenten«, sagte Lovelock. »Das stärkste Wachstum wird bei KI-bezogener Infrastruktur, Cloud-Services und Software erwartet – ein Hinweis darauf, wie stark Unternehmen derzeit den Aufbau und die Skalierung von KI-Fähigkeiten vorantreiben.«

Die Methodik der Gartner-Prognose zu IT-Ausgaben basiert auf einer umfassenden Analyse der Umsätze von mehr als tausend Anbietern über das gesamte Spektrum von IT-Produkten und -Dienstleistungen hinweg. Gartner kombiniert Primärforschung mit Sekundärquellen, um eine belastbare Datenbasis zur Marktgröße aufzubauen, auf der die Prognose beruht.

Weitere Einblicke verfügbar

Die vierteljährliche Gartner-Prognose zu IT-Ausgaben bietet eine differenzierte Perspektive auf die Segmente Hardware, Software, IT-Services und Telekommunikation. Die Berichte unterstützen Gartner-Kunden dabei, Marktchancen und Herausforderungen besser einzuordnen. Die aktuellste Prognosestudie zu IT-Ausgaben steht Gartner-Kunden im Gartner Market Databook, 2Q26 zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Prognose finden Sie im kommenden kostenlosen Gartner-Webinar Q2 2026 IT Spending Forecast: An Ocean of AI Possibility, a Bucket of Capacity.

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