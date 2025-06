RJ45-Keystone-Buchse in kompakter Bauform: Grundpfeiler für gute Verbindungen

Kurz und gut: Durch die extrem kurze Bauform mit nur 30 mm lassen sich die neuen RJ45-Keystone-Module von Panduit flexibel in jeder Keystone-Aufnahme integrieren. Foto: Panduit ©

Keystone-Buchsen zählen zu den zentralen Bestandteilen strukturierter Kupferverkabelungssysteme und bilden die physikalische Schnittstelle für modulare Netzwerkanschlüsse. Durch ihren standardisierten Formfaktor lassen sich die kompakten RJ45-Buchsen flexibel in Patchpanels, Anschlussdosen oder Brüstungskanalinstallationen integrieren. Aufgrund ihrer normierten Geometrie und ihrer mechanischen Kompatibilität mit unterschiedlichsten Trägereinheiten haben sich Keystone-Module in professionellen IT- und Kommunikationsinfrastrukturen durchgesetzt – von üblichen Büroinstallationen bis hin zu komplexen Enterprise-Netzwerken. In modernen Netzwerkinfrastrukturen überzeugen die neuen Keystone-Buchsen mit erhöhter Betriebssicherheit, Modularität und Fehlertoleranz bei – insbesondere im Hinblick auf Wartungsfreundlichkeit, PoE-Fähigkeit und EMV-Verhalten.

Geschirmte Keystone-Buchsenmodule, auch Jacks genannt, sind Anschlusskomponenten innerhalb eines geschirmten Kupferverkabelungssystems wie dem NetKey-System von Panduit. Die Bedeutung solcher Keystone-Jacks in der Netzwerkinfrastruktur wird allerdings oft unterschätzt. Im End-to-End-Verbund stellt das neue Modul SKJ6X88BL von Panduit ein kostengünstiges Medium dar für den hohen Bandbreitenbedarf von Kommunikationsnetzwerken in der Gebäudeverkabelung – heute und in Zukunft.

Zum umfassenden NetKey-System von Panduit gehören u.a. geschirmte Cat-6a- bzw. Cat-7-Ethernetkabel, angewinkelte Patch-Felder-Faceplates, verschiedene Jacks (im Bild eine ungeschirmte Variante) sowie zahlreiches Montagezubehör. Foto: Panduit ©

Technische Grundlagen Keystone-Jack

Ein Keystone-Jack ist ein modularer, genormter Steckverbinder zur Integration in Patchpanels, Anschlussdosen in Brüstungskanälen, Bodentanks oder Wandmodule. Zu den typischen Komponenten zählen z.B. thermoplastische Kunststoffgehäuse mit hoher mechanischer Festigkeit, IDC-Klemmen (Insulation Displacement Connectors) sowie der Frontanschluss z.B. RJ45 gemäß IEC 60603-7.

Die Litzen des geschirmten Kabels werden gemäß dem Verdrahtungsstandard TIA/EIA-568A bzw. B aufgeteilt und per an den Stecker mittels IDC-Technik gecrimpt, wodurch eine gasdichte, lötfreie und mechanisch stabile Verbindung gemäß ANSI/TIA-568.2-D gesichert wird. Die IDC-Anschlüsse müssen dabei die Spezifikationen der Kategorie Cat 6a gemäß ISO/IEC 11801-1:2017 unterstützen.

Im Allgemeinen erhält man Keystone-Jacks für die Kategorien Cat 5e, Cat 6 und Cat 6a, mit folgenden Eigenschaften:

Cat 5e: bis 100 MHz, bis 1 Gbit/s

Cat 6: bis 250 MHz, bis 1 Gbit/s bei besserem NEXT-Verhalten

Cat 6a: bis 500 MHz, bis 10 Gbit/s (10GBase-T, IEEE 802.3an)

Zusätzlich sind geschirmte (STP/FTP) und ungeschirmte (UTP) Varianten verfügbar, wobei geschirmte Lösungen in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Störung (EMI) bevorzugt werden – insbesondere in Industrieumgebungen gemäß EN 50174-2.

Kabelintegration und Störschutz

Da die Leistungsfähigkeit eines Netzwerks stark von der Verbindungsqualität zwischen Keystone-Buchse und dem zugehörigen Installationskabel abhängt, empfehlen Netzwerkexperten entsprechende Kabeltypen für die Keystone-Jacks:

mindestens Cat 5e/Cat 6, besser Cat 6a bzw. Cat 7 Twisted Pair Kabel gemäß IEC 61156-5

Installation gemäß EN 50174-1/-2, einschließlich minimaler Biegeradien und definierter Abisolierlängen

Wichtig bei der strukturierten Verkabelung ist, dass man die Grenzwerte einhält für NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT (Far-End Crosstalk), Einfügedämpfung (Insertion Loss) und Rückflussdämpfung (Return Loss) gemäß ANSI/TIA-568.2-D.

In der strukturierten Gebäudeverkabelung bilden Keystone-Jacks eine zentrale Komponenten nach ISO/IEC 11801. Ihre Anwendung reicht von Bürogebäuden, Industriegebäuden bis hin zu Rechenzentren:

VoIP (Voice over IP) und andere IP-basierte Dienste

High-Speed-Internet (bis 10GBASE-T)

Rechenzentren mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Bandbreite

Damit man zukünftigen Anforderungen wie Cloud-Computing, Virtualisierung oder IoT-Integrationen erfüllt, sollte man idealerweise einheitlich Cat-6a-Komponenten einsetzen, um so Datenraten von bis zu 10 Gbit/s bei maximaler elektromagnetischer Verträglichkeit zu sichern. Panduit bietet im gesamten NetKey-Programm verschiedene geschirmte und ungeschirmte Netzwerkabel in Kupfer sowie Glasfaser an.

Die neuen, geschirmten Keystone LSZH-Netzwerkkabel (Low Smoke Zero Halogen) mit 24 AWG von Panduit speziell für Anwendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Foto: Panduit ©

Speziell für die Keystone-Anwendungen stellt Panduit eine Reihe von Netzwerkkomponenten für Anwendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Mit der zertifizierten Leistung gemäß den Normen ISO 11801 Klasse EA, IEEE 802.3an-2006 10GBASE-T und ANSI/TIA-568.2-E Kategorie 6A unterstützt das neue Keystone-Modul alle Anwendungen mit hoher Bandbreite. Dazu zählen z.B. Anbindungen von High-End-Workstations an Switches, Switch-to-Switch-Links, Storage Area Networks, Aggregation von Gigabit-Ethernet-Kanälen, Echtzeit-Finanztransaktionent, Streaming, Animationen, Simulationen oder medizinische Bildgebung. Durch den einheitlichen Keystone-Formfaktor sind die neuen Buchsen SKJ6X88BL mit anderen Komponenten der NetKey-Serie kompatibel. Anwender bekommen von Panduit zusätzlich zu dem neuen Keystone-Jack auch NetKey HDMI-, USB- oder Glasfaser-Anschlüsse. Darüber hinaus bietet das amerikanische Familienunternehmen verschiedene Netzwerkabel- und Stecker an, wie das neue Cat-6a-Patchkabel in zwei verschiedenen Ausführungen. Diese geschirmten Kabel mit einem Durchmesser von 26 AWG sind halogenfrei und raucharm (LSZH = Low Smoke Zero Halogen) gemäß IEC60332-1-2. Man erhält die S/FTP-Patchkabel, also einzeln geschirmte Aderpaare mit zusätzlichem, umfassendem Schirm um alle Aderpaare, sowohl in Cat 6 als auch in Cat-6a-Ausführung. Dabei kann man die Längen skalieren von 1 bis 15 Metern und zwischen den Farben Blau (BU) und International Grau (IG) wählen.

Für die Integration in der zentralen Verteilung innerhalb des Gebäudes oder Stockwerks erhält man unterschiedliche Netzwerkverteilerschränke oder Wandgehäuse sowie die zugehörigen Patch-Panels zur Keystone-Integration. Mit den Panduit Patchpanels mit modularen Keystone-Ports lässt sich so eine sehr flexible Netzwerkarchitektur aufbauen. In Kombination mit Punch-Down-Panels ist eine einfache Installation möglich – unterstützt durch Snap-In-Mechanismen gemäß ANSI/TIA-606-B (Kennzeichnungssysteme für Kabelmanagement).

Die Panduit-Cat6A Patchkabel-Steker im Vergleich: Der integrierte Paar-Manager des Cat-6a-Patchkabels optimiert Leistung und Konsistenz und reduziert das Aufdrehen am Stecker (links). Beim Cat-6-Patchkabel verhindert der mit dem Kabelmantel eingegossene Kabelschuh ein Hängenbleiben und man kann den Stecker einfach Lösen. Foto: Panduit ©

Geschirmte Keystone-Patchpanels von Panduit, hier mit 24 Anschlüssen, 1HE, flache oder gewinkelte Variante mit eindeutiger Identifikation, 4 abnehmbaren Frontplatten (Faceplates) für bündig montierte Buchsen inklusive Erdungsbolzen und Sechskantmutter. Foto: Panduit ©

Bei der Wahl der Keystone-Buchsen sollte man entscheidende Eigenschaften und Qualitätsmerkmale beachten. Üblicherweise werden die Keystone-Jacks auf mindestens 750 Steckzyklen gemäß IEC 60603-7 getestet. Panduit testet seine neuen Keystone-Jacks sowie das gesamte NetKey-System sogar auf 2500 Steckzyklen. Auch die Einfügedämpfung sollte unterhalb definierter Grenzwerte nach TIA-568.2-D liegen. Der SKJ6X88BL-Jack von Panduit übertrifft die Channel-Anforderungen nach ANSI/TIA-568.2-E Kategorie 6A und ISO 11801 Klasse EA bei variierenden Frequenzen bis zu 500 MHz. Gleichzeitig wird die Kanal- und Komponentenleistung nach ANSI/TIA-568.2-E und ISO 11801 Kategorie 6A bei variierenden Frequenzen bis zu 500 MHz getoppt. Der neue Panduit-Jack arbeitet zuverlässig im weiten Temperaturbereich von -10 bis +75°C und erfüllt die zulässiger Pegel der NEXT-Werte für 100 %-Systemzertifizierung. Darüber hinaus ist jeder einzelne Jack mit einer einmaligen Qualitätskontrollnummer gekennzeichnet und kann somit rückverfolgt sowie eindeutig dokumentiert werden. Das geschirmte Modul bietet eine integrierte 360° Schirmauflage – ohne zusätzliche Montageschritte. Es ist nach UL 1863 gelistet und lässt sich somit als Zubehör für Kommunikations-Verkabelungen nutzen. Zudem erfüllt der Jack den CSA-Standard C22.2 sowie die UL 2043 und kann damit in Räumen mit Klimatisierung verwendet werden. Ein Punchdown-Werkzeug von Panduit für Schneid-Klemm-Kontakte (PDT110) stellt sicher, dass die Leiter vollständig terminiert sind.

Kabelmanagement: Best Practices Eine strukturierte Netzwerkinfrastruktur verlangt professionelles Kabelmanagement: Beschriftung gemäß TIA-606-B , eindeutige ID pro Port

, eindeutige ID pro Port Verwendung von Kabelmanagementelementen : Rangierpanels, Führungen, Klettbinder (vermeiden von Kabelbindern bei Twisted Pair)

: Rangierpanels, Führungen, Klettbinder (vermeiden von Kabelbindern bei Twisted Pair) Farbcodierung für Dienste: Daten, Telefon, PoE etc. Durch die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen lassen sich Netzwerkausfälle minimieren, Wartungszeiten reduzieren und zukünftige Erweiterungen effizient durchführen.

Fazit: Ein echter Technologievorsprung

Panduit bringt mit dem neuen Keystone RJ45-Modul eine Lösung auf den Markt, die nicht nur mit ihrer Qualität und Langlebigkeit überzeugt, sondern auch durch ihre kompakte Form die heutigen Platzprobleme in der Installation elegant löst. Wer auf maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf setzt in der Industrie- und Gebäudevernetzung setzt, kommt an dem neuen Keystone-Modul von Panduit nicht vorbei.

Dipl.-Ing., MBA, Martin Kandziora, Senior Manager Marketing Panduit in Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA)

