Panduit-Neuigkeiten auf der productronica 2023

Panduit nimmt wieder an der productronica in München teil und freut sich auf Ihren Besuch. Sie finden uns in Halle B4, Stand 119.

Neben unseren bekannten Produkten wie der MP-Drucker-Serie, dem PAT System, VeriSafe 2.0 und anderen Innovationen, werden wir auch 2 brandneue Produkte vorstellen. Seien Sie dabei bei der Sneak Preview unserer neuen Highlights: Hochspannungs-EV-Kabelklemmen und Kabeleinführungssysteme.

– Hochspannungs-EV-Kabelklemmen wurden entwickelt, um Hochspannungs-Batteriekabelanlagen auf effiziente Weise zu verwalten und zu sichern.

– Kabeleinführungssysteme bieten eine sichere und organisierte Methode zur Einführung von Kabeln und Leitungen durch Gehäuse und elektrische Geräte.

November 14 – 17, 2023

Messe München

Halle B4, Stand 119

Treffen Sie unsere Experten in Halle B4, Stand 119.

Sehen – Anfassen – Diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

