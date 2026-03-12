Die Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition bringt intuitive AI in den Arbeitsalltag

Die Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition1 geht mit erweiterten Galaxy AI-Funktionen für hohe Produktivität im Arbeitsalltag an den Start. Die mobilen Business-Geräte arbeiten kontextbasiert und bewältigen komplexe Aufgaben, auch wenn mehrere Apps gleichzeitig laufen. Galaxy AI hilft, den Tagesablauf zu strukturieren und unterstützt proaktiv mit personalisierten Empfehlungen, etwa bei Nachrichten oder der Terminplanung. Für den nahtlosen Arbeits-Flow sorgen ein leistungsstarker Prozessor und ein effektives Wärmemanagement. Damit Unternehmen ihre Teams schnell und sicher mit den B2B-Geräten ausrüsten können, kommt die Enterprise Edition mit der Knox Suite – einschließlich Knox Vault und Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP). Zudem bringt Samsung mit dem Galaxy S26 Ultra das weltweit erste integrierte Privacy Display in einem Smartphone zum Schutz der Privatsphäre – ideal für Highend User, die viel unterwegs sind.

»AI kommt immer mehr im Business-Alltag an und kann uns helfen, komplexe Aufgaben zu vereinfachen. Die Hard- und Software der dritten Generation unserer AI-Smartphones arbeiten nahtlos zusammen, ohne dass wir uns um den Schutz unserer Daten sorgen müssen. Sie hat unseren gesamten Arbeitskontext im Blick und erkennt, was wir brauchen, bevor wir selbst daran gedacht haben«, sagt Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung. »Egal ob der Arbeitstag geplant, Informationen gesucht oder Inhalte verfeinert werden – die Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition unterstützt, um so den Aufwand zu reduzieren, der nötig ist, um am Gerät etwas auszuführen. Während die Technologie im Hintergrund arbeitet und Aufgaben erledigt, können Unternehmen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.«

Viel Komfort im Business-Alltag

Mit Now Nudge2 und Now Brief3 stellt Samsung eine Reihe weiterentwickelter, auf natürlicher Sprache basierender AI-Funktionen bereit, die die Produktivität im Unternehmen erhöhen können. Sie unterstützen User mit relevanten Vorschlägen, ohne dass sie sich durch Menüs oder Oberflächen klicken müssen. Geht eine Nachricht zu einem Meeting ein, kann das Gerät zugehörige Kalendereinträge erkennen und auf Terminkonflikte prüfen. Die Now-Brief-Funktion ist im Vergleich zur Vorgängerversion proaktiver und personalisierter geworden: Sie gibt einen strukturierten Überblick über den bevorstehenden Arbeitstag inklusive kontextbezogener Nachrichten, Termine und Wetterlage. Auch Circle to Search mit Google4 wurde weiterentwickelt. Es unterstützt jetzt Mehrfachsuchen und kann mehrere Ergebnisse gleichzeitig liefern.

Sicherheit und Schutz der Privatsphäre im Fokus

Bei der Personalisierung und Verwaltung mobiler Geräte im Zeitalter von AI steht die Sicherheit der Daten an erster Stelle. Daher hat Samsung bei der Galaxy S26-Serie den Fokus auch auf den Schutz der Privatsphäre gelegt. Mit dem weltweit ersten integrierten Privacy Display in einem Smartphone5 bietet das Galaxy S26 Ultra Privatsphäre auf Pixelebene. Das Privacy Display wurde für alltägliche Situationen wie öffentliche Verkehrsmittel und gemeinsam genutzte Bereiche entwickelt. Hard- und Software arbeiten zusammen, um Daten vor neugierigen Blicken zu schützen, ohne das Seherlebnis zu beeinträchtigen.

Im Gegensatz zu Sichtschutzfolien zum Aufkleben bewahrt das weltweit erste integrierte Privacy Display des Samsung Galaxy S26 die volle Bildqualität aus allen Blickwinkeln, auch wenn die Funktion ausgeschaltet ist und schränkt bei Aktivierung die Sichtbarkeit von der Seite für andere ein, auch beim Wechsel zwischen Hoch- und Querformat. Nutzerinnen und Nutzer können festlegen, wann diese Funktion aktiv sein soll, beispielsweise wenn sie eine PIN oder ein Passwort eingeben oder eine bestimmte App verwenden.

Um für neue Sicherheitsbedrohungen gewappnet zu sein, erweitert Samsung mit der Samsung Galaxy S26-Serie den Schutz im Bereich der Post-Quantum-Kryptografie (PQC) auch auf kritische Systemprozesse wie die Software-Verifizierung und Firmware-Schutz und stärkt so die Geräteintegrität. Updates für Knox Matrix stärken den Schutz für alle verbundenen Galaxy-Geräte zusätzlich. Sie umfassen eine PQC-fähige End-to-End-Verschlüsselung für direkte Übertragungen wie eSIM-Migrationen und bieten mit dem Sicherheitsstatus der Geräte einen Überblick über den Status von Firmware-Updates im gesamten Samsung Galaxy Ecosystem.

Diese Funktionen werden durch Samsung Knox unterstützt, die mehrschichtige Sicherheitsplattform, die Galaxy-Geräte bereits ab Chip-Ebene schützt. Für Galaxy AI auf dem Gerät ermöglicht die Personal Data Engine (PDE) eine kontextbezogene, personalisierte AI-Nutzung. Um diesen Prozess sicher zu gestalten, verschlüsselt Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) die Daten jeder App, während Knox Vault eine physische Schutzschicht hinzufügt, die sensible Daten hardwareseitig isoliert.

Starke Performance für Highend User

Auch beim Prozessor hat Samsung beim Galaxy S26 Ultra mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy6 einen Sprung nach vorne gemacht. Die Performance von CPU, GPU und NPU hat sich im Vergleich zu den Vorgängermodellen verbessert. Dank der um bis zu 19 %7 höheren CPU-Leistung reagiert das Samsung Galaxy S26 Ultra schnell und kann komplexe Aufgaben bewältigen, auch wenn mehrere Apps gleichzeitig ausgeführt werden.

Um dieses Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, verfügt das Samsung Galaxy S26 Ultra über eine neu gestaltete Vapor Chamber mit Wärmeleitmaterial an den Seiten des Prozessors. So wird die Wärme effizient über eine im Vergleich zum Vorgängermodell größere Fläche verteilt. Die verbesserte8 Wärmeableitung trägt dazu bei, die Geräteleistung auch bei rechenintensiven Aktivitäten wie Multitasking und Videoaufnahmen stabil zu halten. Um möglichst schnell wieder einsatzbereit zu sein, verfügt das Samsung Galaxy S26 Ultra außerdem über Super-Fast Charging 3.0, so dass das Gerät in 30 Minuten9 bis zu 75 % geladen ist.

Verfügbarkeit und Services

Die Enterprise-Modelle Samsung Galaxy S26 Ultra und Samsung Galaxy S26 sind ab dem 11. März 2026 erhältlich. Auch für die IT-Teams gibt es gute Nachrichten: Fortschrittliche EMM-Lösungen (Enterprise Mobility Management) ermöglichen die zentrale Verwaltung einzelner Geräte ebenso wie das Management ganzer Geräteflotten. Samsung bietet für die Geräte sieben Jahre Updates10 – für einen langen Lebenszyklus. Samsung Care+ for Business11 kann je nach Schutzumfang die Unternehmensgeräte zudem vor Schäden schützen. Eine durchdachte Auswahl an Business-Zubehör – von kompatiblen Schutzhüllen12 bis zum neuen magnetischen Zusatzakku13 – ergänzen das Angebot für den Unternehmenseinsatz.

Samsung Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition Display* 17,49 cm/ 6,9-Zoll* QHD+

Dynamic AMOLED 2X Display

bis zu 120 Hz adaptive Bildwiederholrate (1~120 Hz)

Vision Booster *Angabe der Bildschirmdiagonale im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken. Der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist durch die abgerundeten Ecken sowie den Bereich der Frontkamera verringert. Abmessung & Gewicht* 78,1 x 163,6 x 7,9 mm

214 g Kamera* 50MP Ultra-Weitwinkel-Kamera

F1.9



200 MP Standard-Kamera

2x Optische Qualität, OIS F1.4



50MP Teleobjektiv-Kamera

10x Optische Qualität Zoom, 5x Optischer Zoom, OIS F2.9



10MP Teleobjektiv-Kamera

3x Optischer Zoom, OIS F2.4



12MP Frontkamera

F2.2 *Zoom wird durch den Adaptive Pixel Sensor ermöglicht. 3x- und 5x-Entfernungen werden mittels optischem Zoom dargestellt. 2x- und 10x-Entfernungen werden mit optischem Zoom dargestellt. Prozessor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 für Galaxy Arbeitsspeicher & Speicherplatz*,** 12 GB RAM + 512 GB

12 GB RAM + 256 GB *Die verfügbare Speicherkapazität hängt von der vorinstallierten Software ab. Frei verfügbarer Speicher ist geringer Akku*,** 5.000 mAh *Die mAh-Angabe bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren. Ladeleistung*,**,***,**** Schnelles Kabel-Laden*; bis zu 75 % Ladung in etwa 30 Minuten**

Schnellladefunktion ohne Kabel***

Wireless PowerShare**** *Nur mit optional erhältlichem Schnellladeadapter verfügbar.



**Nur bei Nutzung eines optional erhältlichen 60-Watt-Schnellladedapters für den Ladebereich 0-75 %. Tatsächliche Ladezeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten, Akkuzustand, Temperatur und anderen individuellen Faktoren variieren.



***Nur mit optional erhältlicher induktiven Ladestation verfügbar.



****Nur möglich bei einem Akkuladestand von über 30 % ausgenommen Dual Charging. Betriebssystem Android 16

One UI 8.5 Netzwerk und Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 6.0 Wasserschutz* IP68 *Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salz und/oder Poolwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Der SIM-Kartenhalter muss stets vollständig mit dem Gerät abschließen, so dass durch ihn kein Wasser eindringen kann.

Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition Display 15,93 cm / 6,3-Zoll-FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display

bis zu 120Hz adaptive Bildwiederholrate (1~120Hz)

Vision Booster Abmessungen & Gewicht 71,7 x 149,6 x 7,2 mm

167 g Prozessor Samsung Exynos 2600 (S5E9965) Kamera* 12MP Ultra-Weitwinkel-Kamera

F2.2



50 MP Standard-Kamera

2x Optische Qualität, OIS F1.8



10MP Teleobjektiv-Kamera

3x Optischer Zoom, F2.4



12MP Frontkamera

F2.2 *Optischer Qualitäts-Zoom wird durch den Adaptive Pixel Sensor ermöglicht. 3x-Entfernung wird mit optischem Zoom dargestellt. 2x-Entfernung wird mit optischem Zoom dargestellt. Arbeitsspeicher & Speicherplatz* 12 GB RAM + 512 GB

12 GB RAM + 256 GB *Die verfügbare Speicherkapazität hängt von der vorinstallierten Software ab. Frei verfügbarer Speicher ist geringer. Akku 4.300 mAh Die mAh-Angabe bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren. Ladeleistung*,**,***,**** Schnelles Laden mit Kabel*; bis zu 55 % Ladung in ca. 30 Minuten mit 25 W-Netzteil**

Kabelloses Laden 15 W ***

Wireless PowerShare**** *Nur mit optional erhältlichem Schnellladeadapter verfügbar.



**Netzadapter und Datenkabel werden separat verkauft. Es wird empfohlen, für das

Samsung Galaxy S25+ den originalen Samsung 45W-Netzadapter und das Datenkabel

sowie für das Samsung Galaxy S25 den originalen Samsung 25W-Netzadapter und das

Datenkabel zu verwenden. Die Ergebnisse können je nach Einstellungen und/aktiven Apps

variieren



***Nur mit optional erhältlicher Induktiven Ladestation verfügbar.



****Nur möglich bei einem Akkuladestand von über 30 % ausgenommen Dual Charging. Betriebssystem Android 16

One UI 8.5 Netzwerk und Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 6.0 Wasserschutz* IP68 *Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salz und/oder Poolwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Der SIM_Kartenhalter muss stets vollständig mit dem Gerät abschließen, so dass durch ihn kein Wasser eindringen kann.

* Die Spezifikationen können je nach Markt variieren.

** Alle Funktionen, Merkmale, Spezifikationen und sonstigen Produktinformationen, die in diesem Dokument bereitgestellt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vorteile, das Design, die Preisgestaltung, die Komponenten, die Leistung, die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten des Produkts, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1 Energieeffizienzklasse: A

2 Für Now Nudge ist eine Anmeldung mit einem Samsung Konto erforderlich. Die verfügbaren Funktionen und Merkmale können je nach Land, Region und Sprache variieren. Textnachrichten-Eingabeaufforderungen sind mit bestimmten Messaging-Apps von Drittanbietern verfügbar, darunter Samsung Messages, Google Messages, Google Chat, WhatsApp, WhatsApp Business, KakaoTalk, LINE, Signal, Instagram (DM), Tango, NTT Docomo Messages und KDDI Messages. Das Teilen von Fotos in Now Nudge funktioniert durch die Analyse der verfügbaren Bildinhalte. Die Genauigkeit der Ergebnisse kann nicht garantiert werden.

3 Für Now Brief ist eine Anmeldung mit einem Samsung Konto erforderlich. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land, Sprache, Gerätemodell und Apps variieren. Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Netzwerkverbindung erforderlich. Die Beschreibung der von Moments bereitgestellten Fotos entspricht möglicherweise nicht der Absicht des Benutzers. Benachrichtigungen müssen aktiviert sein, um als abgerufene Daten verwendet werden zu können. Abgerufene Daten sind verfügbar aus unterstützten App-Benachrichtigungen, Nachrichten, Gmail und Samsung Wallet. Daten, die aus Gmail erfasst werden, sind nur verfügbar, wenn der Benutzer der Gmail-Leseberechtigung von Personal Data Intelligent zustimmt. Abgerufene Daten für Reservierungsdetails sind nur aus Reservierungsbestätigungsnachrichten verfügbar.

Im Vergleich zur Vorgängerversion.

4 Circle to Search ist eine Marke von Google LLC. Die Ergebnisse dienen nur zur Veranschaulichung. Verfügbar auf ausgewählten Geräten und mit Internetverbindung. Funktioniert mit kompatiblen Apps und Oberflächen. Die Ergebnisse können je nach visueller Übereinstimmung variieren. Bitte überprüfen Sie die Antworten auf ihre Richtigkeit.

5 Privacy Display steuert den sichtbaren Bereich des Bildschirms, um die Einsicht von der Seite einzuschränken. Außerhalb des sichtbaren Bereichs kann es zu Veränderungen der Bildqualität kommen. Bei Aktivierung dieser Funktion können je nach Betrachtungsumgebung, wie beispielsweise Blickwinkel oder Helligkeit, einige Informationen für andere Personen weiterhin sichtbar sein. Bei der Darstellung sensibler Informationen ist daher Vorsicht geboten.

6 Produkte der Marke Snapdragon sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

7 Die AP-Leistungsverbesserungen wurden im Vergleich zum Samsung Galaxy S25 Ultra ermittelt. Die tatsächliche Leistung hängt von der Benutzerumgebung, den Bedingungen sowie der vorinstallierten Software und den Anwendungen ab.

8 Die Leistungsverbesserungen der Vapor Chamber wurden im Vergleich zum Samsung Galaxy S25 Ultra ermittelt. Die tatsächliche Leistung hängt von der Benutzerumgebung, den Bedingungen sowie den vorinstallierten Programmen und Apps ab.

9 Typischer Wert, getestet unter Laborbedingungen eines unabhängigen Drittanbieters. Der typische Wert ist der geschätzte Durchschnittswert unter Berücksichtigung der Abweichungen in der Akkukapazität der gemäß IEC 61960 getesteten Akkuproben. Die Nennkapazität des Galaxy S26 Ultra beträgt 4.855 mAh.

10 Ab globaler Markteinführung. Inhalte und Dienste können je nach Region variieren und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die Zustimmung zu den Smart Hub-Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie ist vor der Nutzung erforderlich. Einige Inhalte und Dienste erfordern eine Registrierung und ein Abonnement. Ein Samsung-Konto wird benötigt. Bitte beachte, dass dieses Upgrade nicht die Hardware-Leistung, Funktionen oder Haltbarkeit des TVs abdeckt. Die aktualisierten Funktionen können je nach Spezifikationen und Modell variieren. Internetverbindung erforderlich. Es können Datengebühren anfallen.

11 Samsung Care+ for Business ADH ist ein Versicherungsprodukt, das von Amtrust International Underwriters DAC – (nachfolgend: »Amtrust«) angeboten wird. Die Samsung Electronics GmbH (im Folgenden: »Samsung«) hat mit Amtrust einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen, durch den die versicherten Unternehmen Versicherungsschutz für Unfallschäden und 3 Jahre Garantieverlängerung erhalten können. Informationen darüber, wie die Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn., als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie hier. Die vollständigen Versicherungsbedingungen finden Sie hier: https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/de/business/mobile-solutions/samsung-care-plus/Samsung_Care_for_Business_ADH_T-C_German.pdf.

12 Schutzhüllen separat erhältlich. Für kabelloses Laden ist eine kompatible Hülle mit magnetischem Ring erforderlich.

13 Akkus separat erhältlich.

