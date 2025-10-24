Samsung Knox Matrix und Knox Vault – Transparente IT-Sicherheit

Erfahren Sie, wie Samsung in Zusammenarbeit mit dem BSI die IT-Sicherheit smarter Geräte kontinuierlich stärkt und so das Vertrauen der Verbraucher gewinnt. Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung, erläutert die neuesten Entwicklungen wie Samsung Knox Matrix. Die Lösung basiert auf Blockchain-Technologie und nutzt moderne Schutzverfahren wie Post-Quantum-Kryptografie, um geräteübergreifenden Echtzeitschutz zu ermöglichen.
Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Samsung und dem BSI aus?
Samsung arbeitet seit vielen Jahren partnerschaftlich mit dem BSI zusammen. Uns eint das Ziel, die IT-Sicherheit smarter Geräte kontinuierlich zu stärken und Kommunikation sicher zu machen. So haben wir etwa gemeinsam die Sicherheitslösung Samsung Knox Native für Unternehmen und Behörden auf den Weg gebracht. Auf diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit konnten wir auch beim IT-Sicherheitskennzeichen setzen. Als erster Smartphone- und TV-Anbieter hat Samsung jetzt das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI erhalten – und schafft damit eine transparente IT-Sicherheit für Nutzerinnen und Nutzer.
Tuncay Sandikci,
Director MX B2B bei Samsung
Was verbirgt sich hinter dieser neuen Kennzeichnung?
In unserer »Privacy is Power«-Studie haben wir herausgefunden, dass viele Verbraucher in Europa große Bedenken in Sachen IT-Sicherheit haben, insbesondere in Zeiten von AI [1]. Sie fragen sich: Wie kann ich meine smarten Geräte sicher nutzen? Was passiert mit meinen Daten? Die Ergebnisse sind ein klares Zeichen für uns, unser Engagement für Cybersicherheit von Samsung noch sichtbarer zu machen – über alle Produktkategorien hinweg. Ein Meilenstein auf dem Weg in Deutschland ist die Kennzeichnung unserer Smartphones und Smart TVs durch das BSI. Damit können wir dazu beitragen, das Vertrauen der Anwenderinnen und Anwender in unsere smarten Geräte zu stärken und Orientierung beim Kauf zu bieten.
Welche Samsung Modelle haben das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI erhalten?
Wir haben das BSI IT-Sicherheitskennzeichen für die Samsung Galaxy A-Seriengeräte A26, A36 und A56 sowie das gesamte 2025er TV-Portfolio erhalten [2]. Diese Modelle bilden den Auftakt für weitere Produktserien. Denn prinzipiell kann jedes Netzwerk-Device ein Einfallstor für Cyberkriminelle sein. Ich kann meinen PC absichern, aber mein Router sollte es auch sein. Samsung denkt IT-Sicherheit im vernetzten Zuhause weiter. Geräte im selben System arbeiten zusammen und schützen sich gegenseitig. Dafür haben wir Samsung Knox Matrix entwickelt. Die Lösung basiert auf Blockchain-Technologie und nutzt moderne Schutzverfahren wie Post-Quantum-Kryptografie, um geräteübergreifenden Echtzeitschutz zu ermöglichen – etwa zwischen Smartphones, Tablets, Smart TVs oder Haushaltsgeräten. Wenn ein Gerät attackiert wird, kann es die anderen Systeme warnen und sich eigenständig isolieren.
Wie können User diese komplexe Thematik besser verstehen?
Im Allgemeinen sind Konsumenten nicht mit den speziellen Begrifflichkeiten der IT-Security vertraut. Deswegen ist das IT-Sicherheitskennzeichen umso wichtiger. Mit dem Label können sich Verbraucher darauf verlassen, dass verschiedene Anforderungen aus europäischen Sicherheitsstandards für mobile Endgeräte sowie für smarte Verbrauchergeräte durch Samsung geprüft wurden und den BSI-Standards in Sachen Cybersicherheit entsprechen.
Spams, Phishing & Co.: Wer hier nicht wachsam ist, der stolpert in diese Fallen hinein. Wie sehen Sie das?
Tatsächlich begegnet Cybercrime uns allen im Alltag. Wir erhalten Spam-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, die immer raffinierter werden, nicht zuletzt befeuert durch AI. Hier sind Profis am Werk, die es auf unsere persönlichen Daten abgesehen haben und zunehmend auf Identitätsklau aus sind. Umso wichtiger ist es, dass Hersteller die IT-Sicherheit ihrer Geräte transparent machen, damit Verbraucher eine nützliche Orientierungshilfe erhalten. Bei einer BSI-Umfrage kam heraus, dass sich 72 % der Deutschen eher ein smartes Gerät mit IT-Sicherheitskennzeichen kaufen würden als ein gleichwertiges Gerät ohne Label [3]. Daher ist das IT-Sicherheitskennzeichen ein großer Schritt für uns. Wir werden weitere Produktserien durch das BSI kennzeichnen lassen – und so dazu beitragen, dass Verbraucher sich verlässlich über Produkte informieren können.
Wie wird die Sicherheit für die Verbraucher sichtbar gemacht?
Das BSI-Prüfkennzeichen wird zum Start auf der Verpackung von Neuware, etwa der Samsung Galaxy A-Serie Enterprise Edition, zu finden sein. Erste Produkte sind bereits online mit dem Kennzeichen zu finden, zum Beispiel auf den Seiten der Deutschen Telekom. Die Kennzeichnung führt Nutzer auf die Produktinformationsseite des BSI. Wir werden in unserer Kommunikation verstärkt dafür trommeln, um die Sichtbarkeit und Awareness weiter zu steigern.
Welche Vorteile bieten sich für mittelständische Betriebe, Großunternehmen oder auch Behörden?
IT-Security ist eines der Top-Kriterien bei der Kaufentscheidung, insbesondere im Behördenumfeld und bei Großunternehmen. Im Mittelstand hingegen ist das Thema weiter hinten angesiedelt. Nicht zuletzt deshalb sind diese Betriebe immer häufiger das Ziel von Cyberattacken: Viele sind in Sachen IT-Sicherheit noch nicht so gut aufgestellt. Im schlimmsten Fall gehen Unternehmen insolvent. Umso wichtiger ist es, dass wir als Hersteller gemeinsam mit dem BSI und auch Publikationen wie manage it darauf aufmerksam machen. Cybersicherheit hat Priorität, auch wenn wir Verbraucher befragen. Laut unserer Studie nennen 74 % der Deutschen IT-Sicherheit als Entscheidungskriterium beim Kauf smarter Geräte [1].
Welche Ergebnisse haben Sie in Ihrer Studie nicht gewundert – und welche doch?
Ehrlich gesagt war ich positiv überrascht, dass so viele Deutsche die IT-Sicherheit als Entscheidungskriterium bei Kauf smarter Geräte genannt haben. Ich hätte mit einer wesentlich geringeren Anzahl gerechnet. Nicht überrascht hat mich hingegen, dass das Thema immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt. Ein weiterer Aspekt ist interessant: Unsere Umfrage hat gezeigt, dass Verbraucher Bedenken bei der Nutzung von AI haben. Die Gründe liegen im gefühlten Kontrollverlust über persönliche Daten. Hier hilft uns das BSI-IT-Sicherheitskennzeichen, die Sorgen zu nehmen und Vertrauen in smarte Geräte aufzubauen. Dazu gehört auch unsere Sicherheitslösung Knox Vault: Auf einem physisch isolierten Sicherheitschip, der vom Hauptprozessor und vom Gerätespeicher getrennt ist, werden private Daten wie Passwörter oder PINs gut verschlüsselt gespeichert.
Wie sieht es mit Updates aus? Verbraucher wissen oft nicht, was sie sich damit einfangen.
Hier muss man klar unterscheiden: Ist es ein reines Sicherheits-Update, das keine Auswirkungen auf Funktionen und Features hat? Dann sollte ich das umgehend durchführen. Handelt es sich zum Beispiel um ein Maintenance-Update, bei dem neue Funktionen hinzukommen oder Bugs korrigiert werden? Hier kann ich verstehen, dass man als Anwender etwas zurückhaltender ist. Unternehmen können ihre Updates steuern. Security-Patches werden sofort draufgespielt, Maintenance-Updates im Zweifel geblockt, um Geschäftsprozesse weiter am Laufen zu halten.
Wie sehen die zukünftige AI-Entwicklung von Samsung aus?
AI spielt bei Samsung eine gewaltige Rolle, die die Entwicklung zukunftsfähiger Innovationen vorantreibt. AI findet bei unseren Geräten nicht mehr nur auf Applikationsebene statt, sondern ist mittlerweile im Betriebssystem verankert. Mit den AI-Assistenten können Prozesse auch im privaten Umfeld durchgeführt und automatisiert werden. Die technikaffine Zielgruppe hat das schnell adaptiert und nutzt es auch. In Unternehmen wird generative AI genutzt und funktioniert hervorragend. Allerdings ist die Assistentenfunktion noch nicht so weit verbreitet. In Zukunft werden ganze Prozesse von der AI gesteuert werden – und unseren Arbeitsalltag enorm erleichtern. Die smarte Technologie übernimmt die Vorarbeit und lästige Routineaufgaben – und wir können uns auf schöne und kreative Dinge konzentrieren, die Spaß machen.
[1] Die Studie wurde im April 2025 von FleishmanHillard TRUE Global Intelligence in Zusammenarbeit mit Focaldata durchgeführt. Insgesamt wurden 8.284 Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Kroatien und Griechenland befragt, darunter 1.051 aus Deutschland.
[2] Eine aktuelle Übersicht der gekennzeichneten Geräte steht auf der BSI-Homepage zur Verfügung: https://www.bsi.bund.de/it-sik/samsung
[3] https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/
Illustration: © Roman Samborskyi | Dreamstime.com
4915 Artikel zu „IT-Sicherheit“
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | IT-Security | Kommunikation
Mobile IT-Sicherheit – Mit dem Smartphone im Staatsdienst unterwegs
Ob Behörde, öffentliche Verwaltung oder Energieversorger: Samsung Knox Native bietet Regierungen, Behörden und Unternehmen eine hardwarebasierte Sicherheitslösung direkt im mobilen Gerät. Sie erfüllt strenge Anforderungen für die Verarbeitung von Verschlusssachen.
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | IT-Security | Kommunikation | Rechenzentrum | Services
Das zentrale Ziel der IT-Sicherheit – Vertraulichkeit und Integrität von Informationen wahren
Die groß gedachte IT-Sicherheit spannt einen ganz weiten Schutzschirm über die IT und vor allem über ihr Herz, das Rechenzentrum. Von Brandschutztüren, Klimaanlagen, Notstromaggregaten bis hin zu Sicherheitstechnologien von Hard- und Software. Zu entnehmen ist das der 50-seitigen Broschüre über »Elementare Gefährdungen« vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das ist eine lange Liste, und doch geht es im Kern bei all den Maßnahmen um eine Sache: Den Schutz von Informationen.
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität
Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Security | IT-Security
Deutscher Markt für IT-Sicherheit wächst zweistellig
Ausgaben für IT-Sicherheit steigen um 10,1 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. 6 von 10 Unternehmen halten Cyberattacken für existenzbedrohend. Mit der it-sa startet Europas größte Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg. Deutschland rüstet sich gegen Cyberattacken und investiert verstärkt in IT-Sicherheit. Im laufenden Jahr werden die Ausgaben voraussichtlich um 10,1 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zulegen,…
News | Business | Trends Security | IT-Security | Strategien | Tipps
Wo haben Arbeitnehmer die größten IT-Sicherheit-Wissenslücken?
Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben beim Thema IT-Sicherheit Nachholbedarf. Das geht aus einer Statista-Befragung unter rund 5.000 Arbeitnehmer hervor, die Teil des von G Data CyberDefense in Zusammenarbeit mit Brandeins herausgegebenen Magazins Cybersicherheit in Zahlen ist [1]. Demnach sehen Umfrageteilnehmer mit Leitungsfunktion in der IT-Security oder IT/EDV die größten Wissenslücken in den Bereichen »Nutzung von…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Services
IT-Sicherheit vieler deutscher Unternehmen ist mangelhaft
Sowohl der technische als auch der organisatorische Schutz zahlreicher mittelständischer Unternehmen zeigt gefährliche Sicherheitslücken. Trotz zunehmender Cyberbedrohungen vernachlässigen viele mittelständische Unternehmen grundlegende Schutzmaßnahmen. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): Zwar halten sich 77 Prozent der Befragten für ausreichend gegen Cyberangriffe gewappnet, tatsächlich erfüllen aber mehr als zwei…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Neues Reputationsranking: Deutsche IT-Sicherheitsfirmen wenig sichtbar – ausländische Anbieter dominieren
Schwache Management-Sichtbarkeit gefährdet Reputation: IT-Security-Unternehmen nutzen ihr Management kaum als Stimme im öffentlichen Diskurs. Nachhaltigkeit bleibt Randthema: Trotz wachsender Bedeutung für Vertrauen und Resilienz spielt sie bei Security-Unternehmen und Systemintegratoren bisher nur eine Nebenrolle. Arbeitgeberattraktivität unterbewertet: Fachkräftemangel trifft auf geringe öffentliche Wahrnehmung als Arbeitgebermarke. Deutsche Anbieter von IT-Sicherheitslösungen fallen im internationalen Vergleich zurück. Das…
News | Business | IT-Security
Schluss mit dem Abteilungsdenken – IT-Sicherheit geht alle Mitarbeitenden an
Heute ist fast jedes Unternehmen auch ein digitales Unternehmen. Dies bedeutet, dass alle Kolleginnen und Kollegen nicht nur im Umgang mit ihrer betrieblichen Software, sondern auch bezüglich der Sicherheitsaspekte geschult sein müssen. Die IT-Abteilung und ausgewiesene Cybersicherheitsexperten können eine ganze Organisation nicht allein gegen die Vielfalt der modernen Angriffsvektoren schützen – die ganze Belegschaft muss…
News | Business | Services
IT-Sicherheit und Effizienz: Wie Systemhäuser mit qualifizierten Fachkräften punkten
In einer Zeit, in der Unternehmen ihre IT-Strukturen stetig anpassen müssen, um mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, rückt die Rolle von erfahrenen und zertifizierten IT-Experten in den Vordergrund. Besonders in komplexen Umgebungen, in denen Software, Netzwerke und Sicherheitssysteme nahtlos ineinandergreifen müssen, sind spezialisierte Systemhäuser ein entscheidender Partner. Die Kombination aus praxisnaher Erfahrung und formaler…
News | Effizienz | IT-Security | Strategien
Ganzheitlicher Ansatz für die IT-Sicherheit
Für eine effektive Verteidigung sind integrierte, sorgfältig geplante und implementierte Strategien erforderlich. Zero Trust, Threat-Intelligence, Mitarbeitersensibilisierung und die Einführung vertrauenswürdiger Lösungen sind nur einige der Eckpfeiler einer effizienten Strategie. Der zunehmende Einsatz von KI bei Cybercrimes hat das Bedrohungsszenario komplexer gemacht. Bereits im Jahr 2023 sorgte der Fall eines Mitarbeiters eines britischen Unternehmens für…
News | IT-Security | Kommunikation
Transparente IT-Sicherheit für User:
Samsung Geräte jetzt mit IT-Sicherheitskennzeichen des BSI
Samsung hat am 23. Juli vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das IT-Sicherheitskennzeichen für Smartphones der aktuellen Galaxy A-Serienmodelle A26, A36 und A56 sowie für die Smart-TVs der Modellreihen des Jahres 2025 erhalten. In der Eschborner Deutschlandzentrale von Samsung übergab BSI-Präsidentin Claudia Plattner die Kennzeichen symbolisch an Man-Young Kim, Präsident Samsung Electronics in Deutschland. Samsung verpflichtet sich dazu, dass gekennzeichnete Produkte die geltenden Sicherheitsanforderungen des BSI erfüllen. Nutzer*innen profitieren von dieser Transparenz und erhalten Orientierung bei der Kaufentscheidung.
News | Infrastruktur | IT-Security | Services | Tipps
KRITIS-Prinzipien für den Mittelstand: IT-Sicherheit mit Struktur
In vielen mittelständischen Unternehmen läuft das Thema IT-Sicherheit noch zu sehr unter dem Radar. Es fehlen zum Beispiel klare Rollenverteilungen, die nötige Transparenz sowie definierte Notfallpläne. Es gibt jedoch funktionierende Vorbilder aus dem KRITIS-Bereich und fünf Prinzipien, die sich sofort übernehmen lassen. In puncto Cybersicherheit navigieren viele mittelständische Unternehmen im Blindflug. Laut einer Deloitte-Studie…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Services | Tipps
IT-Sicherheitsrecht: NIS2-Regierungsentwurf ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Cybernation
Mit dem Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie wird das deutsche IT-Sicherheitsrecht umfassend modernisiert und der angespannten Bedrohungslage im Cyberraum Rechnung getragen. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fällt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, das BSI-Gesetz (BSIG) zu novellieren und den Kreis der regulierten Organisationen um…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Services
Cybersicherheit nur auf dem Papier? Drei von fünf Angestellten erhalten keine regelmäßigen IT-Sicherheitsschulungen
Gerade kritische Sektoren wie Gesundheit und Kommunen haben bei Security Awareness Trainings Nachholbedarf. Mehr als 60 Prozent der deutschen Arbeitnehmenden bekommen keine regelmäßigen Security Awareness Trainings – trotz steigender Bedrohungslage durch Cyberangriffe. Die aktuelle Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins zeigt: Besonders kleine Unternehmen und kritische Branchen wie Gesundheit,…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Services
IT-Sicherheit: Datenschleuse kombiniert mit Data Loss Prevention
Denn Datenschleusen an jedem einzelnen Netzwerkeingang sind wünschenswert, aber unpraktikabel. USB-Sticks und andere tragbare Speichermedien gelten mittlerweile kaum noch als Gefahrenquelle – Bad USB sei doch schon ein alter Hut. Allerdings finden externe Speichergeräte häufiger den Weg in Unternehmensnetzwerke, als man denkt. Beim Kundentermin, in der Entwicklung, bei Wartungseinsätzen oder spontan im Büroalltag. …
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Services
IT-Fachleute setzen bei IT-Sicherheitsvorfällen auf lokale und ISO-zertifizierte Dienstleister
Vertrauen und Reaktionsgeschwindigkeit sind die wichtigsten Auswahlkriterien. Erfolgreiche Cyberangriffe sind längst keine Seltenheit mehr in Unternehmen und schnell existenzgefährdend, wie jüngst der Fall eines bekannten Serviettenherstellers zeigt. Bei der Auswahl von Dienstleistern zur Bewältigung der IT-Sicherheitsvorfälle vertrauen die meisten IT-Entscheiderinnen und -Entscheider (53 Prozent) deutschen Anbietern. Weitere wichtige Faktoren sind eine ISO-Zertifizierung und ein…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Marketing | Services
Künstliche Intelligenz in der IT-Sicherheit: Wie Partner mit KI-gestützter Security Neu- und Zusatzgeschäft generieren können
Künstliche Intelligenz spielt sowohl bei Cyberangriffen als auch bei der Cyberabwehr eine immer größere Rolle. Wer sich jetzt richtig aufstellt und marktführende KI-basierende Security-Lösungen ins Portfolio aufnimmt, sichert sich für die kommenden Jahre nachhaltiges Wachstum. Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Zukunftstechnologie, sagen drei Viertel der Unternehmen, die vom Branchenverband Bitkom über ihre Einstellung zu…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2025 | Security Spezial 3-4-2025
Wie moderne PAM-Strategien die IT-Sicherheit revolutionieren – Identitäten im Visier
Die Zahl digitaler Identitäten steigt explosionsartig. Der nahtlose Wechsel zwischen lokalen IT-Systemen und Cloud-Infrastrukturen sorgt für eine unübersichtliche Anzahl an menschlichen und maschinellen Identitäten, Zugriffen und Berechtigungen. Daraus resultierende Sichtbarkeitslücken untergraben klassische Netzwerksicherheitskonzepte.
News | IT-Security | Lösungen
Mehr IT-Sicherheit in Arztpraxen: tbs nutzt MXDR von G DATA
Der Schutz kritischer Patientendaten hat höchste Priorität. Aber um die IT-Sicherheit in medizinischen Einrichtungen steht es nicht zum Besten. Viele Praxen verfügen nicht über das notwendige Know-how oder die Ressourcen, um sich umfassend gegen Cyberangriffe zu schützen. Daher arbeiten viele Einrichtungen mit spezialisierten IT-Dienstleistern wie tbs zusammen. Das bayrische Systemhaus setzt zum eigenen und zum…
News | IT-Security | Services | Tipps | Ausgabe 1-2-2025 | Security Spezial 1-2-2025
Managed Extended Detection and Response – Mehr IT-Sicherheit für Unternehmen durch MXDR
Cyberattacken gehören für IT-Verantwortliche in allen Branchen zum Alltag. Die IT-Infrastruktur muss daher besonders gut geschützt werden, um die Verfügbarkeit sowie Integrität aller Daten zu gewährleisten. Dabei kommen die meisten Firmen nicht an der Expertise externer Dienstleister vorbei. Eine Lösung ist Managed Extended Detection and Response (kurz MXDR).