Mobile IT-Sicherheit – Mit dem Smartphone im Staatsdienst unterwegs

Ob Behörde, öffentliche Verwaltung oder Energieversorger: Samsung Knox Native bietet Regierungen, Behörden und Unternehmen eine hardwarebasierte Sicherheitslösung direkt im mobilen Gerät. Sie erfüllt strenge Anforderungen für die Verarbeitung von Verschlusssachen.
E-Mails im Streifenwagen abrufen, Personendaten bei einer Fahrzeugkontrolle prüfen oder im Auslandseinsatz Dokumente versenden – das Arbeiten im Staatsdienst wird immer mobiler. Doch oft sind Smartphones oder Tablets von Beamtinnen und Beamten unzureichend geschützt. Behörden stehen vor der Herausforderung, die eigene Informations- und Kommunikationsinfrastruktur mit zum Teil hochsensiblen Daten gegen unbefugten Zugriff abzusichern.
Smartphones als Einfallstor für Hacker. Das Mobile Security Management zu verbessern, sollten nicht nur Unternehmen, sondern auch Staat und Verwaltung fest im Blick haben. Denn: Kriminelle haben es auf sensible, personenbezogene Informationen abgesehen – und nutzen gezielt auch Sicherheitslücken von Smartphones und Tablets. Häufig mit Erfolg, da viele Endpunkte innerhalb der IT-Infrastruktur nicht ausreichend geschützt sind. Je mehr mobile Endgeräte für unternehmenskritische Aufgaben genutzt werden, desto stärker müssen sich Behörden und Betriebe um die Sicherheit dieser Geräte kümmern. Sich gegen die immer raffinierteren Cyberangriffe zu wappnen, muss ganz oben auf der Agenda von Entscheidungsträgern stehen. Das gilt besonders für die Bearbeitung von Verschlusssachen, ob in der Bundesverwaltung oder der Landesbehörde.
Eingebaute Sicherheit mit dem BSI entwickelt. Um den wachsenden Anforderungen nachzukommen, braucht es Konzepte, die die Sicherheit von sensiblen Daten und Identitäten deutlich erhöhen können. Mit Samsung Knox Native ist eine Lösung verfügbar, die sichere Kommunikation schnell und einfach möglich macht. Das beginnt schon bei der Hardware: In Zusammenarbeit mit dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) wurde Knox Native direkt in die Samsung Smartphones und Tablets integriert [1]. Sensible Daten werden auf einer vom Rest des Geräts isolierten Sicherheitsebene gespeichert; die Verschlüsselung folgt den BSI-Spezifikationen und basiert auf kryptographischen Schlüsseln.
Der Clou: Die Lösung kommt ohne externe SD-Karten oder zusätzliche Software aus. Ein evaluierter Hardware-Anker bildet das Herzstück, der mithilfe des integrierten BSI Java Card Applets personenspezifische und klassifizierte Daten verschlüsselt und sie fälschungssicher lokal auf dem Gerät speichern kann. Native Funktionen wie E-Mail, Kalender und Kontakte können so genutzt werden – zum Beispiel in Ministerien, bei der Polizei oder in der öffentlichen Verwaltung.
Samsung Knox Native für Verschlusssachen. Mit Samsung Knox Native steht der sicheren und schnellen Bearbeitung von Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades »VS – Nur für den Dienstgebrauch« (VS-NfD) nichts mehr im Wege. Und Daten können sicher vor Hackern und Malware geschützt werden. Mit dem Geheimhaltungsgrad gehen spezielle Sicherheitsanforderungen für die Verwahrung und Verbreitung der Informationen einher, damit nur befugte Personen darauf Zugriff haben. Beamte mit der entsprechenden Freigabe nutzen die Devices für die Bearbeitung und die Übermittlung dieser sensiblen Daten. Sie können Smartphones und Tablets für die Bürokommunikation mit der Leitstelle einsetzen, Mails abrufen und haben Zugriff auf Kontakte.
Samsung Knox Suite für eine nahtlose Verwaltung. Samsung unterstützt nicht nur in Sachen Devices, sondern bietet auch Lösungen und Services zur Absicherung, Bereitstellung und Verwaltung der mobilen Geräteflotte innerhalb eines hybriden Set-ups. Dafür steht die Samsung Knox Suite bereit: Das Tool-Set bündelt alle Knox-Produkte wie Enrollment, Manage, SDS EMM On-Premises, E-FOTA oder Asset Intelligence für die IT-Administration. Damit lassen sich unterschiedliche Prozesse abdecken: von der automatischen Ersteinrichtung über die Durchsetzung geltender Sicherheitsrichtlinien bis hin zum Update-Management – effektiv und über den gesamten Lebenszyklus der mobilen Geräte hinweg.
Smartphone statt Smartcard. Weitere Einsatzszenarien für Knox Native finden sich darüber hinaus in Unternehmen wie Energieversorger, Banken oder andere Organisationen mit hohen Sicherheitsstandards. Sie können profitieren – beispielsweise, wenn Mobilgeräte herkömmliche Smartcards als Mobile-Access-Lösung für die Zutritt- und Identitätskontrolle ersetzen. Dabei handelt es sich um vertrauenswürdige digitale Identitäten, die in einer sicheren mobilen App hinterlegt sind.
Hier kann Knox Native als hardwarebasierte Sicherheitslösung seine volle Stärke ausspielen und mithilfe des integrierten BSI Java Card Applets personenspezifische und klassifizierte Daten verschlüsseln. Das Smartphone wird damit zur Alternative für die Smartcard und kann in eine bestehende Zertifikats- oder PKI-Infrastruktur (Public Key Infrastructure) eingebunden werden. Solch eine Lösung bietet eine hohe Benutzerfreundlichkeit: User haben ihr Smartphone immer griffbereit, statt mehrere Ausweise oder Chipkarten mit sich zu tragen.
Zum anderen verlieren sie ihr Smartphone auch seltener. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Hände von Unbefugten gelangt und es zum Identitätsdiebstahl kommt.
Außer der Zugangskontrolle zu Gebäuden sind Mobile-Access-Lösungen auch für den Zugriff auf gesicherte Rechner und Software geeignet. Weitere Anwendungsszenarien sind Mobilgeräte, die als Guthabenkarte für sichere Transaktionen fungieren, beispielsweise im Betriebsrestaurant – oder in der Polizeikantine.
Tuncay Sandikci,
Director MX B2B
bei Samsung
[1] Verfügbar für
Galaxy Z Fold5,
Galaxy Z Flip5,
Galaxy S24 5G Enterprise Edition,
Galaxy S24 Ultra 5G,
Galaxy S23 5G Enterprise Edition,
Galaxy S23 Ultra 5G Enterprise Edition,
Galaxy XCover6 Pro Enterprise Edition,
Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition,
Galaxy Tab S8 + 5G Enterprise Edition
Illustration: © Oiiobas, GenAI, Jenderali The Kokomonk | Dreamstime.com
Ausgabe 9-10-2025
