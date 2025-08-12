Samsung hat am 23. Juli vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das IT-Sicherheitskennzeichen für Smartphones der aktuellen Galaxy A-Serienmodelle A26, A36 und A56 sowie für die Smart-TVs der Modellreihen des Jahres 2025 erhalten. In der Eschborner Deutschlandzentrale von Samsung übergab BSI-Präsidentin Claudia Plattner die Kennzeichen symbolisch an Man-Young Kim, Präsident Samsung Electronics in Deutschland. Samsung verpflichtet sich dazu, dass gekennzeichnete Produkte die geltenden Sicherheitsanforderungen des BSI erfüllen. Nutzer*innen profitieren von dieser Transparenz und erhalten Orientierung bei der Kaufentscheidung.

Das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ist ein offizielles Label, das Nutzerinnen und Nutzern prominent über die IT-Sicherheit eines digitalen Produkts informiert. Das Kennzeichen soll so zum Kaufargument werden, denn IT-Sicherheit zählt auch bei smarten Endgeräten [1]. Es zeigt, dass die Anforderungen der europäischen Sicherheitsstandards für mobile Endgeräte (BSI TR-03180 A) sowie für smarte Verbrauchergeräte (ETSI EN 303 645, BSI TR-03173) durch Samsung geprüft wurden und für die Dauer des Kennzeichens eingehalten werden.

Am 23. Juli 2025 überreichte Claudia Plattner, Präsidentin des BSI, die IT-Sicherheitskennzeichen für die Samsung Galaxy Geräte A26, A36 und A56 der aktuellen A-Serie sowie die Smart-TVs der Modellreihen des Jahres 2025 in Eschborn an Samsung. Damit ist Samsung der erste Anbieter, der das Kennzeichen für „mobile Endgeräte“ und »Smart-TVs« erhält.

»Gemeinsam mit dem BSI machen wir uns bereits seit vielen Jahren dafür stark, Nutzerinnen und Nutzer, Unternehmen und Behörden sichere Kommunikation zu bieten und Orientierung bei der Kaufentscheidung zu geben«, sagt Man-Young Kim, Präsident bei der Samsung Electronics GmbH. »Dass wir als erster Hersteller das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI für Smartphones und Smart-TVs erhalten, bestätigt uns in unseren Zielen und zeigt, dass bei Samsung Cybersecurity einen hohen Stellenwert hat. Wir freuen uns, dass Nutzerinnen und Nutzer dieses Label zukünftig nutzen können, um sich verlässlich über Produkte zu informieren.«

Das IT-Sicherheitskennzeichen wird nach Plausibilitätsprüfung durch das BSI an digitale Produkte verliehen. Der Hersteller prüft vorab die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen des BSI. Über die Laufzeit des Kennzeichens prüft die BSI-Marktaufsicht die Einhaltung der Anforderungen stichprobenartig anlasslos und anlassbezogen. Im Ergebnis erhalten Verbraucher*innen eine nützliche Orientierungshilfe: Per QR-Code gelangen sie auf eine individuelle Produktinformationsseite beim BSI. Dort können sie sich schnell und einfach über die erfassten Sicherheitseigenschaften eines Produkts informieren – und auf einen Blick das Herstellerversprechen für ein angemessenes IT-Sicherheitsniveau erkennen. Samsung wird das IT-Sicherheitskennzeichen in Kürze auch für weitere Produktserien beantragen.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner: »Ich gratuliere Samsung Electronics zum ersten IT-Sicherheitskennzeichen für Smart TVs und für mobile Endgeräte! Für die allermeisten ist besonders das Smartphone fest im Alltag verankert. Umso wichtiger ist es, dass Hersteller kontinuierlich an dessen Cybersicherheit arbeiten. Ich freue mich, dass das Unternehmen Samsung Electronics sein Engagement für und die Investition in die Informationssicherheit nun mit dem IT-Sicherheitskennzeichen für seine Kundinnen und Kunden auch sichtbar macht.«

Samsung arbeitet beim Thema IT-Sicherheit seit Jahren eng mit dem BSI zusammen. So haben Samsung und das Bundesamt unter anderem mit Samsung Knox Native eine Lösung für sichere mobile Kommunikation entwickelt, die sich insbesondere für Behörden und Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen eignet.

Bild: © Samsung

