Test verrät, ob Apps Ihre Gespräche am Smartphone mitverfolgen

VPN-Experten haben einen Test konzipiert, mit dem Verbraucher überprüfen können, ob ihre Geräte Gespräche mithören, um gezielte Werbung zu schalten.

Während sich das Gerät in der Nähe befand, wurden bewusst Gespräche über Lieblingstiere, zufällig gewählte Länder und Mode geführt, um herauszufinden, wie lange es dauert, bis Werbung zu diesen Themen angezeigt wird.

Nach diesen Gesprächen über die jeweiligen Themen erhielten die Experten gesponserte Social-Media-Beiträge für alles Mögliche, von Reisezielen bis hin zu Tierschutzorganisationen.

Diese Praktiken sind nicht unrechtmäßig, solange ein Nutzer in den AGB einer App zugestimmt hat, dass Geräte die persönlichen Daten sammeln dürfen.

NordVPN rät den Nutzern, selbst zu testen, ob ihr Gerät sie ausspioniert und empfiehlt, die Berechtigungen zu überprüfen, die sie ihren Apps erteilt haben.

Ja, das Handy hört wirklich mit! Ein einfacher Test, der von NordVPN-Experten konzipiert wurde, zeigt, wie sich herausfinden lässt, ob das Gerät Gespräche belauscht.

Smartphones hören über das eingebaute Mikrofon des Geräts mit. Dies ist meist eingeschaltet, damit virtuelle Assistenten Sprachbefehle erkennen können.

Diese virtuellen Assistenten hören aber auch Gespräche im Hintergrund mit, um den Nutzern personalisierte Werbung zu senden, die auf den Gesprächsthemen basiert.

NordVPN-Experten haben daher den Test gemacht, um herauszufinden, was genau der Auslöser dafür sein könnte.

Einer der NordVPN-Experten untersuchte, ob die Erwähnung von zufällig ausgewählten Ländern zu einer Zunahme von Werbung von Reisebüros und anderen Unternehmen der Tourismusbranche für dieses Land führen würde.

Der Experte sprach darüber, dass er gerne Saudi-Arabien besuchen würde. Daraufhin erhielt er Facebook-Anzeigen von Booking.com für Hotels in der Stadt Al-Ula. Zwei Tage später wurde Saudi-Arabien in einer App angezeigt und drei Tage später erschienen Anzeigen für Hotels in Al-Ula.

Ein weiterer Experte sprach währenddessen über ein zufällig gewähltes Tier – in diesem Fall über Orang-Utans. Einen Tag später erhielt er Werbeanzeigen von Orang-Utan-Hilfsorganisationen.

Die Rechtmäßigkeit dieser Praxis hängt vom Einverständnis der Nutzer ab. Wenn die Nutzer den Nutzungsbedingungen zustimmen oder die Einstellungen so anpassen, dass das Mithören erlaubt ist, ist es legal. Jegliche App-Überwachung ohne Zustimmung ist jedoch illegal. Verbraucher können testen, ob ihr Telefon mithört, indem sie ein bestimmtes Thema in der Nähe ihres Geräts besprechen und danach beobachten, ob in den folgenden Tagen oder Wochen entsprechende Anzeigen erscheinen.

Einfacher Test in vier Schritten, um festzustellen, ob das Handy mithört:

Wählen Sie ein einzigartiges Thema: Wählen Sie ein Thema, über das Sie noch nie gesprochen haben und nach dem Sie noch nicht online gesucht haben.

Das Thema sollte nicht in Zusammenhang mit Ihren üblichen Interessen oder Ihrem üblichen Online-Verhalten stehen. Sprechen Sie über das Thema: Führen Sie über mehrere Tage hinweg mehrere Gespräche in der Nähe Ihres Telefons über das von Ihnen gewählte Thema.

Verwenden Sie spezifische Wörter, die mit Ihrem gewählten Thema in Zusammenhang stehen. Wenn Sie beispielsweise noch nie darüber nachgedacht haben, ein bestimmtes Land zu besuchen, beginnen Sie, über Hotels für diesen Ort oder Sehenswürdigkeiten zu sprechen. Nutzen Sie Ihr Handy wie gewohnt: Verwenden Sie Ihr Telefon wie gewohnt, aber suchen Sie nicht nach Inhalten, die mit Ihrem Wahlthema in Zusammenhang stehen, und interagieren Sie nicht damit.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon während Ihres Gesprächs in der Nähe ist, aber ändern Sie nichts an der Art und Weise, wie Sie es verwenden. Abwarten, beobachten und analysieren: Achten Sie in den darauffolgenden Tagen oder Wochen genau auf die Anzeigen, die Sie auf Ihrem Telefon und anderen Geräten sehen.

Sehen Sie Anzeigen zu Ihrem Thema, die in Apps, auf Webseiten oder auf Social-Media-Plattformen erscheinen? Wenn Sie Anzeigen zu Ihrem gewählten Thema sehen, kann dies darauf hinweisen, dass Ihr Telefon mitgehört und diese Informationen für die gezielte Werbung verwendet hat.

Marijus Briedis, Chief Technology Officer bei NordVPN , sagt: »Es geht um etwas, dass uns allen schon einmal in unserem digitalen Leben begegnet ist – eine Werbung erscheint für etwas, worüber wir erst kürzlich gesprochen haben. Obwohl wir sie normalerweise als harmlos oder sogar notwendig abtun, sind sie ein Indikator dafür, dass Nutzer ihrem Gerät weitgehenden Zugriff auf ihre persönlichen Daten und Interessen gewähren.

Um die Privatsphäre zu schützen, sollten Nutzer die App-Berechtigungen auf ihren Geräten überprüfen und einschränken. Man sollte besonders achtsam mit dem Zugriff auf Mikrofon und Standort umgehen. Wer sich diese Mühe nicht macht, bezahlt die Bequemlichkeit mit seiner Privatsphäre.

Es empfiehlt sich zudem, regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen in den sozialen Medien zu überprüfen und darauf zu achten, welche Informationen man mit anderen online teilt. Selbst scheinbar harmlose Details können für gezielte Werbung oder für böswilligere Zwecke verwendet werden. Man kann seine Online-Kommunikation und sensiblen Daten auch verschlüsseln, indem man einen VPN-Dienst wie NordVPN verwendet, wenn man sich mit öffentlichen WLAN-Netzwerken verbindet, um so eine Überwachung zu verhindern.«

Marijus Briedis gibt Nutzern sechs Tipps zum Schutz der Privatsphäre auf dem Smartphone:

Nutzen Sie ausschließlich verifizierte Downloads: Laden Sie Apps, insbesondere virtuelle Assistenten, nur aus offiziellen Stores herunter. Bei Drittanbietern kann es sein, dass häufig keine Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden, sodass Ihr Gerät Schadsoftware ausgesetzt sein kann. Inoffizielle Apps können ebenfalls ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Prüfen Sie die App-Berechtigungen: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre App-Berechtigungen. Lehnen Sie unnötige Zugriffsanfragen auf Ihr Mikrofon, Ihre Kamera oder Ihren Standort ab. Dies sind oft Warnsignale für das Sammeln von Daten. Entfernen Sie unbekannte Apps sofort, da sie von Cyberkriminellen stammen könnten.

Verwalten Sie die Daten Ihrer Sprachassistenten: Sprachassistenten sind wahre Daten-Goldminen. Nutzer von Google und Alexa sollten regelmäßig ihren Sprachverlauf löschen. Diese Daten werden zwar zur Verbesserung des Dienstes verwendet, stellen jedoch bei einem Datenleck ein Risiko für die Privatsphäre dar. Denken Sie daran, dass Ihre Sprachbefehle viel über Ihr Privatleben verraten können.

Verwenden Sie ein starkes VPN: Ein virtuelles privates Netzwerk ist heute eine Notwendigkeit. Hochwertige VPNs wie NordVPN verschlüsseln Ihren gesamten Datenstrom und erschweren es Cyberkriminellen erheblich, Ihre Informationen abzufangen. Dies ist besonders in öffentlichen WLAN-Netzwerken von entscheidender Bedeutung.

Vergessen Sie Ihre Software-Updates nicht: Veraltete Software ist wie eine unverschlossene Tür. Bei regelmäßigen Updates geht es nämlich nicht nur um neue Funktionen, sondern auch um wichtige Sicherheitspatches. Wenn Sie Updates hinauszögern, bieten Sie Hackern eine einfache Möglichkeit, Ihre Geräte anzugreifen. Aktualisieren Sie Ihre Geräte daher stets zeitnah.

Nutzen Sie eingebaute Sicherheitsfunktionen: Verwenden Sie die Sicherheitstools Ihres Smartphones. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Die iOS-Nutzer sollten »Daten löschen« aktivieren, während Android-Nutzer verschlüsselte Backups und »Mein Gerät suchen« verwenden sollten. Diese Tools sind eine notwendige Sicherheitsgrundlage.

