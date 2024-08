Cybersicherheit: Werden Versicherungsprämien gegen Cyberkriminalität unbezahlbar?

Der Markt für Cyberversicherungen hat sich in den letzten Jahren teils drastisch verändert. Die steigenden Ausgaben aufgrund von Cyberkriminalität setzen Versicherungsnehmer und Versicherer gleichermaßen unter Druck. Laut jüngster Prognosen belaufen sich diese Ausgaben weltweit voraussichtlich innerhalb der nächsten vier Jahre auf schwindelerregende 23,8 Billionen Dollar [1]. Eine der Folgen ist, dass Versicherer künftig vor Rentabilitätsproblemen stehen werden. Dazu kommen Bedenken, ob Cyberrisiken künftig überhaupt noch versicherbar sind. Die Auswirkungen sind bereits spürbar.

Die Prämien sind zuletzt stark gestiegen und machen Cyberversicherungen zunehmend unerschwinglich. Nicht wenige entscheiden sich deshalb dafür, lieber die Deckung ihrer Versicherung zu verringern und stattdessen stärker in die Cybersicherheit selbst zu investieren [2]. Neben Prämienanpassungen haben Versicherer noch einen anderen Hebel, ihre Kosten zu senken: Sie schränken den Versicherungsschutz ein – und das, während gleichzeitig die Compliance-Anforderungen strenger werden. Im Vereinigten Königreich hat das Information Commissioner’s Office (ICO) beispielsweise damit begonnen, Firmen und Organisationen, die von Datenschutzverletzungen betroffen waren, publik zu machen.

Angesichts dieser Herausforderungen gänzlich auf eine Cyberversicherung zu verzichten ist für kein Unternehmen eine sinnvolle Option. Schon gar nicht für Finanzdienstleister. Im Ernstfall kann eine Cyberversicherung für das wirtschaftliche Überleben entscheidend sein. Cyberkriminelle sind bei ihren Angriffen so rücksichtlos wie kreativ. Kommt es zu einer Sicherheitsverletzung, sind Firmen auf eine sofortige Kostendeckung angewiesen, um die Schäden zu beheben. Idealerweise schließt die Deckung auch indirekte Kosten ein, wie sie etwa durch die Auswirkungen auf die Lieferkette und das Ökosystem insgesamt entstehen können.

Gerade für Banken und Finanzdienstleister stellt sich die Frage, wie sie weiterhin versicherbar bleiben wollen und das zu einem erschwinglichen Prämienvolumen. Der Schlüssel liegt in einem soliden Sicherheitskonzept, das auch der Prüfung durch einen Versicherer standhält.

Sicherheitsnachweise erbringen

Cyberversicherer werden beim Thema Risikobewertung/Risk Assessment immer anspruchsvoller. Viele schließen mittlerweile nationalstaatlich gestützte Angriffe in ihren Policen aus und überprüfen vorhandene Sicherheitsmaßnahmen. Werden diese als unzureichend bewertet, kann die Police gänzlich abgelehnt werden oder der Abschluss kommt nur zu deutlich höheren Prämien zustande. Einige Versicherer sind inzwischen dazu übergegangen, Verstöße durch eigene forensische Experten einschätzen zu lassen, bevor sie Mittel zur Deckung freigeben.

Damit die Prämien erschwinglich bleiben, müssen Firmen einen umfassenden Einblick in ihre Sicherheitsvorkehrungen zulassen. Dazu gehört beispielsweise der Nachweis, dass verschiedene Sicherheitsmodelle evaluiert und in den Bereichen Infrastruktur, Datenmanagement, mobile Geräte, Netzwerk, Anwendungen, Endgeräte und E-Mail-Sicherheit die bestmöglichen Lösungen implementiert wurden. Gut dokumentierte Verfahren für das Schwachstellenmanagement und Pläne für die Vorfallsreaktion sind ebenfalls bedeutsam.

Bei der Auswahl von Sicherheitslösungen sollte man sich für solche entscheiden, die von renommierten, unabhängigen Software-Rating-Agenturen genau geprüft und deren Wirkungsgrad als »hoch« bewertet wurde. Das bietet beiden Seiten, Versicherern und Versicherungsnehmern, die notwendige Gewährleistung.

Ressourcenzuweisung und Fachwissen

Ein wichtiges Kriterium bei der Risikobewertung durch einen Versicherer ist der Umfang der für die IT-Sicherheit bereitgestellten Ressourcen. Versicherer haben inzwischen erkannt, dass es kaum mehr bezahlbar ist, entsprechendes Fachwissen intern vorzuhalten. Die Auslagerung an seriöse Managed-Service-Anbieter wird deshalb oftmals positiv bewertet.

Anwendungssicherheit

Der Fokus von Sicherheitsmaßnahmen hat sich auf den Schutz von APIs, Cloud-Sicherheit und Bot-Management verlagert. Beim Thema Applikationssicherheit sollten Firmen auf die Herkunft ihrer Lösungen und auf deren Wartungsfreundlichkeit hinweisen. Versicherer sind naturgemäß misstrauisch bei Lösungen, die sich nur schwer patchen lassen, weil sie ein höheres Risiko darstellen.

Man darf nicht außer Acht lassen, dass selbst die besten Sicherheitslösungen kompromittiert werden können, wenn sie nicht optimal eingesetzt werden. Wenn beispielsweise die Multi-Faktor-Authentifizierung nur für Desktop- und Schlüsselanwendungen implementiert wird, während scheinbar weniger wichtige Server vernachlässigt werden, entstehen potenzielle Schwachstellen. Erst kürzlich wurde eine neue Phishing-as-a-Service (PhaaS)-Plattform unter dem dem Namen ONNX Store gesichtet, die sich speziell gegen Finanzdienstleister richtet. Mit Hilfe von Telegram-Bots haben Cyberkriminelle die Möglichkeit, Phishing-Kampagnen zu lancieren und die Vorkehrungen einer Multi-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.

Kampf gegen Phishing- mit Technologie und Training

Phishing per E-Mail ist nach wie vor eine der gängigsten Methoden und kommt bei fast allen Angriffen zum Tragen. Firmen sollten in moderne Technologien investieren, die auch vor neuartigen Bedrohungen wie QR-Codes, QakBot und URL-Umleitungen schützen. Das können neue Produkte und Lösungen ebenso sein, wie bereits vorhandene mit soliden Entwicklungsplänen. Dazu sollte immer eine gründliche Due-Diligence-Prüfung kommen, ebenso wie eine ordnungsgemäße Implementierung und rigorosen Testaktivitäten. Versicherer kennen die mit Phishing verbundenen Risiken und schätzen sie durchaus realistisch ein. Das zeigt sich deutlich an den detaillierten Informationen, die mittlerweile zu den Sicherheitsmaßnahmen für Endgeräte und E-Mail abgefragt werden. Ein guter Nachweis, dass Firmen die bestehenden Risiken dauerhaft senken wollen, sind umfassende Security-Awareness-Programme. Gerade das Dauerfeuer durch Phishing-Angriffe fordert ständige Aufmerksamkeit. Professionelle Kriminelle nutzen fortschrittliche Techniken und KI-basierende Technologien für immer raffiniertere Betrugsversuche. Ein vorausschauender Ansatz, der auch die potenziellen Folgen abmildert, kann beim Aushandeln der Versicherungsprämie vorteilhaft sein.

Zwei, die zusammengehören: Cybersicherheitsmaßnahmen und Versicherungsprämien

In dem Maße, in dem sich Cyberbedrohungen weiterentwickeln, werden Sicherheitsmaßnahmen und Versicherungsprämien immer enger miteinander verknüpft. Unternehmen, die ein umfassendes, proaktives Sicherheitskonzept vorweisen (inklusive von Investitionen in Technologien, Ressourcen und die Schulung der Benutzer) sichern sich eher als andere günstige Bedingungen.

Dazu sollten Versicherungsnehmer sich auf die obigen Schlüsselbereiche konzentrieren und den Versicherern überzeugende Nachweise zur Sicherheitslage insgesamt liefern können. Das gewährleistet nicht nur bestmöglichen Schutz vor Bedrohungen, sondern stellt auch sicher, dass sie zu erschwinglichen Tarifen versicherbar bleiben.

Cyberbedrohungen werden immer komplexer und kostspieliger. Der beschriebene Ansatz sorgt langfristig für Resilienz und gewährleistet das wirtschaftliche Überleben.

David Corlette, VP Product Management, VIPRE Security Group

