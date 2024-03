»Super iPaaS« – eine Plattform der Plattformen: Das »Konnektivitäts-Chaos« beenden

Mit einer KI-gestützten iPaaS-Lösung für Unternehmen lassen sich unglaublich vernetzte Erlebnisse für Kunden, Mitarbeiter und Partner erschaffen. »manage it« sprach mit Dr. Stefan Sigg, CPO der Software AG, um zu erfahren wie alle Arten von Anwendungen, Daten, B2B, Events und APIs auf einer einheitlichen Plattform umfassend zusammengeführt werden.



Herr Dr. Sigg, warum ist eine nahtlose ­Inte­gration in der heutigen schnelllebigen Geschäftsumgebung entscheidend, und welche potenziellen Konsequenzen hat es, wenn Integrationssysteme nicht ordnungsgemäß funktionieren?

Unternehmen arbeiten mit einer Vielzahl von Anwendungen, Cloud-Diensten und Partnern zusammen. Wenn Integrationssysteme nicht richtig arbeiten, können schwerwiegende Konsequenzen auftreten. Unternehmen benötigen daher eine Lösung, die eine sichere und nahtlose Integration von Anwendungen, Daten und Cloud-Diensten gleichzeitig ermöglicht, und zwar über eine einzige Plattform. Häufig verwenden sie aber verschiedene Integrationsplattformen. Wir nennen es das »Konnektivitäts-Chaos«: viele Versuche, Daten und Anwendungen zu integrieren, die leider häufig scheitern.

Dr. Stefan Sigg,

CPO der Software AG



Worauf sollten Unternehmen bei der Wahl einer Integrationslösung achten?

Eine zukunftsfähige Integrationsplattform sollte Agilität, Produktivität und Governance kombinieren. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn über eine differenzierte, umfassende, KI-gestützte Integrationsplattform können mehrere Integrationsmuster zusammengeführt werden. Es gibt sechs zentrale Merkmale für die Auswahl der richtigen KI-gestützten Integrationsplattform:

Die Integrationsplattform sollte verschiedene Tools und isolierte Umgebungen in einer einheitlichen Lösung zusammenführen.

Eine zentrale Steuerungsebene, die eine einheitliche Sicht auf die Verwaltung und das Monitoring der Integra­tions­aktivitäten bietet, sollte inbegriffen sein. Andererseits sollte die Ausführung verteilt erfolgen.

Eine zukunftsorientierte Integrationsplattform sollte die operative und analytische Ebene zusammenbringen. So entsteht eine ganzheitliche Sicht auf Daten, und eine fundiertere Entschei­dungsfindung wird möglich.

Eine gute Integrationsplattform bringt verschiedene Integrationsanforderungen zentral zusammen und macht die Verwaltung separater Anbieter überflüssig.

Die Integration sollte einfach und intuitiv zu gestalten sein. Dank generativer KI können Nutzer über konversationelle Schnittstellen mit dem System interagieren. So sinkt der manuelle Aufwand fürs Coding, das System bleibt nutzerfreundlich und intuitiv bedienbar.

Die externe Regulierung und interne Dezentralisierung von Integrationen erfordern Leitplanken. Mit zentraler Kontrolle und verteilter Ausführung können Integrationen überall sicher und zuverlässig ausgeführt werden.

Traditionelle Integrationsplattform-as-a-Service-Lösungen (iPaaS ) bieten in der Regel nicht alle diese Funktionen in einer einzigen Lösung. Wir bieten Unternehmen die Kombination dieser Funktionalitäten und nennen unsere Plattform daher eine »Super iPaaS« – eine Plattform der Plattformen.



Was sind Beispiele aus verschiedenen Branchen, die die Auswirkungen von Integrationsproblemen verdeutlichen, und wie kann Super iPaaS diese branchenspezifischen Herausforderungen bewältigen?

Im Einzelhandel beispielsweise erschwert eine schlechte Integration den Austausch von Echtzeitdaten zwischen verschiedenen Verkaufsstellen, Online-Shops und Lagerhäusern. Dies kann zu Bestandsproblemen, fehlerhaften Informationen zu Produktverfügbarkeiten und damit enttäuschten Kunden führen. Eine »Super iPaaS« kann eine nahtlose Integration der Vertriebskanäle ermöglichen und Echtzeitdaten über die gesamte Lieferkette hinweg bereitstellen.

In der Fertigungsindustrie sind Integrationsprobleme besonders kritisch. Eine unzureichende Integration von Produktionsanlagen, Lieferanten, Logistikdienstleistern und ERP-Systemen kann zu Unterbrechungen in der Lieferkette, ineffizienten Produktionsabläufen und Qualitätsproblemen führen. Super iPaaS integrieren verschiedene Systeme, Partner und Datenanalysen umfassend.



Cloud-Strategie: Welche Veränderungen ergeben sich, wenn Unternehmen den Großteil ihrer IT-Assets in die Cloud verlagern? Welche Anforderungen ergeben sich dadurch an die Unternehmensintegrationslösung?

Verlagern Unternehmen den Großteil ihrer IT-Assets in die Cloud, können sie flexibler auf Anforderungen reagieren und ihre IT-Ressourcen bedarfsgerecht und kostenoptimiert skalieren. Zusätzliche Ressourcen lassen sich schnell hinzufügen oder reduzieren, je nach Anforderungen.

Bei der Verlagerung in die Cloud müssen Unternehmen verschiedene Cloud-Plattformen, APIs und Datenformate verwalten. Häufig bleiben Kernsysteme auch »on premises«, werden also gar nicht in die Cloud verlagert. Hier bedarf es einer hybriden, Multi-Cloud- und einheitlichen Unternehmensintegrationslösung.



KI: Wie unterscheidet sich die Nutzererfahrung von Super iPaaS mit generativer KI und einer konversationsbasierten Benutzeroberfläche von herkömmlichen iPaaS-Lösungen, und wie vereinfacht dies Integrationsaufgaben?

Super iPaaS verfügt wahlweise über eine konversationsbasierte Nutzeroberfläche. Damit können Nutzer, die nicht sehr IT-affin sind, in natürlicher Sprache und intuitiv mit dem System interagieren, anstatt komplexe technische Begriffe oder Skriptsprachen verwenden zu müssen. Anstatt beispielsweise manuell Integrationslogiken zu erstellen, können Nutzer Anweisungen in Alltagssprache geben. Das System generiert automatisch Integrationsworkflows.

Die generative KI von Super iPaaS analysiert die Informationen und Anforderungen und generiert automatisch Vorschläge für Integrationsflüsse. Dabei werden Muster in den verfügbaren Datenquellen erkannt und intelligente Empfehlungen für die Integrationsschritte gegeben. Dies spart Zeit und Aufwand bei manuellen Integrationslogiken und beschleunigt den Integrationen erheblich.



Welche Risiken sind mit der Digitalisierung verbunden, insbesondere in Bezug auf Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen?

Zu den Risiken der Digitalisierung gehören Phishing und Social Engineering, gegen die sich Unternehmen mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen schützen müssen. Unsere Integrationslösung bietet eingebaute Sicherheits- und Governance-Funktionen, um diese Risiken anzugehen. Durch die Implementierung von Zugriffskontrollmechanismen können bei uns etwa nur autorisierte Nutzer auf die Plattform und die integrierten Systeme zugreifen. Die Datenverschlüsselung gewährleistet, dass selbst bei unbefugtem Zugriff die Daten nicht lesbar sind.

Vielen Dank für das Interview.