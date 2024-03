Cyberversicherungslösungen – Die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts

Cyberkriminalität ist äußerst lukrativ, sie ist auch deshalb die am schnellsten wachsende Branche weltweit. Angesichts dieser Entwicklung, bei der Unternehmen jeglicher Größe und Branche ins Visier geraten, wächst die Notwendigkeit professioneller Unterstützung im Bereich der Cybersicherheit schnell. Vor diesem Hintergrund positioniert sich die Ecclesia Cyber als zuverlässiger Partner und unterstützt Unternehmen mit maßgeschneiderten Versicherungslösungen und einem hochwertigen Expertennetzwerk aus dem Bereich Cybersicherheit.

Betrachtet man die Entwicklungen und Prioritäten im Versicherungswesen über die Jahrhunderte hinweg, sieht man schnell, dass jede Ära ihre spezifischen Risiken und Herausforderungen hatte, denen mit innovativen (Versicherungs)Lösungen begegnet wurde. Aus diesem Blickwinkel kann die Cyberversicherung als das zeitgenössische Pendant zur klassischen Feuerversicherung des 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Diese Analogie spricht für sich, da die Relevanz von und das Bewusstsein für Cyberrisiken in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat – und das zu Recht.

So ist auch die steigende Nachfrage speziell nach Cyberversicherungen ein eindeutiger Indikator für ihre Bedeutung. Vor allem bei Unternehmen hat sich die Wahrnehmung grundlegend gewandelt. Während Cyberversicherungen in der Vergangenheit oft nur als ein nettes Zusatzangebot gesehen wurden, das man optional als Ergänzung zum bestehenden Versicherungsschutz in Erwägung ziehen könnte, erkennen heute immer mehr Unternehmen, dass sie vielmehr ein unverzichtbarer Bestandteil einer umfassenden und proaktiven Sicherheitsstrategie ist.

Dieses Umdenken ist nicht nur auf die Zunahme von Cyberangriffen zurückzuführen, sondern auch auf das wachsende Verständnis der potenziellen finanziellen und reputationsbezogenen Schäden, die solche Angriffe verursachen können.

Auch durch neue Regularien, wie die EU-Network and Information Security Directive (NIS 2), verschärft sich die Haftung von Unternehmensleitern in Bezug auf Informationssicherheit. Sie erhöht den Stellenwert und die Notwendigkeit eines passenden Cyberversicherungsschutzes.

Warum sind Cyberversicherungen anders als andere Versicherungen? Das Vorgehen von Versicherungsgesellschaften stellt im Kontext von Cyberrisiken eine fundamentale Abweichung von traditionellen Versicherungsprozessen dar. Im konventionellen Versicherungsszenario wird der Versicherer typischerweise erst dann ins Geschehen eingebunden, wenn der Schadensfall bereits eingetreten ist und sich dessen Auswirkungen deutlich manifestieren. In einer solchen Konstellation hat der Versicherer wenig bis keinen Einfluss auf den Schadensverlauf oder die Schadensentwicklung.

Bei Cyberrisiken zeigt sich jedoch eine völlig andere Dynamik. Hier erfordert bereits ein potenzielles oder entstehendes Risiko (Verdachtsfall) ein sofortiges Eingreifen und Unterstützung, selbst dann, wenn das genaue Ausmaß oder die Tiefe des Schadens noch nicht vollständig erfasst worden sind.

Cybervorfälle zeichnen sich durch ihre Komplexität, Schnelllebigkeit und Einzigartigkeit aus. Sie erfordern ein adaptives und proaktives Handeln von hochspezialisierten Unternehmen sowie auch eines Versicherungsmaklers, der im vollumfänglichen Kundeninteresse agiert. Vor diesem Hintergrund ist es von zentraler Bedeutung, präventiv Strategien zu implementieren, die, soweit möglich, die Risiken eindämmen und minimieren, und vor allem im Verdachtsfall und oder Schadenfall schnell und agil zu agieren.

Präventionsmaßnahmen sind essenziell. Trotz des starken Anstiegs von Cyberangriffen sind noch immer viele Unternehmen nach wie vor unzureichend vorbereitet und sensibilisiert. Laut Defency, dem IT-Security-Partner-Netzwerk der Ecclesia Cyber, verfügen etwa 60 Prozent der Unternehmen über keinen dokumentierten Notfallprozess. Zudem bleiben Schäden, die in direktem Zusammenhang mit Handlungen der Mitarbeiter stehen, eine dominierende Bedrohung. Es ist essenziell, sich intensiv mit diesem Themenbereich zu beschäftigen, bevor ein Cyberschadensfall eintritt.

Nur mittels einer umfassenden Vorbereitung können Risiken reduziert und wirkungsvolle Präventivmaßnahmen implementiert werden. Hierzu zählt die Identifikation eigener Schwachstellen und Risikobereiche, die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter sowie die Erstellung von Checklisten und Zuständigkeitsregelungen für den Notfall.

Ecclesia Cyber – mehr als nur Versicherung. Angesichts der steigenden Relevanz und des zunehmenden Bewusstseins für Cybergefahren im modernen Geschäftsleben positionieren sich immer mehr Versicherungen und Versicherungsmakler proaktiv, um den vielschichtigen Herausforderungen und Anforderungen gerecht zu werden und den Unternehmen strapazierfähige Lösungen anzubieten. Das Musterbeispiel dafür ist die Ecclesia Cyber, die in der Branche als Vorreiter agiert.

Die Ecclesia Cyber ist eine hoch spezialisierte Einheit, die das gesamte Portfolio an Cyber-Security-Lösungen aus der Ecclesia Gruppe, dem größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen, in einem interdisziplinären Team bündelt. Dabei kombiniert die Ecclesia Cyber branchenspezifische Kompetenzen aus diversen Spezialgebieten mit tiefgreifender Fachexpertise zu IT- und Cybersicherheit. Sie bietet innovative, maßgeschneiderte Cyberversicherungslösungen mit eigenen Bedingungswerken, weit über Marktstandard und umfassende Cyber Security Services. Die Ecclesia Cyber greift zudem auf ein erstklassiges, unabhängiges Partnernetzwerk Defency Networks zurück, welches Spezialisten von IT-Forensikern bis zur Krisen-PR umfasst und Unternehmen im Krisen- und auch schon im Verdachtsfall schnell und umfassend zur Seite steht.

Das Leistungsspektrum der Ecclesia Cyber hat sich bereits jetzt schon als Maßstab in der Branche etabliert. Der Grund: Sie bieten mehr als nur »klassischen« Versicherungsschutz. Das Herzstück ihrer Dienstleistung ist ein Rundum-Konzept, das neben dem Versicherungseinkauf, der umfassenden Risikobewertung und proaktivem Risikomanagement auch ein versichererunabhängigen Risikodialog, einen 24/7-Notfallservice sowie effizientes Schadenmanagement beinhaltet.

Damit deckt die Ecclesia Cyber die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich der Cybersicherheit ab.

Fazit. In der heutigen digitalisierten Geschäftswelt, in der Cyberkriminalität exponentiell wächst und Unternehmen aller Größen und Branchen betrifft, ist die Ecclesia Cyber der Partner der Wahl im Bereich der Cybersicherheit.

Die Kombination aus vielfältiger Expertise und einem starken, versichererunabhängigen Partnernetzwerk ermöglicht es der Ecclesia Cyber, Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz im Umgang mit Cyberrisiken zu bieten. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Maßnahmen, die im Falle eines bereits eingetretenen Cybervorfalls greifen, sondern vielmehr auch auf präventiven Strategien, die zur Risikobewertung und -minimierung beitragen.

Im Kontext, in dem Cyberversicherungen als das Äquivalent zu den Feuerversicherungen vergangener Jahrhunderte angesehen werden können, repräsentiert die Ecclesia Cyber eine zukunftsorientierte Antwort, um die Integrität und Sicherheit von Unternehmen in der digitalen Ära zu gewährleisten.

Robert Drexler,

Leiter der Ecclesia Cyber