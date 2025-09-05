Schluss mit dem Abteilungsdenken – IT-Sicherheit geht alle Mitarbeitenden an

Heute ist fast jedes Unternehmen auch ein digitales Unternehmen. Dies bedeutet, dass alle Kolleginnen und Kollegen nicht nur im Umgang mit ihrer betrieblichen Software, sondern auch bezüglich der Sicherheitsaspekte geschult sein müssen. Die IT-Abteilung und ausgewiesene Cybersicherheitsexperten können eine ganze Organisation nicht allein gegen die Vielfalt der modernen Angriffsvektoren schützen – die ganze Belegschaft muss wachsam sein.
Verlassen sich Mitarbeitende nur auf die eigene IT-Abteilung als Schutzinstanz, ohne die Notwendigkeit der eigenen Mitwirkung als Abwehrmaßnahmen zu erkennen, kann dies gefährlich werden. Beispielweise kann dies zum Ausbleiben von Investitionen in dringend notwendige moderne Security-Tools führen. Tatsächlich kommt eine aktuelle Studie zu dem Schluss, dass 80 Prozent der Mitarbeitenden überzeugt sind, ihre IT-Abteilung sei den aktuellen Herausforderungen gewachsen [1]. Doch IT-Sicherheit ist ein so komplexes Feld, dass Kollegeninnen und Kollegen aus dem IT-Support dieses nicht einfach neben ihren eigentlichen Kernaufgaben abdecken können.
Was können Unternehmen also tun, angesichts eines Arbeitsmarktes, auf dem Security-Experten rar sind? In Technologie investieren ist nur eine Seite der Medaille, gleichzeitig sollten Mitarbeitende für aktuelle Bedrohungen sensibilisiert und regelmäßig geschult werden.
Die juristische Seite verstehen
Immer mehr Unternehmen sind von Rechts wegen verpflichtet, bestimmte Standards einzuhalten – beispielsweise den Digital Operational Resilience Act (DORA) im Finanzsektor. Der EU AI Act gilt sogar prinzipiell für alle Unternehmen, die in der EU KI-Systeme auf den Markt bringen oder verwenden. Bestimmte Spielarten der KI wie Social Scoring sind sogar gänzlich verboten und bei Hochrisikoanwendungen, etwa zur medizinischen Diagnostik, gelten strenge Einschränkungen.
Unternehmen müssen sich also mit diesen Vorschriften genau befassen – ansonsten drohen neben dem eigentlichen Schaden aus einer möglichen Cyberattacke hohe Bußgelder. Firmen sollten Verantwortliche benennen, die sich mit den geltenden Regularien des jeweiligen Marktes vertraut machen und sich ständig über Neuerungen informieren.
Wissenslücken schließen – kritisch hinterfragen
Laut BSI handelt es sich bei etwa jeder dritten unerwünschten E-Mail um einen Phishing-Versuch [2]. Damit dürfte es sich dabei um den häufigsten Angriffsvektor handeln. Waren derartige Mails vor einigen Jahren oft noch an schlechtem Deutsch erkennbar, sorgt mittlerweile KI dafür, dass sie auch sprachlich immer authentischer wirken. Klicken Mitarbeitende auf einen gefälschten Link, kann das für Unternehmen schwere Konsequenzen haben – sie sollten also durch regelmäßige Trainings und Tests sicherstellen, dass die Belegschaft aller Abteilungen gefälschte Mails und Links erkennen kann.
Noch perfider wird es, wenn Kriminelle Social Engineering einsetzen – beispielsweise beim sogenannten CEO-Fraud. Bei dieser Form des Betrugs geben sich die Täter als Vorgesetzte aus und versuchen etwa Überweisungen zu veranlassen. Der beliebteste Vektor für derartige Angriffe bleibt nach wie vor E-Mail und die Fälschungen der Absenderadressen werden immer ausgefeilter. Daneben nutzen Kriminelle vermehrt aber auch andere Kanäle wie Messenger-Dienste.
Angestellte sollten also besonders alarmiert sein, wenn sie beispielsweise per WhatsApp von vermeintlichen Vorgesetzten kontaktiert werden, und Unternehmen sollten klare Richtlinien aufstellen und kommunizieren, sodass alle Mitarbeitenden wissen, dass sie nicht über private Kanäle von ihren Vorgesetzten kontaktiert werden.
Technologie gegen Betrug einsetzen
Trotz Schulung und Sensibilisierung haben Betrüger immer wieder Erfolg mit Phishing und gefälschter Kommunikation über diverse Kanäle. Unternehmen sollten daher auch auf technische Lösungen jenseits klassischer IT-Sicherheitsstrategien setzen. Beispielsweise können sie E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) versehen, um die Authentizität sicherzustellen.
Durch E-Signaturen lassen sich auch elektronische Rechnungen gegen Manipulationen (beispielsweise durch Man-in-the-Middle-Angriffe) schützen. Wird ein signiertes Dokument nachträglich manipuliert, führt dies automatisch dazu, dass die Signatur ungültig wird und Mitarbeitende erkennen sofort, dass etwas nicht stimmt.
Bis Ende 2026 sollen zudem alle EU-Mitgliedsstaaten ein EUDI-Wallet, kurz für European Digital Identity Wallet, einführen. Diese digitale Brieftasche kann dann ebenfalls zur sicheren Identifizierung im Netz benutzt werden und potenziellen Cyber-Angriffen vorbeugen.
In der digitalisierten Welt dürfen Unternehmen nicht mehr in Abteilungen denken, wenn es um ein so existenzielles Thema wie IT-Sicherheit geht. Dieses Thema betrifft jeden – von CEOs bis zu allen Angestellten und so sollte es auch gehandhabt werden.
Stefan Olschewski, d.velop
[1] https://www.gdata.de/
[2] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Spam-Phishing-Co/Passwortdiebstahl-durch-Phishing/passwortdiebstahl-durch-phishing.html
3153 Artikel zu „IT-Sicherheit Mitarbeiter“
Ausgabe 7-8-2025 | Security Spezial 7-8-2025 | News | IT-Security | Kommunikation
Versteckte Risiken – Mitarbeiter als Cybersicherheitsrisiko
Cyberangriffe werden immer raffinierter, insbesondere durch neue Technologien und die Notwendigkeit ständig verbunden zu sein. Daher ist es für Unternehmen entscheidend, ihre Mitarbeiter so zu schulen, dass sie diese komplexen Angriffe effektiv erkennen und darauf reagieren können. Amit Kapoor, Vizepräsident und Head of Continental Europe bei Tata Communications, spricht darüber, wie Mitarbeiter sowohl Schwachstelle als auch erste Verteidigungslinie bei Cybersicherheitsvorfällen sein können.
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Services | Strategien
Wo leben und arbeiten Deutschlands zufriedenste Mitarbeiter?
Zufriedenheitsatlas 2025 zeigt: Zufriedenheit am Arbeitsplatz nimmt leicht ab. Menschen aus Bielefeld sind mit ihrem Arbeitgeber am zufriedensten. Stuttgart, der Spitzenreiter aus dem Vorjahr, rutscht auf den zweiten Platz, gefolgt von Hannover. Unter den Bundesländern hat Hamburg die höchste Jobzufriedenheit vorzuweisen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Das ist ein Ergebnis des kununu Zufriedenheitsatlas 2025,…
News | Business | Services
IT-Sicherheit und Effizienz: Wie Systemhäuser mit qualifizierten Fachkräften punkten
In einer Zeit, in der Unternehmen ihre IT-Strukturen stetig anpassen müssen, um mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, rückt die Rolle von erfahrenen und zertifizierten IT-Experten in den Vordergrund. Besonders in komplexen Umgebungen, in denen Software, Netzwerke und Sicherheitssysteme nahtlos ineinandergreifen müssen, sind spezialisierte Systemhäuser ein entscheidender Partner. Die Kombination aus praxisnaher Erfahrung und formaler…
News | Effizienz | IT-Security | Strategien
Ganzheitlicher Ansatz für die IT-Sicherheit
Für eine effektive Verteidigung sind integrierte, sorgfältig geplante und implementierte Strategien erforderlich. Zero Trust, Threat-Intelligence, Mitarbeitersensibilisierung und die Einführung vertrauenswürdiger Lösungen sind nur einige der Eckpfeiler einer effizienten Strategie. Der zunehmende Einsatz von KI bei Cybercrimes hat das Bedrohungsszenario komplexer gemacht. Bereits im Jahr 2023 sorgte der Fall eines Mitarbeiters eines britischen Unternehmens für…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Services | Tipps
IT-Sicherheitsrecht: NIS2-Regierungsentwurf ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Cybernation
Mit dem Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie wird das deutsche IT-Sicherheitsrecht umfassend modernisiert und der angespannten Bedrohungslage im Cyberraum Rechnung getragen. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fällt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, das BSI-Gesetz (BSIG) zu novellieren und den Kreis der regulierten Organisationen um…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Services
Cybersicherheit nur auf dem Papier? Drei von fünf Angestellten erhalten keine regelmäßigen IT-Sicherheitsschulungen
Gerade kritische Sektoren wie Gesundheit und Kommunen haben bei Security Awareness Trainings Nachholbedarf. Mehr als 60 Prozent der deutschen Arbeitnehmenden bekommen keine regelmäßigen Security Awareness Trainings – trotz steigender Bedrohungslage durch Cyberangriffe. Die aktuelle Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins zeigt: Besonders kleine Unternehmen und kritische Branchen wie Gesundheit,…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
Planlos und naiv? Wenn Mitarbeiter zur Cyberbedrohung werden
Mehr Angst, aber kein Umdenken: 60 Prozent der Arbeitnehmer in deutschen KMU verstoßen nach wie vor heimlich gegen IT-Sicherheitsregeln. 31 Prozent der befragten Arbeitnehmer sind der Meinung, dass Cybersicherheit nicht in ihrer Verantwortung liegt. Ob dubiose E-Mails, ungesicherte WLAN-Verbindungen oder verdächtige Webseiten, eine der goldenen Regeln im Arbeitsalltag lautet: »Auf keinen Fall anklicken.« Soweit…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Services
IT-Fachleute setzen bei IT-Sicherheitsvorfällen auf lokale und ISO-zertifizierte Dienstleister
Vertrauen und Reaktionsgeschwindigkeit sind die wichtigsten Auswahlkriterien. Erfolgreiche Cyberangriffe sind längst keine Seltenheit mehr in Unternehmen und schnell existenzgefährdend, wie jüngst der Fall eines bekannten Serviettenherstellers zeigt. Bei der Auswahl von Dienstleistern zur Bewältigung der IT-Sicherheitsvorfälle vertrauen die meisten IT-Entscheiderinnen und -Entscheider (53 Prozent) deutschen Anbietern. Weitere wichtige Faktoren sind eine ISO-Zertifizierung und ein…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | New Work | Services
Wachsende Sorge um Mitarbeiterbindung und Engagement
Führen verzögerte Gehaltserhöhungen zu höherer Fluktuation? 56 % der Unternehmen sagen: Ja Fast jede zweite Führungskraft beobachtet eine steigende Fluktuation unter Angestellten und Fachkräften, nachdem Gehaltserhöhungen aufgeschoben wurden. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des internationalen Personalberatungsunternehmens Robert Walters. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit müssen viele Unternehmen bei finanziellen Entscheidungen besonders genau hinsehen. Fixkosten rücken…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Marketing | Services
Künstliche Intelligenz in der IT-Sicherheit: Wie Partner mit KI-gestützter Security Neu- und Zusatzgeschäft generieren können
Künstliche Intelligenz spielt sowohl bei Cyberangriffen als auch bei der Cyberabwehr eine immer größere Rolle. Wer sich jetzt richtig aufstellt und marktführende KI-basierende Security-Lösungen ins Portfolio aufnimmt, sichert sich für die kommenden Jahre nachhaltiges Wachstum. Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Zukunftstechnologie, sagen drei Viertel der Unternehmen, die vom Branchenverband Bitkom über ihre Einstellung zu…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2025 | Security Spezial 3-4-2025
Wie moderne PAM-Strategien die IT-Sicherheit revolutionieren – Identitäten im Visier
Die Zahl digitaler Identitäten steigt explosionsartig. Der nahtlose Wechsel zwischen lokalen IT-Systemen und Cloud-Infrastrukturen sorgt für eine unübersichtliche Anzahl an menschlichen und maschinellen Identitäten, Zugriffen und Berechtigungen. Daraus resultierende Sichtbarkeitslücken untergraben klassische Netzwerksicherheitskonzepte.
News | IT-Security | Lösungen
Mehr IT-Sicherheit in Arztpraxen: tbs nutzt MXDR von G DATA
Der Schutz kritischer Patientendaten hat höchste Priorität. Aber um die IT-Sicherheit in medizinischen Einrichtungen steht es nicht zum Besten. Viele Praxen verfügen nicht über das notwendige Know-how oder die Ressourcen, um sich umfassend gegen Cyberangriffe zu schützen. Daher arbeiten viele Einrichtungen mit spezialisierten IT-Dienstleistern wie tbs zusammen. Das bayrische Systemhaus setzt zum eigenen und zum…
News | IT-Security | Services | Tipps | Ausgabe 1-2-2025 | Security Spezial 1-2-2025
Managed Extended Detection and Response – Mehr IT-Sicherheit für Unternehmen durch MXDR
Cyberattacken gehören für IT-Verantwortliche in allen Branchen zum Alltag. Die IT-Infrastruktur muss daher besonders gut geschützt werden, um die Verfügbarkeit sowie Integrität aller Daten zu gewährleisten. Dabei kommen die meisten Firmen nicht an der Expertise externer Dienstleister vorbei. Eine Lösung ist Managed Extended Detection and Response (kurz MXDR).
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
IT-Sicherheit über den gesamten Hardware-Lebenszyklus gewährleisten
Die Zahlen des neuen Device Lifecycle Report von HP unterstreichen, wie wichtig es ist, Notebooks, PCs und Drucker zu schützen – und dies über den gesamten Lebenszyklus hinweg [1]. Schließlich ist eine funktionierende und abgesicherte IT Hardware entscheidend für den Erfolg der meisten Unternehmen. Neben der zeitlichen Dauer des Einsatzes ist es vor allem die…
Trends 2025 | News | Trends Services | Geschäftsprozesse | New Work | Services
Das bewegt die Service-Branche 2025: KI, Mitarbeiterbindung und Cybersecurity
In einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld wird der technische Service zu einem entscheidenden Differenzierungsfaktor – qualitativ hochwertige Produkte allein reichen nicht mehr aus, um sich abzuheben. »Es ist der Service rund um das Produkt, der als Alleinstellungsmerkmal überzeugt. Er beeinflusst die Kundenbindung maßgeblich, stärkt die Wettbewerbsposition und wird dadurch 2025 mehr denn je zu einem…
News | Trends 2024 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
IT-Sicherheit der KMU stagniert seit Jahren auf einem unzureichenden Niveau
Versicherer sehen kaum Fortschritte bei der IT-Sicherheit deutscher Unternehmen. Mit einer Mischung aus Überschätzung der eigenen IT-Sicherheit und Verharmlosung der Gefahr reagiert der Mittelstand auf die Cyberbedrohung. Die Folge: Wichtige Sicherheitsvorkehrungen unterbleiben, wie eine Umfrage im Auftrag des GDV zeigt [1]. Kleine und mittlere Unternehmen werden immer wieder Opfer von Cyberattacken, wehren sich aber…