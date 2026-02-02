Anhaltend niedrige Werte bei Geschäftsreisen

Zwischen 2014 und 2019 stieg die Zahl der Geschäftsreisen deutscher Unternehmen von 176 auf 195 Millionen und erreichte damit ein Höchstniveau vor der Corona-Pandemie. 2020 brach das Volumen infolge der Corona-Beschränkungen auf nur noch 33 Millionen Reisen ein. Es stieg anschließend wieder schrittweise auf 117 Millionen im Jahr 2023, lag 2024 mit 107 Millionen aber weiterhin deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Das zeigt die Infografik auf Basis einer Schätzung des Verbands Deutsches Reisemanagement [1].

Die anhaltend niedrigeren Werte seit 2020 spiegeln einen dauerhaften Strukturwandel wider: Viele Unternehmen haben Reisebudgets gekürzt, Termine stärker gebündelt und prüfen kritischer, ob eine Geschäftsreise wirklich notwendig ist. Gleichzeitig hat sich der Einsatz von Videokonferenzen und digitalen Kollaborationstools etabliert, sodass insbesondere kurze Präsenztermine durch virtuelle Meetings ersetzt werden und das frühere Volumen klassischer Dienstreisen auch mittelfristig nicht mehr erreicht wird. Dies hat auch Einfluss auf die Zahl der Inlandsflüge in Deutschland, die ebenfalls noch deutlich unter Vor-Corona-Niveau liegen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35748/anzahl-der-geschaeftsreisen-von-unternehmen-in-deutschland/?lid=siejg1dcznce

Zahl der Inlandsflüge in Deutschland stark eingebrochen

In vielen Ländern Europas ist die Zahl der Inlandsflüge noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Deutschland verzeichnet mit einem Rückgang der geplanten Inlandsflüge um rund 52 Prozent den stärksten Einbruch, gefolgt von Schweden mit –47 Prozent und Frankreich mit –35 Prozent. Im Vereinigten Königreich und Norwegen fällt der Rückgang moderater aus, während Italien nahezu auf Vorkrisenniveau liegt. Spanien und Portugal erreichen jeweils ein Plus gegenüber 2019. Das zeigt die Infografik mit Daten des Dienstleisters für Reisedaten OAG [1].

In Deutschland ist der Inlandsflugverkehr besonders stark von strukturellen Veränderungen betroffen: ein überdurchschnittlicher Ausbau des Bahnfernverkehrs, politische und gesellschaftliche Kritik an Inlandsflügen sowie eine stärkere Fokussierung der Airlines auf lukrative Europa- und Urlaubsstrecken führen dazu, dass nur noch etwa die Hälfte der innerdeutschen Flüge von 2019 angeboten wird. Gleichzeitig ist die Zahl der Dienstreisen deutlich eingebrochen, da viele Unternehmen seit der Pandemie verstärkt auf Videocalls und hybride Meetings setzen und dadurch weniger Bedarf für kurzfristige Inlandsflüge zu Präsenzterminen besteht. So lag die Zahl der Geschäftsreisen in Deutschland im Jahr 2024 mit 107 Millionen noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau

Spanien und Portugal profitieren dagegen vom kräftigen Boom des internationalen Tourismus. Sie überschreiten bei den Passagierzahlen bereits wieder das Vorkrisenniveau, sodass Airlines dort mehr Kapazitäten bereitstellen und zusätzliche Verbindungen aufnehmen, insbesondere zu Ferienregionen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35747/veraenderung-der-anzahl-der-geplanten-inlandsfluege-nach-laendern/

244 Artikel zu „Geschäftsreisen"

