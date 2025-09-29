»Die eSIM setzt sich als neuer weltweiter Standard für mobile Konnektivität durch.«

Nach Jahren des Übergangs bestätigen die größten Hersteller – Apple, Samsung, Google oder Huawei – nun das allmähliche Verschwinden der physischen SIM-Karte, auch auf europäischen Märkten wie Deutschland. Die Ankündigung von Apple, seine neuen Modelle ausschließlich mit eSIM auf den Markt zu bringen, verdeutlicht diesen unumkehrbaren Wandel.
Für die Verbraucher hat dies unmittelbare Vorteile: Die Aktivierung eines Mobilfunkvertrags, der Wechsel des Anbieters oder der Abschluss eines lokalen Vertrags auf Reisen sind nun in wenigen Sekunden möglich, ohne technische Manipulationen oder materielle Einschränkungen. Diese Entwicklung spiegelt einen grundlegenden Trend wider: Konnektivität wird digital, fließend und universell.
Eine massive und unumkehrbare Einführung der eSIM
Laut Counterpoint Research [1] werden bis 2030 70 % aller ausgelieferten Mobilfunkgeräte eSIM- oder iSIM-kompatibel sein. Weltweit gibt es bereits 1,3 Milliarden eSIM-kompatible Smartphones, eine Zahl, die in den nächsten fünf Jahren auf über 3 Milliarden steigen dürfte.
Der Markt für Reise-eSIMs verdeutlicht diese Beschleunigung. CSS Insight, ein renommiertes Analyseunternehmen im Telekommunikationssektor, schätzt, dass sich dieser Markt vervierfachen wird (von 70 Millionen Einheiten im Jahr 2024 auf 280 Millionen im Jahr 2030, mit einem Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar) [2][3].
Die eSIM wird sich als neuer Standard durchsetzen. So wie wir das Verschwinden von Speicherkarten in Mobiltelefonen oder CD-Laufwerken in Laptops erlebt haben, wird auch die physische SIM-Karte bald der Vergangenheit angehören.
Eine Umwälzung für die Verbraucher
Für den Endnutzer liegen die Vorteile auf der Hand: Flexibilität und Einfachheit. Die Aktivierung eines Mobilfunkvertrags, der Wechsel des Anbieters oder der Abschluss eines lokalen Angebots während einer Auslandsreise dauern über eine App nur noch wenige Sekunden. Keine Warteschlangen mehr an Flughäfen oder in Geschäften, kein Hantieren mehr mit winzigen Karten, die man einlegen oder herausnehmen musste.
Die eSIM ermöglicht auch die Verwaltung mehrerer Profile auf einem einzigen Smartphone: Ein einziges Gerät kann die private und berufliche Leitung sowie temporäre Datenpakete für das Ausland beherbergen.
Eine Revolution für die Hersteller
Für die Hersteller eröffnet der Verzicht auf den SIM-Steckplatz neue Perspektiven: mehr Platz für andere Komponenten wie Akkus, schlankere und wasserdichtere Designs, innovative Formate wie faltbare Geräte oder miniaturisierte vernetzte Objekte.
Durch den Wegfall der physischen Karte stellt die eSIM auch einen indirekten Fortschritt für die Umwelt dar: weniger Kunststoffproduktion, weniger Logistik, weniger ausgegebene Karten. Ein Übergang, der im Einklang mit dem Bestreben der Industrie steht, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Eine Herausforderung für die Betreiber
Diese Umwälzung stellt jedoch für einige etablierte Akteure eine Bedrohung dar. Die eSIM erleichtert den Wechsel des Betreibers und beendet eine lange Zeit gesicherte Einnahmequelle, nämlich das internationale Roaming.
Für virtuelle Netzbetreiber (MVNO) und neue Marktteilnehmer ist dies eine Chance: Die eSIM senkt die Eintrittsbarrieren und gibt den Verbrauchern die Möglichkeit, zu wählen und zu wechseln. Für traditionelle Mobilfunkbetreiber ist es zweifellos dringend erforderlich, ihre Modelle anzupassen, um den neuen Anforderungen der Verbraucher in Bezug auf die Digitalisierung gerecht zu werden.
Im Bereich Roaming sind in den letzten Jahren neue Akteure aufgetaucht, die »Travel eSIM«-Angebote für Reisende und digitale Nomaden anbieten.
Transatel ist mit seinem Dienst UBIGI ein Pionier dieser Revolution.
Wir bei Transatel glauben schon seit langem an diesen Wandel. Seit 2017 gehören wir mit unserer Marke Ubigi zu den ersten Anbietern, die mit wenigen Klicks weltweite eSIM-Konnektivität in über 200 Ländern anbieten. Damit können unsere Kunden bis zu 90 % der manchmal unerschwinglichen Roaming-Gebühren ihres Hauptanbieters einsparen.
Das ursprünglich für die breite Öffentlichkeit bestimmte Angebot von Ubigi ist nun auch für Unternehmen verfügbar. Mit »Ubigi for Business« können sie ihre Mitarbeiter auf Reisen oder im Außendienst weltweit sicher verbinden. Zahlreiche internationale Unternehmen und staatliche Einrichtungen in Frankreich und im Ausland haben die wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Vorteile erkannt und diesen Dienst bereits eingeführt.
Es ist zu beachten, dass die eSIM nicht nur für Smartphones, sondern auch für kompatible Tablets und Laptops geeignet ist. Dank 5G ist die Mobilfunkverbindung oft leistungsfähiger als die WLAN-Netzwerke in Hotels oder Flughäfen und gleichzeitig wesentlich sicherer. Diese Revolution erstreckt sich mit der Einführung des neuen eSIM-Standards für das Internet der Dinge (SGP.32 [4]), bei dem Transatel ebenfalls eine Vorreiterrolle einnimmt, auch auf die Industrie.
So ist die eSIM-Technologie auch in Fahrzeugen vorhanden, und Transatel verbindet unter seiner Marke UBIGI heute weltweit Hunderttausende von Fahrzeugen der Marken BMW, MINI, Toyota, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati und Jaguar Land Rover.
Die eSIM ist nicht nur eine technologische Innovation, sondern eine neue Art, Konnektivität zu konzipieren, die flüssiger und universeller ist und die Gewohnheiten, Bedürfnisse und Entscheidungen der Verbraucher berücksichtigt.
Auf dem Weg zu einer Welt ohne SIM-Karte
In fünf Jahren wird das Einlegen einer SIM-Karte in sein Telefon so archaisch erscheinen wie das Brennen einer CD, um Musik zu hören. Die Welt wandelt sich hin zu einer nativen digitalen Konnektivität. Die eSIM ist viel mehr als nur ein neuer Standard: Sie ist das Symbol für eine wiedergewonnene Freiheit für die Verbraucher und eine notwendige Beschleunigung für die Mobilfunkbranche.
Die Zukunft der Konnektivität wird zu 100 % digital sein – und sie beginnt jetzt.
Jacques Bonifay, CEO und Mitbegründer von Transatel, Präsident von MVNO Europe
[1] https://www.counterpointresearch.com/en/insights/over-9-billion-esim-capable-devices-to-be-shipped-by-2030?utm
[2] https://www.ccsinsight.com/research-areas/connected-devices/esim/?utm_
[3] https://www.techradar.com/pro/esim-market-set-to-explode-by-2030-claims-report-global-mobile-operators-set-to-be-the-biggest-losers-as-roaming-costs-crater?utm
[4] https://www.lembarque.com/article/les-premieres-offres-commerciales-conformes-a-la-specification-esim-iot-devraient-voir-le-jour-fin-2023
Die eSIM-Standards im IoT
Die eSIM-Standards im IoT sind ein spannendes Feld, weil sie die Grundlage für skalierbare, sichere und flexible Konnektivität von Milliarden Geräten bilden. Hier die wichtigsten Punkte:
Zentrale eSIM-Standards im IoT
- GSMA-Spezifikationen
- SGP.01 / SGP.02
- Frühe Standards für M2M (Machine-to-Machine)-Kommunikation.
- Fokus: Remote SIM Provisioning (RSP) über SMS-basierte Kommunikation.
- Einsatz: vor allem in der Automobilindustrie und bei klassischen M2M-Geräten.
- SGP.22
- Standard für Consumer-eSIMs (Smartphones, Wearables).
- Ermöglicht einfaches Laden und Wechseln von Mobilfunkprofilen »over the air«.
- SGP.32 (neu, 2023/24)
- Der aktuelle IoT-Standard, entwickelt für die Anforderungen von Milliarden IoT-Geräten.
- Unterstützt IP-basierte Kommunikation (nicht mehr nur SMS).
- Erleichtert Profilwechsel (z. B. bei Roaming-Regeln oder regionalen Vorschriften).
- Bietet mehr Flexibilität und Effizienz im Lebenszyklus-Management von IoT-Geräten.
- eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card)
- Hardware-Standard, der es erlaubt, mehrere Mobilfunkprofile auf einer eSIM zu speichern und per Over-the-Air zu wechseln.
- Wichtig für IoT, da Geräte oft weltweit verteilt oder schwer zugänglich sind.
- GSMA-Zertifizierungen (z. B. SAS, SGP.02-Konformität) sichern Interoperabilität und Sicherheit.
- IFPP (In-Factory Profile Provisioning)
- Neue Methode, um eSIM-Profile bereits im Werk auf Geräte zu laden.
- Vorteil: Geräte können sofort nach Inbetriebnahme eine Verbindung aufbauen.
- Spart Kosten und Aufwand, da kein physischer SIM-Tausch oder manuelle Konfiguration nötig ist.
⚖️ Pro & Contra für IoT
|
Vorteile
|
Herausforderungen
|
Globale Konnektivität ohne SIM-Tausch
|
Unterschiedliche Standards (SGP.02 vs. SGP.32) müssen parallel unterstützt werden
|
Remote Provisioning spart Kosten & Zeit
|
Abhängigkeit von Plattformen & Providern
|
Mehr Sicherheit durch GSMA-Zertifizierung
|
Komplexes Lifecycle-Management bei Milliarden Geräten
|
Flexibilität bei Netzbetreiberwahl
|
Noch nicht alle Provider unterstützen SGP.32
Strategische Bedeutung
- Für Logistik, Automotive, Smart Metering, Industrie 4.0 ist eSIM unverzichtbar.
- Der Trend geht klar in Richtung SGP.32 + eUICC, weil nur so massive IoT-Flotten effizient und sicher verwaltet werden können.
- Unternehmen sollten heute schon Dual-Support (SGP.02 + SGP.32) einplanen, um Übergangsphasen abzusichern.
Genki Absmeier
Artikel zu „eSIM“
News | Infrastruktur | Kommunikation
eSIMs als unverzichtbares Feature moderner Smartphones
Jedes Jahr kommen Smartphones mit neuen Features wie besseren Kameras und höheren Auflösungen sowie als kleinere, größere und faltbare Geräte auf den Markt. Doch eines der praktischsten technischen Features von Smartphones, das es bereits seit über einem Jahrzehnt gibt, ist immer noch nicht gut bekannt und wird selten genutzt – es ist die eSim. Als…
News | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends 2020 | IT-Security
Mobile Security offenbart entscheidende Rolle der eSIM-Technologie für das IoT
Die neue Studie im Auftrag von G+D Mobile Security zeigt: eSIM-Technologie ist einer der zentralen Enabler des IoT. Von Smartphones, Tablets und Wearables über Verkaufsterminals und Smart Meters bis hin zu Connected Cars: Das IoT ist die größte Maschine, die die Menschheit jemals erschaffen hat – und sie wird täglich größer. Welche Rolle eSIM-Technologie dabei…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Services
Fünf klare Anzeichen dafür, dass die eSIM vor dem breiten Durchbruch steht
Die eSIM-Technologie verspricht den Nutzern von Smartphones und anderen vernetzten Devices zahlreiche Vorteile. Bereits heute sind viele der weltweit ausgelieferten Geräte mit einem fest verbauten SIM-Chip ausgestattet, auf den sich die Nutzer ihre Netzbetreiber-Profile unkompliziert »over the air« herunterladen können. Die Aktivierung und das Management der Mobilfunkverträge werden sowohl für die Nutzer als auch die…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Digitalisierung
Tablet versus Smartphone
Ein großes Display wie beim Laptop und eine intuitive, leichte Bedienung wie beim Smartphone. Als die ersten Tablets den Konsumentenmarkt eroberten, waren sie für viele Nutzer:innen die perfekte Zwischenlösung. Doch da Smartphones immer größer und leistungsfähiger werden und Laptops deutlich leichter sind als noch vor zehn Jahren, ist es für viele Menschen unklar, warum sie…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | Ausgabe 3-4-2025
Refurbished IT-Geräte: Was ist beim Einsatz zu beachten? – Gamechanger Wiederaufbereitung
Hoher Ressourcenverbrauch, Belastung durch CO₂-Emissionen und toxische Stoffe, teils fragwürdige Arbeitsbedingungen: Die Herstellung von IT-Geräten ist alles andere als umweltfreundlich oder sozial. Allein aus Nachhaltigkeitsaspekten sollten diese daher so lange wie möglich genutzt werden. Zum Gamechanger entwickelt sich refurbished IT: In Privathaushalten, aber auch in Unternehmen und Behörden kommen mittlerweile immer häufiger wiederaufbereitete Notebooks, Smartphones, Tablets und Co. zum neuen Einsatz.
News | Effizienz | Kommunikation
»Default Mode Network«: Was unser Gehirn macht, wenn wir scheinbar nichts tun
Das »Default Mode Network« (DMN) ist eine Gruppe von Hirnregionen, die aktiv sind, wenn wir nicht mit unserer Umgebung interagieren – zum Beispiel beim Tagträumen. Beim Lösen von Aufgaben hingegen ist dieses Netzwerk weniger aktiv. Jülicher Forscherinnen und Forscher haben die Struktur und Funktion dieses Netzwerks mit Hilfe von Gewebeanalysen und modernen bildgebenden Verfahren untersucht.…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Frühjahrsputz fürs Smartphone: Apps zur Speicherbereinigung und Datenschutzbedenken
Die zehn beliebtesten Apps zur Speicherbereinigung teilen Nutzerdaten mit Drittanbietern. Manuelles Reinigen deines Smartphones ist eine sicherere Alternative, wie das Löschen von nicht genutzten Dateien und Apps direkt in den iPhone-Einstellungen. Apps zur Speicherbereinigung versprechen, Speicherplatz auf Smartphones freizugeben, indem sie unnötige Dateien entfernen, sammeln sie jedoch auch aktiv Nutzerdaten. Eine Analyse der zehn beliebtesten…
Trends 2025 | News | Trends 2024 | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Infrastruktur | Kommunikation | Services
Fast drei Viertel nutzen künstliche Intelligenz auf ihrem Smartphone
Erstmals mehr als 40 Milliarden Euro Umsatz rund um Smartphones. Tägliche Nutzungszeit steigt auf durchschnittlich 155 Minuten. Das Smartphone ist für die meisten Nutzerinnen und Nutzer unverzichtbar – und künstliche Intelligenz ist bei vielen von ihnen bereits auf den Geräten im Einsatz. Der deutsche Markt für Smartphones, Apps und Mobilkommunikation profitiert davon stark und…
News | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Warum ist OT Cyber Threat Intelligence anders?
Cyber Threat Intelligence (CTI) beschreibt das Sammeln, Verarbeiten, Analysieren, Verbreiten und Integrieren von Informationen über aktive oder aufkommende Cyberbedrohungen. Der wesentliche Zweck von CTI besteht darin, bösartige Cyberaktivitäten und Cybergegner aufzudecken und dieses Wissen den Entscheidungsträgern im Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Cyberbedrohungsdaten aus dem OT-Bereich der (Operational Technology) sind auf die besonderen Herausforderungen und…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | New Work
Digitales Fasten: Für einen bewussten Umgang mit digitalen Geräten und Inhalten
Über ein Drittel plant im neuen Jahr eine digitale Auszeit. Im Schnitt soll die Auszeit sechs Tage dauern. Ein Drittel hat schon bewusst auf Social Media verzichtet. Häufiger ins Fitnessstudio gehen, regelmäßig gesund kochen, endlich dieses eine Buch zu Ende lesen und weniger am Handy sein? Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Deutschen,…
News | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Halbwegs sicher unterwegs: Sensible Daten auf Reisen besser schützen
Wer kennt das nicht? Im Zug telefoniert jemand laut mit einem Kunden oder mit Kolleginnen und Kollegen. Zahlen und Firmennamen sind deutlich zu hören und auf dem geöffneten Laptop ist die Präsentation für alle sichtbar. Datenschutz ist auf Geschäftsreisen nicht immer leicht umzusetzen. Viele sind unterwegs nachlässig und schützen sensible Daten nicht mit der gleichen…
Trends 2025 | News | Business | Whitepaper
2025: Neuerungen in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit, Digitales und Produktsicherheit
Im Jahr 2025 treten bei der Prüfung von Fahrzeugen, Anlagen und Produkten sowie bei der Zertifizierung und Auditierung von Unternehmen zahlreiche Neuerungen in Kraft. Neben der technischen Sicherheit rücken Nachhaltigkeit und digitale Sicherheit in den Fokus. Der TÜV-Verband zeigt, was sich für Wirtschaft und Verbraucher im kommenden Jahr ändert. MOBILITÄT Führerscheinumtausch – letzte Frist…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Kommunikation
Ab 10 Jahren haben die meisten Kinder ein eigenes Smartphone
Hälfte zwischen 6 und 18 Jahren besitzt ein Tablet. 70 Prozent der 16- bis 18-Jährigen haben einen eigenen PC bzw. Laptop. Fernseher, Digicams und selbst klassische Handys haben noch ihren Platz. Rund zwei Drittel (65 Prozent) der 6- bis 18-jährigen Kinder und Jugendlichen besitzen ein eigenes Smartphone. Auch klassische Handys ohne Touchscreen sind noch…
News | Trends 2024 | Trends Kommunikation | Kommunikation
Heiligabend: Nicht ohne mein Smartphone
Nur ein Fünftel schaltet Heiligabend das Smartphone stumm. 6 von 10 wollen sich in Smartphone-Nutzung nicht einschränken. 40 Prozent fühlen sich gestört, wenn während der Feierlichkeiten zu viel auf das Smartphone geschaut wird. Bei einem knappen Zehntel gibt es ein Smartphone-Verbot. Ein kurzer Videocall mit Oma und Opa, noch schnell den Nachbarn per Textnachricht…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Apple WWDC – neue Funktionen, verbesserte Sicherheit und neue Fragen
Mit Spannung erwarten IT-Expertinnen, IT-Experten und Apple-Fans in jedem Jahr die Worldwide Developers Conference von Apple. Spekuliert wurde, ob Apple 2024 die eigenen KI-Pläne lüften wird. Schließlich haben Microsoft & Co. sich längst dazu positioniert. Nun war es tatsächlich so weit: Auf der WWDC 2024 folgte die Antwort von Apple. KI war jedoch nicht das…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Infrastruktur | Trends 2030
Die globale Chip-Produktion nach Regionen
Infografik: Verlagerung der globalen Chip-Produktion | Statista Die weltweite Halbleiterproduktion hat sich in den vergangenen 30 Jahren geografisch verlagert. Daten der Boston Consulting Group und der Semiconductor Industry Association zeigen, wie sehr sich die Chip-Produktion in den letzten Jahrzehnten von ihren traditionellen Hochburgen entfernt hat und dass die jüngsten Initiativen zur Wiederaufnahme der Produktion dort gerade erst…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Tipps
Fünf Gründe, warum Lesen auf dem Smartphone die Gehirnleistung steigert
»Lesen wird nie wieder dasselbe sein«, sagt Nathan Mercer, Connectivity Solutions Expert von Truely eSIM. Das Aufkommen des mobilen Lesens hat neue Möglichkeiten zur Steigerung der geistigen Stimulation eröffnet. Eine Umfrage des Pew Research Center zeigt, dass mittlerweile etwa drei von zehn Amerikanern E-Books lesen, was den Aufstieg und die Akzeptanz des digitalen Lesens…
News | Infrastruktur | Kommunikation | New Work
Patientenversorgung: 5G bringt das Gesundheitswesen auf eine neue Ebene
Smarte Krankenwagen, Mixed-Reality-Anwendungen im Operationssaal und nützliche Helfer für zu Hause: Das Gesundheitswesen der Zukunft wird von digitalen Technologien geprägt sein, allen voran künstliche Intelligenz und Robotik. Doch ohne ein schnelles 5G-Netz wird keines dieser Anwendungsszenarien Realität werden. NTT DATA, ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Business- und IT-Dienstleistungen, zeigt, was – zumindest theoretisch –…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
10 Wege, um Mobilgeräte zu sichern
Damit Sie Ihr Smartphone oder Tablet so sicher wie möglich halten können, haben wir 10 unserer besten Tipps für die Sicherheit mobiler Geräte zusammengestellt. So sind Sie jederzeit geschützt, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Fast alle Technologien, auf die wir angewiesen sind, sind anfällig für Viren und Cyberangriffe, und unsere Smartphones,…
News | IT-Security | Kommunikation
Spyware auf EU-Abgeordneten-Handys
Auf zwei Mobiltelefonen von EU-Parlamentariern wurden im Vorfeld der EU-Wahlen im Juni »Spuren einer Spyware« gefunden, wie das Politmagazin »Politico« berichtete. Betroffen waren Mitglieder des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE), der für Fragen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union (EU) zuständig ist und auch die Außenpolitik der Union mitbestimmt. Aus Deutschland gehören…