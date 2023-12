eSIMs als unverzichtbares Feature moderner Smartphones

Jedes Jahr kommen Smartphones mit neuen Features wie besseren Kameras und höheren Auflösungen sowie als kleinere, größere und faltbare Geräte auf den Markt. Doch eines der praktischsten technischen Features von Smartphones, das es bereits seit über einem Jahrzehnt gibt, ist immer noch nicht gut bekannt und wird selten genutzt – es ist die eSim. Als Anbieter der Apple eSIM listet Giesecke+Devrient (G+D) die fünf wichtigsten Vorteile von eSIMs auf.

Jeder Smartphone-Nutzer kennt es: Die SIM-Karte ist im Laufe der Zeit immer kleiner geworden – bis hin zu Micro- und Nano-SIM-Karten. Nun steht die Mobilfunkwelt erneut vor einem Wendepunkt: dem sukzessiven Abschied von der herkömmlichen Plastik-SIM-Karte und dem Umstieg auf digitale Varianten wie die eSIM. Zentrales Merkmal der eSIM ist, dass das SIM-Modul als Chip in das Gerät eingebettet ist. Allein 2023 wurden weltweit über eine Milliarde Smartphones mit eSIM-Funktion ausgeliefert. Bis 2027 wird erwartet, dass Endnutzer eines von drei eSIM-fähigen Smartphones die eSIM-Funktionalität aktiv nutzen werden. Mittlerweile haben alle großen Mobilgerätehersteller die eSIM in ihre Flaggschiff-Produkte integriert. Apple als Vorreiter auf dem eSIM-Markt hat es vorgemacht und wird dabei von G+D unterstützt: Die US-Modelle des iPhone 14 und des neuen iPhone 15 sind ausschließlich mit eSIMs ausgestattet – ohne einen zusätzlichen SIM-Karten-Slot für eine physische SIM. In nicht allzu ferner Zukunft könnten wir eine Welt erleben, in der alle mobilen Geräte nur noch mit einer eSIM erhältlich sind.

Viele Gründe sprechen für die eSIM-Technologie. G+D zählt fünf wesentliche Vorteile auf:

Hoher Komfort

Eine herkömmliche SIM-Karte muss in einem Geschäft gekauft, telefonisch oder online bestellt werden. Es kostet unnötig Zeit und ist mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden, noch bevor überhaupt eine Aktivierung erfolgt. Ein digitaler Mobilfunkvertrag für eSIMs ist dagegen in wenigen Minuten aktiviert, inklusive Identitätsprüfung. Zudem können eSIMs vollständig digital verwaltet werden. So werden auch Vertragsanpassungen einfach und schnell unterstützt. Hohe Flexibilität

Mit einer eSIM müssen Verbraucherinnen und Verbraucher ihre SIM-Karte nicht mehr physisch austauschen, wenn sie den Mobilfunkanbieter wechseln. Bei Reisen ins Ausland können sie beispielsweise schnell und bequem ein neues eSIM-Profil auf ihrem Gerät aktivieren. So ist es möglich, den jeweils günstigsten Mobilfunkanbieter zum Telefonieren und Surfen zu wählen. Nicht zuletzt bieten eSIMs auch beim Gerätewechsel eine hohe Flexibilität: Sie lassen sich nahtlos auf ein neues Gerät übertragen. Verbesserte Sicherheit

Die Sicherheit wird durch die Verringerung des Risikos physischer Manipulationen erhöht: Da eSIMs in das Gerät eingebettet sind und nicht entfernt werden können, ist das Risiko eines unbefugten Zugriffs, Diebstahls oder einer Beschädigung geringer. Darüber hinaus verringert das Fehlen eines SIM-Kartensteckplatzes die Gefahr, dass das Gerät durch Wasser, Staub oder Schmutz beschädigt wird. Hohe Umweltfreundlichkeit

eSIMs sind umweltfreundlich und haben einen geringeren CO 2 -Fußabdruck als herkömmliche SIM-Karten. Der eingebettete SIM-Chip, der die physische SIM-Karte ersetzt, kommt ganz ohne Kunststoff aus. Dadurch wird viel Material eingespart und Abfall reduziert. Außerdem entfallen Verpackung und Transportwege, die beim herkömmlichen Versand von SIM-Karten anfallen. Diese Vorteile gelten auch, wenn der Nutzer den Netzbetreiber wechselt. Hohe Kompaktheit und Attraktivität

Die eSIM-Technologie unterstützt die Herstellung kleinerer Geräte, sowohl durch den deutlich geringeren Platzbedarf als auch durch den Wegfall einer Gehäuseöffnung. Insbesondere bei Wearables können sich die Hersteller mehr auf die Form und das Design konzentrieren, sodass stylischere Geräte realisierbar werden, ohne dass die Funktionalität des Geräts darunter leidet.

»Teilweise ist noch eine zögerliche Nutzung der eSIM-Technologie auf Verbraucherseite zu beobachten, obwohl inzwischen viele mobile Geräte neben der klassischen SIM zusätzlich auch eine eSIM enthalten. Ein Grund dafür ist, dass die Vorteile der neuen Technologie noch nicht ausreichend bekannt sind. Mit unseren fünf konkreten Nutzenversprechen möchten wir einen kleinen Beitrag leisten, um die eSIM ins rechte Licht zu rücken. Insgesamt sind eSIMs praktischer als einsteckbare SIM-Karten. Sie bieten eine höhere Sicherheit und Funktionalität und zudem den Vorteil einer vollkommen digitalen User Journey«, betont Philipp Schulte, CEO bei G+D Mobile Security.