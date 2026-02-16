Reifegrad der User Experience: Drei von vier Unternehmen verschenken UX-Potenzial

Viele Unternehmen investieren in das Nutzererlebnis, schöpfen das Potenzial aber nicht voll aus. 95 Prozent bestätigen den klaren Einfluss von User Experience (UX) auf die Produktqualität, dennoch treiben nur 18 Prozent das Thema in ihrer Organisation voran. MHP UX Maturity Report 2025 gibt Handlungsempfehlungen, wie aus einzelnen UX-Initiativen eine resiliente UX-Organisation entstehen kann.

User Experience ist ein zentraler Hebel für Wachstum und Umsatz. Doch viele Unternehmen nutzen ihn nicht. Der MHP UX Maturity Report 2025 zeigt eine deutliche Lücke zwischen der anerkannten Bedeutung von UX und ihrer konsequenten Umsetzung [1].

73 Prozent der befragten Unternehmen bewegen sich lediglich auf der mittleren von insgesamt fünf Stufen oder darunter. Das Nutzererlebnis wird berücksichtigt, jedoch nicht konsequent gesteuert. Nur 27 Prozent haben es geschafft, Nutzerorientierung zentral zu organisieren oder strategisch in der Unternehmenskultur zu verankern. Dabei ist das Problembewusstsein deutlich ausgeprägt. 95 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass ein gutes Nutzererlebnis die Qualität digitaler Produkte verbessert. 72 Prozent der Führungskräfte erkennen dessen strategische Bedeutung, doch nur 18 Prozent treiben das Thema in ihren Organisationen aktiv voran.

Markus Wambach, Group COO bei MHP: »Die gute Nachricht ist: Das Verständnis für Nutzerorientierung ist da. Nun gilt es, das Bewusstsein konsequent in Strukturen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen zu überführen.«

Nutzererlebnisse sollten daher nicht als einzelnes Projekt, sondern ganzheitlich betrachtet werden. Nur 2 Prozent der Befragten geben an, das Thema ganzheitlich und strategisch anzugehen – obwohl es insgesamt als relevant für die Produktqualität eingeschätzt wird.

Umsetzung scheitert an Personal, Budget und Designsystem

Die Gründe liegen insbesondere in unzureichenden personellen Ressourcen, außerdem wird vielerorts kein Designsystem verwendet. Fast jedes zweite Unternehmen (49 Prozent) verfügt nach eigener Einschätzung nicht über ausreichend qualifiziertes Personal für nutzerzentrierte Arbeit. KI-Tools könnten diese Situation abfangen, jedoch kommen auch diese nur bei 21 Prozent der befragten Unternehmen in den UX-Prozessen zum Einsatz. 40 Prozent fehlt zudem das notwendige Budget. Die Folge: Maßnahmen bleiben punktuell, Wirkung und Qualität sind kaum skalierbar.

Julian Sauter, Autor und Manager MHP: »Viele Unternehmen haben alle Werkzeuge, nutzen sie aber noch nicht systematisch. Wer jetzt strukturiert handelt, kann schnell spürbare Wirkung erzielen. Insbesondere klare Standards und geeignete Kennzahlen können dazu beitragen, nutzerzentrierte Ansätze nachhaltiger und wirksamer umzusetzen.«

Darüber hinaus gibt der MHP UX Maturity Report 2025 Handlungsempfehlungen, wie aus einzelnen UX-Initiativen eine resiliente UX-Organisation entstehen kann. Mithilfe eines Sechsstufenplans lässt sich der UX-Reifegrad systematisch steigern: von der Bestandsaufnahme über KPIs und Pilotprojekte bis hin zum breiten Kompetenzaufbau. UX-Managerinnen und -manager sowie Entscheidungsträgerinnen und -träger in Unternehmen bekommen damit einen praktischen Fahrplan an die Hand, um UX strategisch einzusetzen und dabei personelle und finanzielle Hindernisse zu überwinden.

[1] Die zentralen Erkenntnisse einer Eigenbefragung unter 100 Fach- und Führungskräften aus verschiedenen Branchen wurden mithilfe des MHP-UX-Maturity-Modells (basierend auf dem UX Maturity Framework von Chapman & Plewes) nach dem Reifegrad der User Experience in den jeweiligen Unternehmen bewertet. Das Modell bietet eine systematische Grundlage, um den Status quo der UX in einer Organisation zu bewerten, und zeigt Entwicklungsstufen auf, die Unternehmen helfen, ihre UX-Kompetenz schrittweise zu verbessern.

